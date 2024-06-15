Окупанти не припиняють обстрілів Нікопольщини. За добу ворог 437 разів вдарив по Запорізькій області. ФОТОрепортаж

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. У Запорізькій області під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог для ударів по Нікопольщині застосував дрони-камікадзе та артилерію.

"Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.









Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області. Зокрема:

завдали ракетного удару по Запорізькому району та 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці;

атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку за допомогою 215 БпЛА різної модифікації;

з РСЗВ 17 разів обстріляли Роботине та Малу Токмачку;

завдали 199 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

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