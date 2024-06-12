В сметах Николаевской ОГА завышены цены на стройматериалы, которые использовались для фортификаций, - Николов
В сметах Николаевской ОГА завышены цены практически на все стройматериалы для возведения фортификационных сооружений. Это именно та коррупция, которая убивает, ведь на те же деньги можно было защитить больше территорий и людей.
Об этом заявил журналист-расследователь, соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов в интервью "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Виталий Ким пустился во все тяжкие. Мы выяснили, что в фортификационных сметах Николаевской администрации были самые дорогие бревна по всей Украине. Самые дорогие от всех облгосадминистраций, в два раза дороже, чем в тех скандальных закупках Харькова. И это имеется в виду цена бревен без доставки. Напомню, сметы, фортификационные подряды Николаевской ОГА имеют общий размер полмиллиарда гривен. И в тех сметах мы видели завышенные цены фактически на все стройматериалы, которые использовались для фортификаций", - заявил Николов.
По его словам, настолько завышенные цены - только в обладминистрации Виталия Кима.
"Так отличиться сумела только Николаевская обладминистрация и еще немного рядом - Волынская. Остальные обладминистрации, которые мы анализировали - всего у нас было в перечне 10 заказчиков фортификаций - имели гораздо более приличные цены. То есть можно говорить о том, что в семье не без урода. Не все больные, а нашлось одно пацаватое дитя. Вот такая беда", - отметил Николов.
Он отметил, что, если бы цены не были завышены, гораздо больше территорий могли бы быть защищенными.
"Это не детсад где-то в тылу отремонтировать-притереть. Это о фортификации. Вопрос в том, что на одну и ту же сумму имеем меньше фортификаций, чем могли. А потом получается такая дичь, как на Харьковщине, что все удивляются: "Рашисты наступают, а где наши фортификации?" - "А денег не хватило". А оказывается, что фортификаций могло быть на те же деньги просто больше. Больше территорий защищено. Вот та самая коррупция, которая убивает. В чистом виде", - подчеркнул Николов.
Журналист считает, что этими вопросами должны были бы заинтересоваться Государственная аудиторская служба, Национальная полиция и НАБУ. Однако власть не реагирует на такие разоблачения.
"Ни об одном уголовном производстве по этому я до сих пор ничего не знаю", - заявил Николов.
Как сообщалось, 30 мая издание "Наші гроші" опубликовало материал о завышении цен на строительстве фортификационных сооружений. В частности, в нем отмечалось, что в фортификационных сметах Николаевской ОГА стоимость сосновых бревен втрое выше рыночных цен и составляет 11 400 грн за кубометр без стоимости доставки.
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За таке під час війни повинна бути смертна кара, а не мораторій. Бо з такими - хрін переможеш.
Чєна!
На єво мєстє так паступілби каждий!
Зе, та й його виборцям, треба день і ніч крутити його передвиборче обсирання Порошенка разом із результатами що Україна має на цей день і яку "Україну мрії" воно створило. Щоб пам'ятало курвіще наскільки воно ******** своїм недолугим виборцям, до яких наслідків привело його керування і який строк йому вже нарисувався за всі злочини, які воно накоїло разом зі своєю трускавецькою командою недоумків, не важливо свідомо чи по дурості.
Хотілося б, щоб держава була достойна тих людей які за неі воюють. Таких титанів як Редіс, наприклад. А ці "брьовна-розкрадачи", тюрьма це занадто гарно для них. Я думаю коли підуть вішати владу на деревах, бажаючих знайдеться побільше, і навіть ТЦК з бусами не ************.
Кім - улюблинець ОПЗЄ.