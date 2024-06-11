В "Укренерго" уточнили, що сьогодні відключатимуть світло з 14:00 до 23:00 по всій Україні (оновлено)
На Полтавщині подовжили тривалість застосування погодинних відключень.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, графік діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00.
Згодом в "Укренерго" уточнили, що сьогодні дія обмежень подовжена по всій Україні з 14:00 до 23:00.
Також зазначається, що через негоду на ранок знеструмлено 51 населений пункт в 5 областях
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