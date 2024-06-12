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Новини
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У кошторисах Миколаївської ОДА завищені ціни на майже всі будматеріали, які використовувались для фортифікацій, - Ніколов

зеленський,кім

В кошторисах Миколаївської ОВА завищені ціни практично на всі будматеріали для зведення фортифікаційних споруд. Це саме та корупція, яка вбиває, адже на ті самі гроші можна було захистити більше територій і людей.

Про це заявив журналіст-розслідувач, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов в інтерв’ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Віталій Кім пустився берега. Ми з’ясували, що у фортифікаційних кошторисах Миколаївської адміністрації були найдорожчі колоди по всій України. Найдорожчі від усіх облдержадміністрацій, в два рази дорожчі, ніж у тих скандальних закупівлях Харкова. І це мається на увазі ціна колод без доставки. Нагадаю, кошториси, фортифікаційні підряди Миколаївської ОВА мають загальний розмір пів мільярда гривень. І в тих кошторисах ми бачили завищені ціни фактично на всі будматеріали, які використовувались для фортифікацій", - заявив Ніколов.

За його словами, настільки завищені ціни – лише в обладміністрації Віталія Кіма.

"Аж так відзначитись зуміла тільки Миколаївська обладміністрація і ще трохи поруч – Волинська. Решта обладміністрацій, які ми аналізували – загалом в нас було в переліку 10 замовників фортифікацій – мали набагато пристойніші ціни. Тобто можна казати про те, що в сім’ї не без урода. Не всі хворі, а знайшлося одне пацавате дитя. От така біда", - зазначив Ніколов.

Також читайте: Миколаївська ОВА закупила колоди для укріплення фортифікаційних споруд втричі дорожче ринкових цін, - "Наші гроші"

Він наголосив, що, якби ціни не були завищені, набагато більше територій могли б бути захищеними.

"Це не дитсадочок десь у тилу відремонтувати-притирити. Це про фортифікації. Питання в тому, що на одну й ту саму суму маємо менше фортифікацій, ніж могли. А потім виходить така дичина, як на Харківщині, що всі дивуються: "Рашисти наступають, а де наші фортифікації?" - "А грошей не хватило". А виявляється, що фортифікацій могло бути на ті самі гроші просто більше. Більше територій захищено. Оце та сама корупція, яка вбиває. В чистому вигляді", - підкреслив Ніколов.

Журналіст вважає, що цими питаннями мали б зацікавитися Державна аудиторська служба, Національна поліція та НАБУ. Проте влада не реагує на такі викриття.

"Про жодне кримінальне провадження по цьому я досі нічого не знаю", - заявив Ніколов.

Як повідомлялося, 30 травня видання "Наші гроші" опублікувало матеріал про завищення цін на будівництві фортифікаційних споруд. Зокрема, в ньому зазначалося, що у фортифікаційних кошторисах Миколаївської ОВА вартість соснових колод втричі вища від ринкових цін і складає 11 400 грн за кубометр без вартості доставки.

Автор: 

Миколаївська область (2278) Юрій Ніколов (101) Кім Віталій (471) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+20
Те що воно гниле і нарцисичне було видно з самого початку війни. А з нього ліпили якось там "краша" чи що. І чого зараз він не в СІЗО? "Бо ми з України"...
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12.06.2024 19:08
+19
хто не знає що Кім шахрай?
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12.06.2024 19:03
+14
У військовий час за таке необхідно РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ!
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12.06.2024 19:07
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хто не знає що Кім шахрай?
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12.06.2024 19:03 Відповісти
І нічого йому не буде..

