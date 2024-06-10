Понад 3 800 цивільних визнано потерпілими від тортур, 73 воєнні злочинці вже отримали вироки, - Офіс Генпрокурора

Станом на зараз Офіс Генпрокурора зареєстрував понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження та катувань військовополонених та понад 2 100 за фактами катування цивільних осіб. 73 воєнні злочинці вже отримали вироки за тортури і жорстоке поводження з цивільними. Виявлено понад 160 катівень та місць несвободи, де окупанти утримували й катували людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що попри масове застосування тортур з боку російських військових, назвати точну кількість постраждалих неможливо, адже люди досі утримуються на тимчасово окупованих територіях та на території країни-агресора.

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"Про масовість таких злочинів свідчать і катівні, знайдені на звільнених територіях. Прокурори та слідчі виявили понад 160 катівень та місць несвободи, де окупанти утримували та катували людей. Найбільше таких місць виявлено на Чернігівщині – 44, а також Харківщині – 25 та в Запорізькій області – 18", - ідеться в повідомленні.

Загалом за жорстоке поводження з цивільними повідомлено про підозру 265 особам. Завершено розслідування і направлено до суду обвинувальні акти щодо 207 осіб. 73 воєнні злочинці вже отримали вироки за тортури і жорстоке поводження з цивільними. За злочини проти українських військовополонених повідомлено про підозру 12 особам.

"Складно встановлювати особи тих, хто вчиняє злочини, тому що це здебільшого відбувається на території країни-агресора. Але ми дуже активно працюємо над встановленням всіх обставин. Особливо над встановленням тих, хто не тільки вчиняє злочини, а й стоїть за цими злом. Тих, хто надає команди таким чином поводитись з нашими цивільними та військовополоненими", - розповів Генпрокурор Андрій Костін.

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Також він додав, що Офіс Генерального прокурора співпрацює з Міжнародним кримінальним судом щодо цих злочинів.