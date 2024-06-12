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В сметах Николаевской ОГА завышены цены на стройматериалы, которые использовались для фортификаций, - Николов

зеленський,кім

В сметах Николаевской ОГА завышены цены практически на все стройматериалы для возведения фортификационных сооружений. Это именно та коррупция, которая убивает, ведь на те же деньги можно было защитить больше территорий и людей.

Об этом заявил журналист-расследователь, соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Виталий Ким пустился во все тяжкие. Мы выяснили, что в фортификационных сметах Николаевской администрации были самые дорогие бревна по всей Украине. Самые дорогие от всех облгосадминистраций, в два раза дороже, чем в тех скандальных закупках Харькова. И это имеется в виду цена бревен без доставки. Напомню, сметы, фортификационные подряды Николаевской ОГА имеют общий размер полмиллиарда гривен. И в тех сметах мы видели завышенные цены фактически на все стройматериалы, которые использовались для фортификаций", - заявил Николов.

По его словам, настолько завышенные цены - только в обладминистрации Виталия Кима.

"Так отличиться сумела только Николаевская обладминистрация и еще немного рядом - Волынская. Остальные обладминистрации, которые мы анализировали - всего у нас было в перечне 10 заказчиков фортификаций - имели гораздо более приличные цены. То есть можно говорить о том, что в семье не без урода. Не все больные, а нашлось одно пацаватое дитя. Вот такая беда", - отметил Николов.

Также читайте: Николаевская ОГА закупила бревна для укрепления фортификационных сооружений втрое дороже рыночных цен, - "Наші гроші"

Он отметил, что, если бы цены не были завышены, гораздо больше территорий могли бы быть защищенными.

"Это не детсад где-то в тылу отремонтировать-притереть. Это о фортификации. Вопрос в том, что на одну и ту же сумму имеем меньше фортификаций, чем могли. А потом получается такая дичь, как на Харьковщине, что все удивляются: "Рашисты наступают, а где наши фортификации?" - "А денег не хватило". А оказывается, что фортификаций могло быть на те же деньги просто больше. Больше территорий защищено. Вот та самая коррупция, которая убивает. В чистом виде", - подчеркнул Николов.

Журналист считает, что этими вопросами должны были бы заинтересоваться Государственная аудиторская служба, Национальная полиция и НАБУ. Однако власть не реагирует на такие разоблачения.

"Ни об одном уголовном производстве по этому я до сих пор ничего не знаю", - заявил Николов.

Как сообщалось, 30 мая издание "Наші гроші" опубликовало материал о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений. В частности, в нем отмечалось, что в фортификационных сметах Николаевской ОГА стоимость сосновых бревен втрое выше рыночных цен и составляет 11 400 грн за кубометр без стоимости доставки.

Автор: 

Николаевская область (2128) Юрий Николов (96) Ким Виталий (243) фортификации (118)


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Топ комментарии
+20
Те що воно гниле і нарцисичне було видно з самого початку війни. А з нього ліпили якось там "краша" чи що. І чого зараз він не в СІЗО? "Бо ми з України"...
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12.06.2024 19:08
+19
хто не знає що Кім шахрай?
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12.06.2024 19:03
+14
У військовий час за таке необхідно РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ!
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12.06.2024 19:07
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Правила форума Совет форумчан
хто не знає що Кім шахрай?
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12.06.2024 19:03 Ответить
І нічого йому не буде..

