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Новини Війна
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Україні та Росії слід піти на поступки один одному та почати мирні перемовини, - представник Китаю при ООН Ґен Шуан

Ген Шуан

На Радбезі ООН заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан закликав Україну і Росію "до миру".

 Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на China Times та засідання Ради безпеки ООН.

"Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям", - сказав Ґен Шуан.

Він уточнив, що наразі йде потік озброєння на полі бою, а це лише поглиблює кризу, веде до більшого числа жертв та підвищує ризик того, що ця зброя випаде з режиму нерозповсюдження.

"Ми будемо розмовляти з усіма сторонами конфлікту та грати конструктивну роль для якнайшвидшого політичного урегулювання кризи на території України", - зазначив Ґен Шуан.

Заступник постпреда Китаю в РБ ООН наголосив, що Китай не створював кризу на території України та не є стороною цього конфлікту.

"Китай не надавав смертоносну зброю ні одній зі сторін цього конфлікту та завжди контролює свої предмети подвійного призначення", - пояснив Ґен Шуан.

За його словами, економічне і торгове співробітництво між Китаєм та Росією відповідає правилам СОТ (світова організація торгівлі) та не направлена проти будь-якої третьої сторони.

"Просимо припинити США використовувати кризу в Україні, щоб тиснути на Китай та зокрема на наші компанії та підприємства. Закликаємо США внести позитивні зусилля зі своєї сторони, щоб покласти край війні та відновити мир", - підкреслив Ґен Шуан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна має повністю вивести свої війська з 4 окупованих областей для початку переговорів із РФ, - Путін. ВIДЕО

Автор: 

Китай (4621) росія (65360) Україна (5920) Радбез ООН (859) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+58
Косоморді мерзотники.
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15.06.2024 08:30
+53
Поступки з боку України: чотири області.
Поступки з боку росії: припинити стріляти і почати диктувати інші вимоги з переліку.
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15.06.2024 08:31
+52
Китаю следует начать переговоры с Тайванем, подкрепив намерение расп ском коммунистической партии.
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15.06.2024 08:31
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Який цинізм УКРАЇНА НЕ НАПАДАЛА НА РАШКУ!! МИ ЗАХИЩАЄМО СВОЮ ТЕРИТОРІЮ,ЯКА ПРИЗНАНА ВСІМ СВІТОМ,МИ ЗАХИЩАЄМО СОЇ РОДИНИ, А в цього........ "конфлікт"
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15.06.2024 10:17 Відповісти
"Психіатри - на виїзд!!!"
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15.06.2024 17:44 Відповісти
Боже Милосердний...
А лікарі що кажуть? Чи ти ще не показувався їм?
Покажись, рідненький: бо саме час.
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16.06.2024 01:54 Відповісти
Все проблемы у орков из-за того что они под давлением китайцев начали устраивать провокации на западной границе а американцы начали экотомическую войну против Китая.Вот поэтому и санкции наконец заработали и прилеты по российской территории тоже.
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15.06.2024 10:21 Відповісти
Китай спеціально підтримав орківщоб вони влізли у цю війну, ослаблена раша та під санкціями завжди буде залежна від нього і буде продавати туди ресурси за бесцінь.... а це міліарди долларів прибутку та перевага на світовому ринку... тому вони будуть по максимуму затягувати війну...

Єдині хто може вплинути на них це їх найбільші ринки збуту США та ЄС... загрозою додаткових мит і нівелювати прибуток... але не лише косоокі заробляють а і всі західні компанії які мають там виробництво або купують китайську продукцію і потім продаючи під своїми брендами...
у них нажаль велике лоббі в політиці...
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15.06.2024 12:45 Відповісти
Цікаво,на які поступки пішли б косорилі,якби в них відтяпали чпстину території?
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15.06.2024 10:26 Відповісти
Гаразд, йдемо на поступки - віддаємо рашистам пʼять китайських провінцій!
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15.06.2024 13:04 Відповісти
відповім по-китайські
ат са Сі
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15.06.2024 10:29 Відповісти
Ось, що буває коли дикунів залучають до цивільного суспільства.
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15.06.2024 10:44 Відповісти
ЗЕлені дипломати повинні негайно заявити,що Китай повинен підти на взаємні поступки Тайваню,Тибету,Синзян-Уйгуру ,Манжурії та Зовнішній Монголії!
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15.06.2024 10:44 Відповісти
Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. (с)

Категорично не згоден. Чим сильніше отримає кацап по пиці, тим довше він сидітиме тихо.
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15.06.2024 10:47 Відповісти
видно что этот китаец не знает шутку :
"Не говорите мне, что я должен делать , и я не скажу, куда Вам нужно идти" ...
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15.06.2024 10:57 Відповісти
А чим же це треба поступиться Україні своїм ворогам оккупантам кремлівським фашистам? Що своїм суверенітетом, територіальною цілісністю, свободою...?
Повністю підспівує жовтомордий ********* терористу )(уйлу.
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15.06.2024 11:00 Відповісти
жовті людиноподібні ящірки намагаються навчити світ жити як мурахи
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15.06.2024 11:21 Відповісти
Китаю кращє забути про Тайвань, так як захід починає виводи виробництво і перестає івнестувати в Китай, так шо Китай скотиться в жопу років через 20, там не те шо виябуватись на міжнародній арені вже не буде бабла, а і на ложку рису
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15.06.2024 11:38 Відповісти
Китаю следует перестать поставлять рашке оружие прикрываясь КНДР. И в таком случае Китай получит всю Рашку а не только Сибирь.
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15.06.2024 11:39 Відповісти
Ви біосміття світу китайський непотріб вас суки давити треба як тарганів,
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15.06.2024 13:02 Відповісти
Ой вуйку не *******, Китай з самого початку є стороною конфлікту і при тому ******* стороною.
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15.06.2024 13:45 Відповісти
Все це чудово , але суд над комунізмом обов'язково повинен бути. Всі чули про великий китайський голод ?
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15.06.2024 15:58 Відповісти
З яких це пір хитрожопа кітайса вказує українцям що робити??
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15.06.2024 22:01 Відповісти
стратегічний партнер *****, який готує свою країну до війни, лякав цим світ, розповідає нам казки про мир і поглиблює співпрацю з ******.
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15.06.2024 23:06 Відповісти
Так виглядає, що цього хунвейбіну ще не посилали вслід за руZZкім вайенним карапльом. Гадаю, це прикре непорозуміння пора владнати.
Нахій іди, мавпо жовтопика!
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16.06.2024 01:58 Відповісти
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