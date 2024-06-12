В сметах Николаевской ОГА завышены цены на стройматериалы, которые использовались для фортификаций, - Николов

В сметах Николаевской ОГА завышены цены практически на все стройматериалы для возведения фортификационных сооружений. Это именно та коррупция, которая убивает, ведь на те же деньги можно было защитить больше территорий и людей.

Об этом заявил журналист-расследователь, соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Виталий Ким пустился во все тяжкие. Мы выяснили, что в фортификационных сметах Николаевской администрации были самые дорогие бревна по всей Украине. Самые дорогие от всех облгосадминистраций, в два раза дороже, чем в тех скандальных закупках Харькова. И это имеется в виду цена бревен без доставки. Напомню, сметы, фортификационные подряды Николаевской ОГА имеют общий размер полмиллиарда гривен. И в тех сметах мы видели завышенные цены фактически на все стройматериалы, которые использовались для фортификаций", - заявил Николов.

По его словам, настолько завышенные цены - только в обладминистрации Виталия Кима.

"Так отличиться сумела только Николаевская обладминистрация и еще немного рядом - Волынская. Остальные обладминистрации, которые мы анализировали - всего у нас было в перечне 10 заказчиков фортификаций - имели гораздо более приличные цены. То есть можно говорить о том, что в семье не без урода. Не все больные, а нашлось одно пацаватое дитя. Вот такая беда", - отметил Николов.

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Он отметил, что, если бы цены не были завышены, гораздо больше территорий могли бы быть защищенными.

"Это не детсад где-то в тылу отремонтировать-притереть. Это о фортификации. Вопрос в том, что на одну и ту же сумму имеем меньше фортификаций, чем могли. А потом получается такая дичь, как на Харьковщине, что все удивляются: "Рашисты наступают, а где наши фортификации?" - "А денег не хватило". А оказывается, что фортификаций могло быть на те же деньги просто больше. Больше территорий защищено. Вот та самая коррупция, которая убивает. В чистом виде", - подчеркнул Николов.

Журналист считает, что этими вопросами должны были бы заинтересоваться Государственная аудиторская служба, Национальная полиция и НАБУ. Однако власть не реагирует на такие разоблачения.

"Ни об одном уголовном производстве по этому я до сих пор ничего не знаю", - заявил Николов.

Как сообщалось, 30 мая издание "Наші гроші" опубликовало материал о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений. В частности, в нем отмечалось, что в фортификационных сметах Николаевской ОГА стоимость сосновых бревен втрое выше рыночных цен и составляет 11 400 грн за кубометр без стоимости доставки.