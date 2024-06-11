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Прямі контракти з міжнародними виробниками озброєння - один з пріоритетів для Агенції оборонних закупівель, - Безрукова

директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова

Підписання прямих контрактів з міжнародними виробниками озброєння в обхід посередників — приорітет для Агенції оборонних закупівель.

Про це розповіла директорка Агенції Марина Безрукова під час Балкансько-Українського форуму оборонних індустрій DFNC1: Balkan Edition, який відбувся в Болгарії інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АОЗ.

"Агенція оборонних закупівель налагоджує активну співпрацю зі світовими виробниками озброєння, і ринок країн, що розташовані на Балканському півострові, є для нас надзвичайно перспективним.

Балканські країни мають значні потужності з виробництва озброєння і боєприпасів, калібр яких відповідає стандартам колишнього Варшавського договору, а також інших боєприпасів, які становлять критичну потребу на фронті. І ми шукаємо всі можливі варіанти, щоб забезпечити швидке та ефективне постачання озброєння, що посилить спроможності ЗСУ на полі бою", — відзначила Безрукова.

Також читайте: Міноборони почне купувати зброю у світових виробників без посередників

Автор: 

Міноборони (7401) зброя (7471) закупівлі (3388)


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Уявляю, якби німці у другу світову шукали посередників на зброю, то поляки, мабуть, їх би перемогли ще на початку війни )). Але Україна -країна великих можливостей. Єто другоє, словами класика.
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11.06.2024 23:45 Відповісти
Я фуєю!!!!Якісь міністерства, агенціі, комітети, яких кожного дня все більше на ніфуйових зарплатах!!!! Зільонский, д'Єрмак - хдє озброєння????🤬🤬
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11.06.2024 23:46 Відповісти
Там вже відсотків 60 скоротити можно. Бо толкк ніякого, тільки відповідальність перекладають й кінців не знайти.
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12.06.2024 00:17 Відповісти
Зібрати всіх в окремі батальони, дати по гучномовцю і в окопи підЧасів Яр - так вони россійську канонаду заглушать...
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12.06.2024 08:42 Відповісти
Прямі, але через фільтр ОПи.
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11.06.2024 23:47 Відповісти
А чия вона, ця Безрукова?
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12.06.2024 05:47 Відповісти
Чергова найталановитіша кацапка, у каторай, родствєннікафф в ФСБ - німа ніразу!!🫡🫡
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12.06.2024 09:11 Відповісти
 
 