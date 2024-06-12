На этой неделе будет объявлено о новых санкциях против тех, кто помогает России покупать то, что ей нужно для войны, - Белый дом

В Белом доме анонсировали новые санкции и действия относительно экспортного контроля, которые будут нацелены на организации и сети, помогающие России закупать оборудование для оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы собираемся продолжать увеличивать расходы российской военной машины, и на этой неделе объявим о новом эффективном наборе санкций и действий относительно экспортного контроля. Эти действия будут соответствовать обязательствам, которые лидеры стран Группы семи взяли на себя. Они будут нацелены на организации и сети, помогающие России покупать то, что ей нужно для войны", - заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома.

Кирби отметил, что в течение последних двух с половиной лет США противостояли Путину, введя самые строгие санкции и экспортный контроль, которые когда-либо вводились против крупных экономик, и двигаясь к замораживанию суверенных российских активов, лишению военной машины Путина критического финансирования и установлению ограничения цены на российскую нефть.

Также читайте: Кэмерон призвал ужесточить санкции против РФ: Надо спросить себя: чего боится Путин?