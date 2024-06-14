В течение дня оккупанты совершили 19 обстрелов Сумщины. Один человек погиб, еще семеро получили ранения
В течение дня пятницы, 14 июня, российские оккупанты совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще семеро - ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что враг в течение дня атаковал 8 громад Сумщины. Всего в области прозвучало 38 взрывов в течение дня.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов, а также сбросил с БПЛА боеприпасы типа ВОГ;
- Миропольская громада: враг бил из миномета;
- Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии;
- По Эсманской громаде рашисты ударили FPV-дроном, в результате этого поврежден социальный автобус, в котором находилось 20 гражданских лиц. Трое из них получили ранения. В течение дня были и другие вражеские атаки FPV-дронами и артиллерией;
- По Шосткинской громаде оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести;
- Хотинскую громаду рашисты атаковали из артиллерии и сбросили на ее территорию 4 мины;
- Шалыгинская громада: российские военные ударили дроном и артиллерией;
- Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел.
Напомним, что из-за постоянных обстрелов войск РФ в пятницу, 14 июня, правоохранители помогли эвакуироваться 23 жителям населенного пункта Белополье, что на Сумщине.
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показать весь комментарий15.06.2024 00:43 Ответить Мне нравится 0
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