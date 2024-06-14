РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9465 посетителей онлайн
Новости Война
548 1

В течение дня оккупанты совершили 19 обстрелов Сумщины. Один человек погиб, еще семеро получили ранения

Впродовж дня окупанти здійснили 19 обстрілів Сумщини

В течение дня пятницы, 14 июня, российские оккупанты совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Из-за вражеских обстрелов один человек погиб, еще семеро - ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что враг в течение дня атаковал 8 громад Сумщины. Всего в области прозвучало 38 взрывов в течение дня.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов, а также сбросил с БПЛА боеприпасы типа ВОГ;
  • Миропольская громада: враг бил из миномета;
  • Юнаковская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии;
  • По Эсманской громаде рашисты ударили FPV-дроном, в результате этого поврежден социальный автобус, в котором находилось 20 гражданских лиц. Трое из них получили ранения. В течение дня были и другие вражеские атаки FPV-дронами и артиллерией;
  • По Шосткинской громаде оккупанты нанесли ракетный удар, предварительно один человек погиб, четверо получили ранения различной степени тяжести;
  • Хотинскую громаду рашисты атаковали из артиллерии и сбросили на ее территорию 4 мины;
  • Шалыгинская громада: российские военные ударили дроном и артиллерией;
  • Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел.

Напомним, что из-за постоянных обстрелов войск РФ в пятницу, 14 июня, правоохранители помогли эвакуироваться 23 жителям населенного пункта Белополье, что на Сумщине.

Смотрите также: Из-за вражеских обстрелов из Белополья эвакуировали 23 человека, в частности, 6 детей. ФОТО

Автор: 

обстрел (27327) Сумская область (3164)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашистські відморозки у своїх пабліках :

показать весь комментарий
15.06.2024 00:43 Ответить
 
 