За таке під час війни повинна бути смертна кара, а не мораторій. Бо з такими - хрін переможеш.
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12.06.2024 19:06 Відповісти
Миколаївці дали Україні ще арахамію і суддю, який тільки приїхв до Києва у Верховний суд, відразу почав рубати бабло, як це робиться в Миколаєві. Не забуду розповідь колеги, коли вони на початку вторгнення з мамою поїхали до Вінницької області і прийшли на реєстрацію і там побачивши, що вони з Миколаєва сказали :" як вам поверзло, у Вас в Миколаєві Кім". Із самого початку запудрили мізки наріду, ось, що означає марафон.
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13.06.2024 07:01 Відповісти
Та да..коли над зеленим цирком буде суд, то значно полегшить задачу отой марафон і звичайні публікації. В розробку відразу треба брати тих, кого зелені нахвалювали..кіма разом із шкарпетками можна відразу з кагал95 арештовувати.
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13.06.2024 08:13 Відповісти
Хто там - Кім рулює?
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12.06.2024 19:05 Відповісти
У військовий час за таке необхідно РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ!
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12.06.2024 19:07 Відповісти
Дружбана арахамчика в обіду не дадуть
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12.06.2024 20:31 Відповісти
Те що воно гниле і нарцисичне було видно з самого початку війни. А з нього ліпили якось там "краша" чи що. І чого зараз він не в СІЗО? "Бо ми з України"...
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12.06.2024 19:08 Відповісти
Бо вони від "слуг", від зеленого лайна. Це ж хотєлки наріду 73%.
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13.06.2024 07:02 Відповісти
Ішак оманський так само нищить українців як його дєдьі, тількі ті їжу відбирали, а цей життя і майбутнє!
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12.06.2024 19:11 Відповісти
Дежа-вю . Таке уявлення що автор даної статті приймає ті самі припарати що і зеленський.
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12.06.2024 19:12 Відповісти
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12.06.2024 19:13 Відповісти
Рукі прочь ат "крєпкаво хазяйствєніка", вернаво Зеленінца таваріща КімЧєна!
На єво мєстє так паступілби каждий!
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12.06.2024 19:21 Відповісти
Він такий смішний -2 цей Кім, хотьпаржьом
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12.06.2024 19:36 Відповісти
як комуністичним інтернаціоналом молоді оццй його назвали, так він заветам іллічей і буде вірний ))
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12.06.2024 19:13 Відповісти
Мародери.
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12.06.2024 19:14 Відповісти
Ви#лядки ненажерливі
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12.06.2024 20:17 Відповісти
саме того його відпустили в Берлін на конференцію по відновленню
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12.06.2024 19:15 Відповісти
Яка несподіванка (сарказм). Риба з голови гниє, тож дивуватися нема чому. Крадуть, на усіх рівнях, наче в останній день.
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12.06.2024 19:16 Відповісти
А кіму що вілла не потрібна ?
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12.06.2024 19:20 Відповісти
Не просто потрібна, а по чіну паложена!
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12.06.2024 19:22 Відповісти
на фото - "сліпий" кіт дермазіліо в окулярах Ray-Ban для сліпих, вчить багатих буратінів, як правильно закопувати в ямку золоті монети на полі чудес в миколаївській області ))
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12.06.2024 19:21 Відповісти
Ну накада такова нє била-і вот апять...
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12.06.2024 19:23 Відповісти
ППЦ мрази. тут последние копейки отрываешь на донаты, а эти ЗЕничтожества никак не угомонятся. СВИНОРЧУК оказался мелким барыжкой по сравнению с артистами КВН
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12.06.2024 19:25 Відповісти
от курва клятий Свинарчук, завозив через сірі схеми дефіцитні деталі для нашої оборонки з параші, це йому зебіли ніколи ніколи не вибачать..
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12.06.2024 19:46 Відповісти
Ну так вони до влади й шли щоб "показати клас"
Зе, та й його виборцям, треба день і ніч крутити його передвиборче обсирання Порошенка разом із результатами що Україна має на цей день і яку "Україну мрії" воно створило. Щоб пам'ятало курвіще наскільки воно ******** своїм недолугим виборцям, до яких наслідків привело його керування і який строк йому вже нарисувався за всі злочини, які воно накоїло разом зі своєю трускавецькою командою недоумків, не важливо свідомо чи по дурості.
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12.06.2024 19:51 Відповісти
По іншому команда зе не може
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12.06.2024 19:44 Відповісти
і вгадайте якого голову ОДА взяли на конференцію по відновленню?)
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12.06.2024 19:48 Відповісти
Зі скількох разів?
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12.06.2024 20:02 Відповісти
Шурма підбирав достойних собі!!
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12.06.2024 20:37 Відповісти
Ну як же в ОПу гроші відкатати тільки за рахунок миколаївців ...Кім пройдисвіт як і всі СН 🤡
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12.06.2024 19:51 Відповісти
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12.06.2024 19:55 Відповісти
На фото: президент країни з почтом вибирають місце для закопування мільярдів гривень.
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12.06.2024 20:00 Відповісти
Так на Харківщині вони то й зробили...Вовчанськ на їх совісті...
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12.06.2024 20:46 Відповісти
Совість із шлунково - кишковим трактом не сумісна...
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12.06.2024 22:07 Відповісти
Зроду такого не бувало, і знову те ж саме.
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12.06.2024 20:01 Відповісти
Підтверджує аналогічну інфу мій знайомий архітектор-будівельник по Запорізькій обл. та Одещині; суки крадуть на усіх будматеріалах, тобто, у нас з вами та життя у хлопців на фронті. У цих зелено-синіх покидьків нема нічого святого у душі; та й душі, здається, у них немає.
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12.06.2024 20:20 Відповісти
Віталій Ин !
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12.06.2024 20:21 Відповісти
Война войной, а кушать хочется.
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12.06.2024 20:25 Відповісти
Насочькі, гаварішь...
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12.06.2024 20:28 Відповісти
Kim the best Robber!
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12.06.2024 20:29 Відповісти
Ну недаремно були вислови - Кіма у презеденти. А ще щоб мати уяву хто це таке - то треба дивитись на ютібі відео - Битва за Миколаїв - воно там головний герой оборони - не генерал Марченко - а він так і каже - Марченко не командував обороною Півдня з сорока хвилин відоса генерала показали, ну секунд 30-40. Паскуди зелені - все просрали - та генерал Марченко разводив мости шоб оці гниди не втікали до Одеси чи ще куди.
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12.06.2024 20:31 Відповісти
тю, да это везде так, не только в николаеве)))) кто мы есть, таких и выбрали
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12.06.2024 20:44 Відповісти
То Віталік Кім "рулить"...а ОПа дістає Віталіка Клічка...🙂
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12.06.2024 20:44 Відповісти
і знов ні грошей ні фортифікацій
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12.06.2024 21:04 Відповісти
А що ще потрібно вумному-превумному наріду 73%? Навіщо їм ті сертифікації, чи кражі на якихось дровеняшках, головне, що в них є Кім і Зеленський. Таких немає в жодній державі. Так 73%, я нічого не переплутав? Створили собі на своїх марафонах ідолів і радіють, що дурненькі. Коли вже закладуть перші циглини на мавзолеї цим неперевершенним лідерам? В Північній Корії є Ким чин Ін, а в нас Кім чин Зе. Будемо давитися яйцями по 17 грн, хай беруть там 32 мільярди на снаряди і 40 на дрони, хоча немає ні снарядів, ні дронів, ні кримінальних справ, зате є такі як Кім, Бур'яна, Колян Котлєта, арахамія та інша найкраща верхівка 73%.
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13.06.2024 07:44 Відповісти
Ви ще забули кончиту Третякову
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13.06.2024 08:16 Відповісти
Потім коли хтось почне роказувати кому та хто які борги повинен віддавати, то ось гарний приклад, що в Украіні ніхто нікому нічого не повинен.

