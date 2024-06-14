Впродовж дня окупанти здійснили 19 обстрілів Сумщини. Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень
Упродовж дня п'ятниці, 14 червня, російські окупанти здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Через ворожі обстріли одна особа загинула, ще семеро - поранені.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ворог упродовж дня атакував 8 громад Сумщини. Всього в області пролунало 38 вибухів упродовж дня.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів, а також скинув з БПЛА боєприпаси типу ВОГ;
- Миропільська громада: ворог бив з міномету;
- Юнаківська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії;
- По Есманській громаді рашисти вдарили FPV-дроном, в результаті цього пошкоджено соціальний автобус, в якому перебувало 20 цивільних осіб. Троє з них зазнали поранень. Упродовж дня були й інші ворожі атаки FPV-дронами та артилерією;
- По Шосткинській громаді окупанти завдали ракетного удару, попередньо одна людина загинула, четверо зазнали поранень різного ступеня тяжкості;
- Хотінську громаду рашисти атакували з артилерії та скинули на її територію 4 міни;
- Шалигинська громада: російські військові вдарили дроном та артилерією;
- Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл.
Нагадаємо, що через постійні обстріли військ РФ у п'ятницю, 14 червня, правоохоронці допомогли евакуюватися 23 жителям населеного пункту Білопілля, що на Сумщині.
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показати весь коментар15.06.2024 00:43 Відповісти Мені подобається 0
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