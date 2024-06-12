Цього тижня буде оголошено про нові санкції проти тих, хто допомагає Росії у військових закупівлях , - Білий дім

У Білому домі анонсували нові санкції та дії з експортного контролю, які будуть націлені на організації та мережі, що допомагають Росії закуповувати обладнання для оборонно-промислового комплексу.

Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми збираємось продовжувати збільшувати витрати російської військової машини, і цього тижня ми оголосимо про новий ефективний набір санкцій та дій з експортного контролю. Ці дії відповідатимуть зобов’язанням, які лідери країн Групи семи взяли на себе. Вони будуть націлені на організації та мережі, які допомагають Росії купувати те, що їй потрібно для війни", – заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому.

Кірбі наголосив, що протягом останніх двох з половиною років США протистояли Путіну, запровадивши найсуворіші санкції та експортний контроль, які будь-коли запроваджувалися проти великих економік, та рухаючись до замороження суверенних російських активів, позбавлення для військової машини Путіна критичного фінансування та встановлення обмеження ціни на російську нафту.

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