За таке під час війни повинна бути смертна кара, а не мораторій. Бо з такими - хрін переможеш.
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12.06.2024 19:06 Ответить
Миколаївці дали Україні ще арахамію і суддю, який тільки приїхв до Києва у Верховний суд, відразу почав рубати бабло, як це робиться в Миколаєві. Не забуду розповідь колеги, коли вони на початку вторгнення з мамою поїхали до Вінницької області і прийшли на реєстрацію і там побачивши, що вони з Миколаєва сказали :" як вам поверзло, у Вас в Миколаєві Кім". Із самого початку запудрили мізки наріду, ось, що означає марафон.
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13.06.2024 07:01 Ответить
Та да..коли над зеленим цирком буде суд, то значно полегшить задачу отой марафон і звичайні публікації. В розробку відразу треба брати тих, кого зелені нахвалювали..кіма разом із шкарпетками можна відразу з кагал95 арештовувати.
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13.06.2024 08:13 Ответить
Хто там - Кім рулює?
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12.06.2024 19:05 Ответить
У військовий час за таке необхідно РОЗСТРІЛЮВАТИ НА МІСЦІ!
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12.06.2024 19:07 Ответить
Дружбана арахамчика в обіду не дадуть
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12.06.2024 20:31 Ответить
Те що воно гниле і нарцисичне було видно з самого початку війни. А з нього ліпили якось там "краша" чи що. І чого зараз він не в СІЗО? "Бо ми з України"...
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12.06.2024 19:08 Ответить
Бо вони від "слуг", від зеленого лайна. Це ж хотєлки наріду 73%.
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13.06.2024 07:02 Ответить
Ішак оманський так само нищить українців як його дєдьі, тількі ті їжу відбирали, а цей життя і майбутнє!
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12.06.2024 19:11 Ответить
Дежа-вю . Таке уявлення що автор даної статті приймає ті самі припарати що і зеленський.
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12.06.2024 19:12 Ответить
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12.06.2024 19:13 Ответить
Рукі прочь ат "крєпкаво хазяйствєніка", вернаво Зеленінца таваріща КімЧєна!
На єво мєстє так паступілби каждий!
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12.06.2024 19:21 Ответить
Він такий смішний -2 цей Кім, хотьпаржьом
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12.06.2024 19:36 Ответить
як комуністичним інтернаціоналом молоді оццй його назвали, так він заветам іллічей і буде вірний ))
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12.06.2024 19:13 Ответить
Мародери.
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12.06.2024 19:14 Ответить
Ви#лядки ненажерливі
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12.06.2024 20:17 Ответить
саме того його відпустили в Берлін на конференцію по відновленню
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12.06.2024 19:15 Ответить
Яка несподіванка (сарказм). Риба з голови гниє, тож дивуватися нема чому. Крадуть, на усіх рівнях, наче в останній день.
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12.06.2024 19:16 Ответить
А кіму що вілла не потрібна ?
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12.06.2024 19:20 Ответить
Не просто потрібна, а по чіну паложена!
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12.06.2024 19:22 Ответить
на фото - "сліпий" кіт дермазіліо в окулярах Ray-Ban для сліпих, вчить багатих буратінів, як правильно закопувати в ямку золоті монети на полі чудес в миколаївській області ))
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12.06.2024 19:21 Ответить
Ну накада такова нє била-і вот апять...
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12.06.2024 19:23 Ответить
ППЦ мрази. тут последние копейки отрываешь на донаты, а эти ЗЕничтожества никак не угомонятся. СВИНОРЧУК оказался мелким барыжкой по сравнению с артистами КВН
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12.06.2024 19:25 Ответить
от курва клятий Свинарчук, завозив через сірі схеми дефіцитні деталі для нашої оборонки з параші, це йому зебіли ніколи ніколи не вибачать..
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12.06.2024 19:46 Ответить
Ну так вони до влади й шли щоб "показати клас"
Зе, та й його виборцям, треба день і ніч крутити його передвиборче обсирання Порошенка разом із результатами що Україна має на цей день і яку "Україну мрії" воно створило. Щоб пам'ятало курвіще наскільки воно ******** своїм недолугим виборцям, до яких наслідків привело його керування і який строк йому вже нарисувався за всі злочини, які воно накоїло разом зі своєю трускавецькою командою недоумків, не важливо свідомо чи по дурості.
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12.06.2024 19:51 Ответить
По іншому команда зе не може
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12.06.2024 19:44 Ответить
і вгадайте якого голову ОДА взяли на конференцію по відновленню?)
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12.06.2024 19:48 Ответить
Зі скількох разів?
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12.06.2024 20:02 Ответить
Шурма підбирав достойних собі!!
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12.06.2024 20:37 Ответить
Ну як же в ОПу гроші відкатати тільки за рахунок миколаївців ...Кім пройдисвіт як і всі СН 🤡
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12.06.2024 19:51 Ответить
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12.06.2024 19:55 Ответить
На фото: президент країни з почтом вибирають місце для закопування мільярдів гривень.
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12.06.2024 20:00 Ответить
Так на Харківщині вони то й зробили...Вовчанськ на їх совісті...
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12.06.2024 20:46 Ответить
Совість із шлунково - кишковим трактом не сумісна...
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12.06.2024 22:07 Ответить
Зроду такого не бувало, і знову те ж саме.
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12.06.2024 20:01 Ответить
Підтверджує аналогічну інфу мій знайомий архітектор-будівельник по Запорізькій обл. та Одещині; суки крадуть на усіх будматеріалах, тобто, у нас з вами та життя у хлопців на фронті. У цих зелено-синіх покидьків нема нічого святого у душі; та й душі, здається, у них немає.
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12.06.2024 20:20 Ответить
Віталій Ин !
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12.06.2024 20:21 Ответить
Война войной, а кушать хочется.
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12.06.2024 20:25 Ответить
Насочькі, гаварішь...
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12.06.2024 20:28 Ответить
Kim the best Robber!
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12.06.2024 20:29 Ответить
Ну недаремно були вислови - Кіма у презеденти. А ще щоб мати уяву хто це таке - то треба дивитись на ютібі відео - Битва за Миколаїв - воно там головний герой оборони - не генерал Марченко - а він так і каже - Марченко не командував обороною Півдня з сорока хвилин відоса генерала показали, ну секунд 30-40. Паскуди зелені - все просрали - та генерал Марченко разводив мости шоб оці гниди не втікали до Одеси чи ще куди.
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12.06.2024 20:31 Ответить
тю, да это везде так, не только в николаеве)))) кто мы есть, таких и выбрали
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12.06.2024 20:44 Ответить
То Віталік Кім "рулить"...а ОПа дістає Віталіка Клічка...🙂
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12.06.2024 20:44 Ответить
і знов ні грошей ні фортифікацій
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12.06.2024 21:04 Ответить
А що ще потрібно вумному-превумному наріду 73%? Навіщо їм ті сертифікації, чи кражі на якихось дровеняшках, головне, що в них є Кім і Зеленський. Таких немає в жодній державі. Так 73%, я нічого не переплутав? Створили собі на своїх марафонах ідолів і радіють, що дурненькі. Коли вже закладуть перші циглини на мавзолеї цим неперевершенним лідерам? В Північній Корії є Ким чин Ін, а в нас Кім чин Зе. Будемо давитися яйцями по 17 грн, хай беруть там 32 мільярди на снаряди і 40 на дрони, хоча немає ні снарядів, ні дронів, ні кримінальних справ, зате є такі як Кім, Бур'яна, Колян Котлєта, арахамія та інша найкраща верхівка 73%.
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13.06.2024 07:44 Ответить
Ви ще забули кончиту Третякову
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13.06.2024 08:16 Ответить
Потім коли хтось почне роказувати кому та хто які борги повинен віддавати, то ось гарний приклад, що в Украіні ніхто нікому нічого не повинен.

