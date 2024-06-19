Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, - Зеленський

Острівна держава у Карибському морі Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за результатами Глобального саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", - зазначив він.

За його словами, це свідчить про те, що українські Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну.

Президент наголосив, що "стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство".

"Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", - резюмував Зеленський.

Загалом, тепер під документом є підписи 78 країн та п'яти міжнародних організацій.

Довідка

Антигуа і Барбуда - незалежна держава, до складу якої входять однойменні острови та ще кілька дрібних. Вона є членом Співдружності націй і розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном.

Країна визнала незалежність України 27 січня 1993 року. Країни встановили дипломатичні відносини 17 березня 1993 року.

Острівна держава знаменита курортами, тропічними лісами, а також пляжами з кораловими рифами.

