Прямые контракты с международными производителями вооружения – один из приоритетов для Агентства оборонных закупок, - Безрукова

Подписание прямых контрактов с международными производителями вооружения в обход посредников - приоритет для Агентства оборонных закупок.

Об этом рассказала директор Агентства Марина Безрукова во время балканско-украинского Форума оборонных индустрий DFNC1: Balkan Edition, который состоялся в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

"Агентство оборонных закупок налаживает активное сотрудничество с мировыми производителями вооружения, и рынок стран, расположенных на Балканском полуострове, является для нас чрезвычайно перспективным.

Балканские страны имеют значительные мощности по производству вооружения и боеприпасов, калибр которых соответствует стандартам бывшего Варшавского договора, а также других боеприпасов, которые представляют критическую потребность на фронте. И мы ищем все возможные варианты, чтобы обеспечить быструю и эффективную поставку вооружения, что усилит способности ВСУ на поле боя", - отметила Безрукова.

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