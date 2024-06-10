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армія рф (16200) пропаганда (2759) Бєлгород (488) міна (291)

На Бєлгородщині на міні підірвалися 4 окупантів, серед яких оператор пропагандистського телеканалу "Россия-24"

У Шебекіно підірвалися військові РФ та пропагандист

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області троє "бійців самооборони" та один співробітник пропагандистського телеканалу "Россия-24" підірвалися на міні.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, оператора телеканалу доправили в тяжкому стані до Шебекінської лікарні. У чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять операцію.

Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Бєлгорода. Ще двом надали медичну допомогу, надалі їх лікуватимуть амбулаторно.

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Топ коментарі
+47
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10.06.2024 16:28
+31
Самі замінували самі підірвались-рукажопиє кацапи рукажопи ва всьом...
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10.06.2024 16:27
+22
Трындец кацапов развелось, мину негде поставить. Валите к себе домой, Белгород не резиновый
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10.06.2024 17:04
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Самі замінували самі підірвались-рукажопиє кацапи рукажопи ва всьом...
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10.06.2024 16:27 Відповісти
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10.06.2024 16:28 Відповісти
Шкода, що ********** вони підірвалися.
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10.06.2024 16:29 Відповісти
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10.06.2024 16:32 Відповісти
оператора послали першим у поле?
розумно......
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10.06.2024 16:33 Відповісти
От тупі!
Байден же сказав,що там створена буферна санітарна зона 200 миль(320 км).
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10.06.2024 16:34 Відповісти
Это не мы. А жаль.
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10.06.2024 16:36 Відповісти
Якби ми то живими свинособаки не залишились би!
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10.06.2024 17:07 Відповісти
та і пес би з ними
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10.06.2024 16:37 Відповісти
надіюсь здохнуть. усі...
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10.06.2024 16:48 Відповісти
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10.06.2024 16:59 Відповісти
Трындец кацапов развелось, мину негде поставить. Валите к себе домой, Белгород не резиновый
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10.06.2024 17:04 Відповісти
Красота.
Вміють ж коли хочуть 🤣
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10.06.2024 17:04 Відповісти
Батальоны националистов из КурНР мины поставили.
Не хотят говорить на изыке БелНР...
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10.06.2024 17:13 Відповісти
Зашли в посадку , накатить за дидов запабэду.. а там мина, о которой лохам из псевдо-тро ничего не сказали.
Версия 2) БНР снова наносит удар. А Вэйншория подтягивает подкрепления
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10.06.2024 17:49 Відповісти
пропогандон отримав по яйцях --- мабуть всмятку . цибулькою треба притрусити та посолити
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10.06.2024 18:19 Відповісти
Та і йух з ними!
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10.06.2024 18:58 Відповісти
 
 