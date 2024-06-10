На Бєлгородщині на міні підірвалися 4 окупантів, серед яких оператор пропагандистського телеканалу "Россия-24"
У російському місті Шебекіно Бєлгородської області троє "бійців самооборони" та один співробітник пропагандистського телеканалу "Россия-24" підірвалися на міні.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, оператора телеканалу доправили в тяжкому стані до Шебекінської лікарні. У чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять операцію.
Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Бєлгорода. Ще двом надали медичну допомогу, надалі їх лікуватимуть амбулаторно.
Топ коментарі
+47 Прощай немытая раССея
показати весь коментар10.06.2024 16:28
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар10.06.2024 16:27
+22 Dmitry Klaus
показати весь коментар10.06.2024 17:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
розумно......
Байден же сказав,що там створена буферна санітарна зона 200 миль(320 км).
Вміють ж коли хочуть 🤣
Не хотят говорить на изыке БелНР...
Версия 2) БНР снова наносит удар. А Вэйншория подтягивает подкрепления