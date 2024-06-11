Около 7 тыс. га лесных массивов сгорели с начала года на оккупированной Луганщине
На временно оккупированной Луганщине с начала года пожары уничтожили около 7 тыс. га лесных массивов.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за это время там произошло 176 случаев возгорания. Кое-где возгорались жилые массивы, расположенные вблизи лесов.
"Оккупационная власть не имеет необходимого количества сил и средств, чтобы противодействовать стихии. Правда, принимает профилактические меры - на территории "республики" установлено 39 стендов с соответствующей информацией и 42 шлагбаума, которые должны стать препятствием для пребывания в лесу", - говорится в сообщении.
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