Хотілося б, щоб держава була достойна тих людей які за неі воюють. Таких титанів як Редіс, наприклад. А ці "брьовна-розкрадачи", тюрьма це занадто гарно для них. Я думаю коли підуть вішати владу на деревах, бажаючих знайдеться побільше, і навіть ТЦК з бусами не ************.
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12.06.2024 21:05 Ответить
мочіть Кіма - він хуже Залужного
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12.06.2024 21:08 Ответить
А яке можу бути порівняння кіма і Залужного? Злужний військовий генерал, кім мродер і барига місцевого розливу, який завдяки марафонам і місцевим журншлюшкам став медійним "героєм".
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13.06.2024 07:10 Ответить
Доброго вечора - ми з Миколаєва. )))

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12.06.2024 21:21 Ответить
А що тут дивного?
Кім - улюблинець ОПЗЄ.
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12.06.2024 21:38 Ответить
Кім зібрав під своє крило керівниками областю всіх бувших регіоналів (ОПЗЖ, опоблок, Наш край") і дядьків з маланським корінням. Повернув гремучу суміш антимайданівців і крадунів на широку ногу. Колись все-таки стане відомо, скільки для Миколаївшини всього безкоштовно передли західні друзі, а вони половину зареєстрували в різні служби області, а половину на своїх родичів і то частина із подареного, значиться, як куплене за бюджетні гроші. Це все, що потрібно знати про "хорошєго мальчіка" із Миколаєва.
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13.06.2024 06:55 Ответить
 
 