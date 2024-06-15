Окупанти не припиняють обстрілів Нікопольщини. За добу ворог 437 разів вдарив по Запорізькій області. ФОТОрепортаж
До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. У Запорізькій області під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог для ударів по Нікопольщині застосував дрони-камікадзе та артилерію.
"Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили.
Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області. Зокрема:
- завдали ракетного удару по Запорізькому району та 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці;
- атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку за допомогою 215 БпЛА різної модифікації;
- з РСЗВ 17 разів обстріляли Роботине та Малу Токмачку;
- завдали 199 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль