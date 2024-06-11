Российский Су-34 разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб

В горной местности Северной Осетии 11 июня разбился российский истребитель Су-34. Члены экипажа не выжили.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Минобороны РФ.

"В Республике Северная Осетия - Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-34 ВКС России. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на борту было два пилота.

"Предварительная причина авиакатастрофы - техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия ВКС", - отмечает Минобороны РФ.

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