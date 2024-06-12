У кошторисах Миколаївської ОДА завищені ціни на майже всі будматеріали, які використовувались для фортифікацій, - Ніколов
В кошторисах Миколаївської ОВА завищені ціни практично на всі будматеріали для зведення фортифікаційних споруд. Це саме та корупція, яка вбиває, адже на ті самі гроші можна було захистити більше територій і людей.
Про це заявив журналіст-розслідувач, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов в інтерв’ю "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.
"Віталій Кім пустився берега. Ми з’ясували, що у фортифікаційних кошторисах Миколаївської адміністрації були найдорожчі колоди по всій України. Найдорожчі від усіх облдержадміністрацій, в два рази дорожчі, ніж у тих скандальних закупівлях Харкова. І це мається на увазі ціна колод без доставки. Нагадаю, кошториси, фортифікаційні підряди Миколаївської ОВА мають загальний розмір пів мільярда гривень. І в тих кошторисах ми бачили завищені ціни фактично на всі будматеріали, які використовувались для фортифікацій", - заявив Ніколов.
За його словами, настільки завищені ціни – лише в обладміністрації Віталія Кіма.
"Аж так відзначитись зуміла тільки Миколаївська обладміністрація і ще трохи поруч – Волинська. Решта обладміністрацій, які ми аналізували – загалом в нас було в переліку 10 замовників фортифікацій – мали набагато пристойніші ціни. Тобто можна казати про те, що в сім’ї не без урода. Не всі хворі, а знайшлося одне пацавате дитя. От така біда", - зазначив Ніколов.
Він наголосив, що, якби ціни не були завищені, набагато більше територій могли б бути захищеними.
"Це не дитсадочок десь у тилу відремонтувати-притирити. Це про фортифікації. Питання в тому, що на одну й ту саму суму маємо менше фортифікацій, ніж могли. А потім виходить така дичина, як на Харківщині, що всі дивуються: "Рашисти наступають, а де наші фортифікації?" - "А грошей не хватило". А виявляється, що фортифікацій могло бути на ті самі гроші просто більше. Більше територій захищено. Оце та сама корупція, яка вбиває. В чистому вигляді", - підкреслив Ніколов.
Журналіст вважає, що цими питаннями мали б зацікавитися Державна аудиторська служба, Національна поліція та НАБУ. Проте влада не реагує на такі викриття.
"Про жодне кримінальне провадження по цьому я досі нічого не знаю", - заявив Ніколов.
Як повідомлялося, 30 травня видання "Наші гроші" опублікувало матеріал про завищення цін на будівництві фортифікаційних споруд. Зокрема, в ньому зазначалося, що у фортифікаційних кошторисах Миколаївської ОВА вартість соснових колод втричі вища від ринкових цін і складає 11 400 грн за кубометр без вартості доставки.
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За таке під час війни повинна бути смертна кара, а не мораторій. Бо з такими - хрін переможеш.
Чєна!
На єво мєстє так паступілби каждий!
Зе, та й його виборцям, треба день і ніч крутити його передвиборче обсирання Порошенка разом із результатами що Україна має на цей день і яку "Україну мрії" воно створило. Щоб пам'ятало курвіще наскільки воно ******** своїм недолугим виборцям, до яких наслідків привело його керування і який строк йому вже нарисувався за всі злочини, які воно накоїло разом зі своєю трускавецькою командою недоумків, не важливо свідомо чи по дурості.
Хотілося б, щоб держава була достойна тих людей які за неі воюють. Таких титанів як Редіс, наприклад. А ці "брьовна-розкрадачи", тюрьма це занадто гарно для них. Я думаю коли підуть вішати владу на деревах, бажаючих знайдеться побільше, і навіть ТЦК з бусами не ************.
Кім - улюблинець ОПЗЄ.