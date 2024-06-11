На Полтавщине сегодня будут отключать свет с 14:00 до 23:00

На Полтавщине продлили продолжительность применения почасовых отключений.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, график будет действовать сегодня с 14:00 до 23:00.

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