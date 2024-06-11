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На Полтавщине сегодня будут отключать свет с 14:00 до 23:00

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

На Полтавщине продлили продолжительность применения почасовых отключений.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, график будет действовать сегодня с 14:00 до 23:00.

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Автор: 

энергетика (2565) отключение света (424) Полтавская область (1162)


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ветерок был норм под утро
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11.06.2024 11:24 Ответить
То батарея гаряча, то срака холодна. То котли, то кондиціонери, вічний дефіцит, а лисий мудило, який гроші на захисті енергооб'єктів розікрав, тихенько пішов в ліс, як свого часу Рєзніков. І жодних питань. Країна перетворюється на failed state з цією зеленою пліснявою.
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11.06.2024 11:35 Ответить
Собі, падли повиключайте
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11.06.2024 13:49 Ответить
знову футбол не подивлюся?
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11.06.2024 16:03 Ответить
 
 