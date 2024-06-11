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Российский Су-34 разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб

Розбився Су-34

В горной местности Северной Осетии 11 июня разбился российский истребитель Су-34. Члены экипажа не выжили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ.

"В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на борту было два пилота.

"Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС", - отмечает Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили российский Су-25 на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

авиакатастрофа (1723) самолет (3593) Минобороны рф (931)


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Топ комментарии
+53
дай Боже не останній))))
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11.06.2024 07:42
+37
Земля бетоном.
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11.06.2024 07:44
+33
Вирішили не чекати поки ми зібʼємо
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11.06.2024 07:44
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дай Боже не останній))))
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11.06.2024 07:42 Ответить
👍
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11.06.2024 13:23 Ответить
Земля бетоном.
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11.06.2024 07:44 Ответить
Земля камінюччам!
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11.06.2024 07:44 Ответить
Вирішили не чекати поки ми зібʼємо
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11.06.2024 07:44 Ответить
Може блуждающій стінґєр знає, што проізошло!?))
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11.06.2024 07:46 Ответить
алах акбар
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11.06.2024 07:46 Ответить
Аллаху полный акбар!
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11.06.2024 13:24 Ответить
До кави то шо треба. Як гарний десерт.
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11.06.2024 07:47 Ответить
"Зазначається, що на борту було два пілоти"
Як шкода, що там більша кількість не вміщується...
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11.06.2024 07:50 Ответить
у пеклі поповнення...
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11.06.2024 07:50 Ответить
кабZдон на них чекав...довго чекав....
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11.06.2024 11:12 Ответить
рашці терміново заборонити північноосетинські прмідори
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11.06.2024 07:52 Ответить
Це якесь свято🥰
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11.06.2024 07:54 Ответить
Чого тільки один?
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11.06.2024 08:01 Ответить
Ніколи не думав що дякуватиму Осетії, Велике Дякую, а можна повторить
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11.06.2024 08:02 Ответить
Аж настрій піднявся)
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11.06.2024 08:03 Ответить
Люблю,коли ранок починається з чудових новин.
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11.06.2024 08:04 Ответить
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11.06.2024 08:04 Ответить
Горам Північної Осетії респект 🗻
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11.06.2024 08:05 Ответить
Він так спішив на концерт кобзона .
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11.06.2024 08:05 Ответить
кабZдон на них чекав...довго чекав....
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11.06.2024 11:18 Ответить
Ці літуни вже не вб'ють жодної дитини. Це добре.
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11.06.2024 08:06 Ответить
Дурні кацапоїди прийшли на війну щоб бабла срубить і тепер відправились на концерт до йосі кака.бздона. А могли сидіти пад радними бярьозками, хлебтати брагу, товкти морди один одному і кукурікати, що їхня орда вторая в міре. Кацап - це не нація, це діагноз... Земля їм скловатою.
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11.06.2024 08:10 Ответить
Яка чудова новина ! частіше так.
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11.06.2024 08:17 Ответить
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11.06.2024 08:19 Ответить
Вєчных ударов об землю, братья...
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11.06.2024 08:21 Ответить
кацапы списывают понемногу, ликвидированных на войне.
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11.06.2024 08:28 Ответить
Вечного помёта
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11.06.2024 08:42 Ответить
з утра гарна новина.
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11.06.2024 08:46 Ответить
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11.06.2024 08:49 Ответить
Трішки зіпсувала новину фраза "Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає", а все інше просто чудово!
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11.06.2024 08:50 Ответить
Велика Подяка горам Осетії!
Слава Богу! Слава Україні!
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11.06.2024 08:54 Ответить
Осетія дякуємо, тримайтеся браття
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11.06.2024 08:58 Ответить
Краще гір можуть буть тільки гори, де кацап ******* об них.
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11.06.2024 09:05 Ответить
Яка гарна новина!
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11.06.2024 09:06 Ответить
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11.06.2024 09:06 Ответить
А була б у Грузії нормальна влада, то літаки в Північній Осетії можна було б валить пачками. І аеродром в Моздоку там недалеко - в зоні ураження...
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11.06.2024 09:13 Ответить
+ +
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11.06.2024 10:46 Ответить
Вечного помета 💩
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11.06.2024 09:20 Ответить
Ухилянты!
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11.06.2024 09:21 Ответить
Якраз ці не ухилилися від гори))
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11.06.2024 11:26 Ответить
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11.06.2024 09:50 Ответить
А де Єнот ?
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11.06.2024 10:27 Ответить
Асетия падумаль ученья идут....
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11.06.2024 10:02 Ответить
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11.06.2024 10:08 Ответить
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11.06.2024 10:54 Ответить
🥳🥳🥳🎂🎂🎂
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11.06.2024 11:07 Ответить
Дивно - гори руйнування не зазнали
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11.06.2024 12:01 Ответить
Розбився у горах нах.
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11.06.2024 14:15 Ответить
Волю Кавказу!!!
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11.06.2024 15:32 Ответить
 
 