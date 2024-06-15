Доба на Харківщині: внаслідок обстрілу Куп’янського району загинула жінка, ще дві особи дістали поранення. ФОТО

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по низці населених пунктів Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вдень росіяни атакували щонайменше 5 КАБами с. Кутузівка Вільхівської ТГ. Зафіксоване одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих. П'яте влучання - на території непрацюючої ферми

У с. Бугаївка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки.

Близько 15:50 ворог обстріляв Куп'янськ, горів дах та кімната будинку. Також вдень росіяни атакували місто дроном, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.

Внаслідок ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка у с. Глушківка загинула жінка 1966 р.н.

У селі Богуславка Ізюмського району російським обстрілом було зруйновано два житлових будинки, ще три були пошкоджені. Поранення дістали двоє місцевих, чоловік і жінка, які жили в одному з будинків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не припиняють обстрілів Нікопольщини. За добу ворог 437 разів вдарив по Запорізькій області. ФОТОрепортаж



