На Полтавщине сегодня будут отключать свет с 14:00 до 23:00
На Полтавщине продлили продолжительность применения почасовых отключений.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, график будет действовать сегодня с 14:00 до 23:00.
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