Хотілося б, щоб держава була достойна тих людей які за неі воюють. Таких титанів як Редіс, наприклад. А ці "брьовна-розкрадачи", тюрьма це занадто гарно для них. Я думаю коли підуть вішати владу на деревах, бажаючих знайдеться побільше, і навіть ТЦК з бусами не ************.
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12.06.2024 21:05 Відповісти
мочіть Кіма - він хуже Залужного
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12.06.2024 21:08 Відповісти
А яке можу бути порівняння кіма і Залужного? Злужний військовий генерал, кім мродер і барига місцевого розливу, який завдяки марафонам і місцевим журншлюшкам став медійним "героєм".
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13.06.2024 07:10 Відповісти
Доброго вечора - ми з Миколаєва. )))

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12.06.2024 21:21 Відповісти
А що тут дивного?
Кім - улюблинець ОПЗЄ.
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12.06.2024 21:38 Відповісти
Кім зібрав під своє крило керівниками областю всіх бувших регіоналів (ОПЗЖ, опоблок, Наш край") і дядьків з маланським корінням. Повернув гремучу суміш антимайданівців і крадунів на широку ногу. Колись все-таки стане відомо, скільки для Миколаївшини всього безкоштовно передли західні друзі, а вони половину зареєстрували в різні служби області, а половину на своїх родичів і то частина із подареного, значиться, як куплене за бюджетні гроші. Це все, що потрібно знати про "хорошєго мальчіка" із Миколаєва.
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13.06.2024 06:55 Відповісти
 
 