Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, - Зеленский
Островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда присоединилось к коммюнике по результатам Глобального саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", - отметил он.
По его словам, это свидетельствует о том, что украинские Формулу мира и видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна.
Президент подчеркнул, что "стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство".
"Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - резюмировал Зеленский.
В общем, теперь под документом есть подписи 78 стран и пяти международных организаций.
Справка
Антигуа и Барбуда - независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько меньших. Оно является членом Содружества наций и расположено между Карибским морем и Атлантическим океаном.
Страна признала независимость Украины 27 января 1993 года. Страны установили дипломатические отношения 17 марта 1993 года.
Островное государство знаменито курортами, тропическими лесами, а также пляжами с коралловыми рифами.
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Аве бЗЕдуче!
на воротнік!
перший: розсилання запрошень.
другий: балачки в швейцарії за мір во всьом мірє.
третій: збір підписів.
"Антигуа і Барбуда та Україна встановили між собою дипломатичні відносини 17 березня 1993 р.
6 лютого 2018 року у Вашингтоні (США) відбулося підписання угоди про взаємне скасування віз між Україною та Антигуа і Барбуда."
Очільник держави - монарх Великої Британії Карл III, представлений генерал-губернатором.
Може ці острови хоч скумбрію експортують?
Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це.
Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.
Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.
Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.
Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3674324-genasamblea-oon-uhvalila-ukrainsku-rezoluciu-sodo-neobhidnosti-dosagnenna-spravedlivogo-miru.
Від такої радості нап'юсь "у цицьку"!
скільки дублів для фото ?
https://www.youtube.com/watch?v=DSplKVGpqHM думка балашова