Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за підсумками Глобального саміту миру, - Зеленський
Острівна держава у Карибському морі Антигуа і Барбуда долучилася до комюніке за результатами Глобального саміту миру, який відбувся 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на Саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", - зазначив він.
За його словами, це свідчить про те, що українські Формулу миру та бачення справедливого й тривалого миру поділяють усі континенти та регіони світу – від Європи до Карибського басейну.
Президент наголосив, що "стабільний світ – це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу та можуть продемонструвати своє лідерство".
"Саме тому ми створили формат Саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", - резюмував Зеленський.
Загалом, тепер під документом є підписи 78 країн та п'яти міжнародних організацій.
Довідка
Антигуа і Барбуда - незалежна держава, до складу якої входять однойменні острови та ще кілька дрібних. Вона є членом Співдружності націй і розташована між Карибським морем і Атлантичним океаном.
Країна визнала незалежність України 27 січня 1993 року. Країни встановили дипломатичні відносини 17 березня 1993 року.
Острівна держава знаменита курортами, тропічними лісами, а також пляжами з кораловими рифами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аве бЗЕдуче!
на воротнік!
перший: розсилання запрошень.
другий: балачки в швейцарії за мір во всьом мірє.
третій: збір підписів.
"Антигуа і Барбуда та Україна встановили між собою дипломатичні відносини 17 березня 1993 р.
6 лютого 2018 року у Вашингтоні (США) відбулося підписання угоди про взаємне скасування віз між Україною та Антигуа і Барбуда."
Очільник держави - монарх Великої Британії Карл III, представлений генерал-губернатором.
Може ці острови хоч скумбрію експортують?
Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3674324-genasamblea-oon-uhvalila-ukrainsku-rezoluciu-sodo-neobhidnosti-dosagnenna-spravedlivogo-miru.
Від такої радості нап'юсь "у цицьку"!
скільки дублів для фото ?
https://www.youtube.com/watch?v=DSplKVGpqHM думка балашова