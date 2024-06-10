На Бєлгородщині на міні підірвалися 4 окупантів, серед яких оператор пропагандистського телеканалу "Россия-24"

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області троє "бійців самооборони" та один співробітник пропагандистського телеканалу "Россия-24" підірвалися на міні.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, оператора телеканалу доправили в тяжкому стані до Шебекінської лікарні. У чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять операцію.

Одного чоловіка із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Бєлгорода. Ще двом надали медичну допомогу, надалі їх лікуватимуть амбулаторно.

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