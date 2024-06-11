Близько 7 тис. га лісових масивів згоріли від початку року на окупованій Луганщині

На тимчасово окупованій Луганщині від початку року пожежі знищили близько 7 тис. га лісових масивів.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за цей час там сталося 176 випадків загоряння. Подекуди займалися житлові масиви, розташовані поблизу лісів.

"Окупаційна влада не має необхідної кількості сил та засобів, аби протидіяти стихії. Щоправда, вживає профілактичних заходів – на території "республіки" встановлено 39 стендів з відповідною інформацією та 42 шлагбауми, які мають стати перешкодою для перебування в лісі", - йдеться в повідомленні.

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