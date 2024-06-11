Прямі контракти з міжнародними виробниками озброєння - один з пріоритетів для Агенції оборонних закупівель, - Безрукова

Підписання прямих контрактів з міжнародними виробниками озброєння в обхід посередників — приорітет для Агенції оборонних закупівель.

Про це розповіла директорка Агенції Марина Безрукова під час Балкансько-Українського форуму оборонних індустрій DFNC1: Balkan Edition, який відбувся в Болгарії інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АОЗ.

"Агенція оборонних закупівель налагоджує активну співпрацю зі світовими виробниками озброєння, і ринок країн, що розташовані на Балканському півострові, є для нас надзвичайно перспективним.

Балканські країни мають значні потужності з виробництва озброєння і боєприпасів, калібр яких відповідає стандартам колишнього Варшавського договору, а також інших боєприпасів, які становлять критичну потребу на фронті. І ми шукаємо всі можливі варіанти, щоб забезпечити швидке та ефективне постачання озброєння, що посилить спроможності ЗСУ на полі бою", — відзначила Безрукова.

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