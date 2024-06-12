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Новости Санкции против России
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На этой неделе будет объявлено о новых санкциях против тех, кто помогает России покупать то, что ей нужно для войны, - Белый дом

кірбі

В Белом доме анонсировали новые санкции и действия относительно экспортного контроля, которые будут нацелены на организации и сети, помогающие России закупать оборудование для оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы собираемся продолжать увеличивать расходы российской военной машины, и на этой неделе объявим о новом эффективном наборе санкций и действий относительно экспортного контроля. Эти действия будут соответствовать обязательствам, которые лидеры стран Группы семи взяли на себя. Они будут нацелены на организации и сети, помогающие России покупать то, что ей нужно для войны", - заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома.

Кирби отметил, что в течение последних двух с половиной лет США противостояли Путину, введя самые строгие санкции и экспортный контроль, которые когда-либо вводились против крупных экономик, и двигаясь к замораживанию суверенных российских активов, лишению военной машины Путина критического финансирования и установлению ограничения цены на российскую нефть.

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Автор: 

санкции (11301) США (26743) Кирби Джон (452)


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Спочатку б запезпечили дієвість попередніх санкцій. А то кількість зростає, а якість ніц.
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12.06.2024 00:09 Ответить
Почему на параше доллар не по 200 как обещали еще год назад говноаналитики ?
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12.06.2024 07:55 Ответить
 
 