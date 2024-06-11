В "Укренерго" уточнили, що сьогодні відключатимуть світло з 14:00 до 23:00 по всій Україні (оновлено)

На Полтавщині подовжили тривалість застосування погодинних відключень.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, графік діятиме сьогодні з 14:00 до 23:00.

Також читайте: Завтра відключення світла плануються з 14:00 до 19:00, – "Укренерго"

Згодом в "Укренерго" уточнили, що сьогодні дія обмежень подовжена по всій Україні з 14:00 до 23:00.

Також зазначається, що через негоду на ранок знеструмлено 51 населений пункт в 5 областях