Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, - Зеленский

Островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда присоединилось к коммюнике по результатам Глобального саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", - отметил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинские Формулу мира и видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна.

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Президент подчеркнул, что "стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство".

"Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - резюмировал Зеленский.

В общем, теперь под документом есть подписи 78 стран и пяти международных организаций.

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Справка

Антигуа и Барбуда - независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько меньших. Оно является членом Содружества наций и расположено между Карибским морем и Атлантическим океаном.

Страна признала независимость Украины 27 января 1993 года. Страны установили дипломатические отношения 17 марта 1993 года.

Островное государство знаменито курортами, тропическими лесами, а также пляжами с коралловыми рифами.

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