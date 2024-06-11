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Полтавщина (1002) енергетика (2484) Укренерго (2579) відключення світла (1022)

В "Укренерго" уточнили, що сьогодні відключатимуть світло з 14:00 до 23:00 по всій Україні (оновлено)

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

На Полтавщині подовжили тривалість застосування погодинних відключень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, графік діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00.

Також читайте: Завтра відключення світла плануються з 14:00 до 19:00, – "Укренерго"

Згодом в "Укренерго" уточнили, що сьогодні дія обмежень подовжена по всій Україні з 14:00 до 23:00.

Також зазначається, що через негоду на ранок знеструмлено 51 населений пункт в 5 областях

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ветерок был норм под утро
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11.06.2024 11:24 Відповісти
То батарея гаряча, то срака холодна. То котли, то кондиціонери, вічний дефіцит, а лисий мудило, який гроші на захисті енергооб'єктів розікрав, тихенько пішов в ліс, як свого часу Рєзніков. І жодних питань. Країна перетворюється на failed state з цією зеленою пліснявою.
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11.06.2024 11:35 Відповісти
Собі, падли повиключайте
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11.06.2024 13:49 Відповісти
знову футбол не подивлюся?
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11.06.2024 16:03 Відповісти
 
 