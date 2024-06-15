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Окупанти не припиняють обстрілів Нікопольщини. За добу ворог 437 разів вдарив по Запорізькій області. ФОТОрепортаж

До пізнього вечора ворог продовжував бити по Нікопольщині. Атакував район і під ранок. У Запорізькій області під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворог для ударів по Нікопольщині застосував  дрони-камікадзе та артилерію.

"Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. Виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Пошкоджені заклад харчування, 3 приватні житлові будинки, лінія електропередач", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області.  Зокрема:

  • завдали ракетного удару по Запорізькому району та 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці;
  • атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку за допомогою 215 БпЛА різної модифікації;
  • з РСЗВ 17 разів обстріляли Роботине та Малу Токмачку;
  • завдали 199 артобстрілів по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. 

Наслідки обстрілів запорізької області 15 червня

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Автор: 

Дніпро (3282) обстріл (28672) Запорізька область (3642) Нікополь (1205)


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