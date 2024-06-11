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авіакатастрофа (1082) літак (2853) Міноборони рф (673)

Російський Су-34 розбився у горах Північної Осетії, екіпаж загинув

Розбився Су-34

У гірській місцевості Північної Осетії 11 червня розбився російський винищувач Су-34. Члени екіпажу не вижили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міноборони РФ.

"У Республіці Північна Осетія - Аланія у гірській місцевості при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи літак Су-34 ВКС Росії. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає. Екіпаж загинув", - йдеться у заяві.

Зазначається, що на борту було два пілоти.

"Попередня причина авіакатастрофи - технічна несправність. На місце падіння літака вилетіла комісія ВКС", - зазначає Міноборони РФ.

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Топ коментарі
+53
дай Боже не останній))))
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11.06.2024 07:42
+37
Земля бетоном.
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11.06.2024 07:44
+33
Вирішили не чекати поки ми зібʼємо
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11.06.2024 07:44
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дай Боже не останній))))
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11.06.2024 07:42 Відповісти
👍
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11.06.2024 13:23 Відповісти
Земля бетоном.
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11.06.2024 07:44 Відповісти
Земля камінюччам!
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11.06.2024 07:44 Відповісти
Вирішили не чекати поки ми зібʼємо
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11.06.2024 07:44 Відповісти
Може блуждающій стінґєр знає, што проізошло!?))
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11.06.2024 07:46 Відповісти
алах акбар
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11.06.2024 07:46 Відповісти
Аллаху полный акбар!
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11.06.2024 13:24 Відповісти
До кави то шо треба. Як гарний десерт.
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11.06.2024 07:47 Відповісти
"Зазначається, що на борту було два пілоти"
Як шкода, що там більша кількість не вміщується...
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11.06.2024 07:50 Відповісти
у пеклі поповнення...
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11.06.2024 07:50 Відповісти
кабZдон на них чекав...довго чекав....
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11.06.2024 11:12 Відповісти
рашці терміново заборонити північноосетинські прмідори
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11.06.2024 07:52 Відповісти
Це якесь свято🥰
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11.06.2024 07:54 Відповісти
Чого тільки один?
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11.06.2024 08:01 Відповісти
Ніколи не думав що дякуватиму Осетії, Велике Дякую, а можна повторить
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11.06.2024 08:02 Відповісти
Аж настрій піднявся)
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11.06.2024 08:03 Відповісти
Люблю,коли ранок починається з чудових новин.
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11.06.2024 08:04 Відповісти
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11.06.2024 08:04 Відповісти
Горам Північної Осетії респект 🗻
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11.06.2024 08:05 Відповісти
Він так спішив на концерт кобзона .
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11.06.2024 08:05 Відповісти
кабZдон на них чекав...довго чекав....
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11.06.2024 11:18 Відповісти
Ці літуни вже не вб'ють жодної дитини. Це добре.
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11.06.2024 08:06 Відповісти
Дурні кацапоїди прийшли на війну щоб бабла срубить і тепер відправились на концерт до йосі кака.бздона. А могли сидіти пад радними бярьозками, хлебтати брагу, товкти морди один одному і кукурікати, що їхня орда вторая в міре. Кацап - це не нація, це діагноз... Земля їм скловатою.
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11.06.2024 08:10 Відповісти
Яка чудова новина ! частіше так.
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11.06.2024 08:17 Відповісти
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11.06.2024 08:19 Відповісти
Вєчных ударов об землю, братья...
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11.06.2024 08:21 Відповісти
кацапы списывают понемногу, ликвидированных на войне.
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11.06.2024 08:28 Відповісти
Вечного помёта
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11.06.2024 08:42 Відповісти
з утра гарна новина.
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11.06.2024 08:46 Відповісти
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11.06.2024 08:49 Відповісти
Трішки зіпсувала новину фраза "Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає", а все інше просто чудово!
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11.06.2024 08:50 Відповісти
Велика Подяка горам Осетії!
Слава Богу! Слава Україні!
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11.06.2024 08:54 Відповісти
Осетія дякуємо, тримайтеся браття
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11.06.2024 08:58 Відповісти
Краще гір можуть буть тільки гори, де кацап ******* об них.
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11.06.2024 09:05 Відповісти
Яка гарна новина!
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11.06.2024 09:06 Відповісти
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11.06.2024 09:06 Відповісти
А була б у Грузії нормальна влада, то літаки в Північній Осетії можна було б валить пачками. І аеродром в Моздоку там недалеко - в зоні ураження...
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11.06.2024 09:13 Відповісти
+ +
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11.06.2024 10:46 Відповісти
Вечного помета 💩
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11.06.2024 09:20 Відповісти
Ухилянты!
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11.06.2024 09:21 Відповісти
Якраз ці не ухилилися від гори))
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11.06.2024 11:26 Відповісти
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11.06.2024 09:50 Відповісти
А де Єнот ?
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11.06.2024 10:27 Відповісти
Асетия падумаль ученья идут....
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11.06.2024 10:02 Відповісти
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11.06.2024 10:08 Відповісти
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11.06.2024 10:54 Відповісти
🥳🥳🥳🎂🎂🎂
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11.06.2024 11:07 Відповісти
Дивно - гори руйнування не зазнали
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11.06.2024 12:01 Відповісти
Розбився у горах нах.
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11.06.2024 14:15 Відповісти
Волю Кавказу!!!
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11.06.2024 15:32 Відповісти
 
 