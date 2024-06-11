РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9846 посетителей онлайн
Новости
730 7

Прямые контракты с международными производителями вооружения – один из приоритетов для Агентства оборонных закупок, - Безрукова

директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова

Подписание прямых контрактов с международными производителями вооружения в обход посредников - приоритет для Агентства оборонных закупок.

Об этом рассказала директор Агентства Марина Безрукова во время балканско-украинского Форума оборонных индустрий DFNC1: Balkan Edition, который состоялся в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АОЗ.

"Агентство оборонных закупок налаживает активное сотрудничество с мировыми производителями вооружения, и рынок стран, расположенных на Балканском полуострове, является для нас чрезвычайно перспективным.

Балканские страны имеют значительные мощности по производству вооружения и боеприпасов, калибр которых соответствует стандартам бывшего Варшавского договора, а также других боеприпасов, которые представляют критическую потребность на фронте. И мы ищем все возможные варианты, чтобы обеспечить быструю и эффективную поставку вооружения, что усилит способности ВСУ на поле боя", - отметила Безрукова.

Читайте также: Умеров и Сырский работают над решением Кабмина о выделении дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения

Автор: 

Минобороны (9345) оружие (10219) закупки (758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уявляю, якби німці у другу світову шукали посередників на зброю, то поляки, мабуть, їх би перемогли ще на початку війни )). Але Україна -країна великих можливостей. Єто другоє, словами класика.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:45 Ответить
Я фуєю!!!!Якісь міністерства, агенціі, комітети, яких кожного дня все більше на ніфуйових зарплатах!!!! Зільонский, д'Єрмак - хдє озброєння????🤬🤬
показать весь комментарий
11.06.2024 23:46 Ответить
Там вже відсотків 60 скоротити можно. Бо толкк ніякого, тільки відповідальність перекладають й кінців не знайти.
показать весь комментарий
12.06.2024 00:17 Ответить
Зібрати всіх в окремі батальони, дати по гучномовцю і в окопи підЧасів Яр - так вони россійську канонаду заглушать...
показать весь комментарий
12.06.2024 08:42 Ответить
Прямі, але через фільтр ОПи.
показать весь комментарий
11.06.2024 23:47 Ответить
А чия вона, ця Безрукова?
показать весь комментарий
12.06.2024 05:47 Ответить
Чергова найталановитіша кацапка, у каторай, родствєннікафф в ФСБ - німа ніразу!!🫡🫡
показать весь комментарий
12.06.2024 09:11 Ответить
 
 