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Николаевская ОВА закупила бревна для укрепления фортификационных сооружений втрое дороже рыночных цен, - "Наші гроші"

Миколаївщина закуповує колоди для фортифікацій за завищеною ціною

По данным журналистов-расследователей, стоимость сосновых бревен, которые используются для строительства фортификационных сооружений, с учетом доставки должна составлять для Николаева 3900-4400 грн за кубометр. А в сметах Николаевской ОВА стоит цена втрое выше – 11 400 грн.

Об этом говорится в расследовании издания "Наші гроші", передает Цензор.нет. 

"Государство берет бревна у государственных лесхозов на нужды ВСУ. В первом квартале этого года древесину забирали по цене от 1 700 до 2 600 грн за кубометр с НДС в зависимости от диаметров бревен и класса качества древесины. Доставка… в Николаев стоит от 1 100 до 1 500 грн/куб. Еще 300 гривен стоит подвоз/загрузка. Следовательно… стоимость сосновых бревен в Николаеве должна составлять от 3 900 до 4 400 грн за кубометр. Но в фортификационных сметах николаевцев стоит цена 11 400 грн. То есть фактически втрое дороже рыночных цен", - говорится в публикации "Наших грошей".

Издание отмечает, что биржевая цена сосны, которую свободно реализуют государственные лесхозы, на "Украинской энергетической бирже" сейчас составляет около 2 400 грн за кубометр.

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Также отмечается, что в цену 11 400 грн, которая указана в сметах Николаевской ОВА, не включена стоимость транспортировки. Доставка по области к месту строительства в смете указана отдельно и стоит 720 грн за кубометр с НДС, пишут "Наші гроші".

По сравнению с ценами в некоторых других регионах, в Николаеве стоимость бревна больше почти в семь (!) раз, говорится в расследовании.

"Самая очевидная разница с ценами в сметах Госагентства по восстановлению - в Сумской области, где бревна учтены по 1 752 грн: николаевские бревна почти в семь раз дороже. Кроме того, николаевская древесина почти втрое дороже цен, которые "Наші гроші" находили в системе "Прозорро". К примеру, в апреле две воинские части заказали бревна на сотни миллионов гривен по 4 236-4 320 грн за кубометр. Более того, даже в скандальных контрактах Харьковской обладминистрации древесина вдвое дешевле, чем в николаевской смете", - отмечается в публикации.

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Топ комментарии
+54
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30.05.2024 09:38
+39
Та да! "Суттєво завищені ціни" - то ні разу не розкрадання. 😊
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30.05.2024 09:45
+36
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30.05.2024 09:44
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Так наверно лиственница а то и кедр? Подскажите лесорубы-лесое-бы!
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30.05.2024 21:34 Ответить
а ось і до Кіма добрались, хто там ще круче чем бубачка?
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30.05.2024 22:44 Ответить
Вирубали всі дерева в місті! всі дерева! вздовж 12 км проспекту тисячі височенних білокорих тополь! Все під пилу, - і все даром! Тепер колоди купляють самі в себе?
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31.05.2024 09:35 Ответить
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