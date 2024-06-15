Україні та Росії слід піти на поступки один одному та почати мирні перемовини, - представник Китаю при ООН Ґен Шуан

На Радбезі ООН заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан закликав Україну і Росію "до миру".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на China Times та засідання Ради безпеки ООН.

"Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям", - сказав Ґен Шуан.

Він уточнив, що наразі йде потік озброєння на полі бою, а це лише поглиблює кризу, веде до більшого числа жертв та підвищує ризик того, що ця зброя випаде з режиму нерозповсюдження.

"Ми будемо розмовляти з усіма сторонами конфлікту та грати конструктивну роль для якнайшвидшого політичного урегулювання кризи на території України", - зазначив Ґен Шуан.

Заступник постпреда Китаю в РБ ООН наголосив, що Китай не створював кризу на території України та не є стороною цього конфлікту.

"Китай не надавав смертоносну зброю ні одній зі сторін цього конфлікту та завжди контролює свої предмети подвійного призначення", - пояснив Ґен Шуан.

За його словами, економічне і торгове співробітництво між Китаєм та Росією відповідає правилам СОТ (світова організація торгівлі) та не направлена проти будь-якої третьої сторони.

"Просимо припинити США використовувати кризу в Україні, щоб тиснути на Китай та зокрема на наші компанії та підприємства. Закликаємо США внести позитивні зусилля зі своєї сторони, щоб покласти край війні та відновити мир", - підкреслив Ґен Шуан.

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