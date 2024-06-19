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Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, - Зеленский

Антигуа і Барбуда приєдналася до комюніке Саміту миру

Островное государство в Карибском море Антигуа и Барбуда присоединилось к коммюнике по результатам Глобального саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на Саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", - отметил он.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинские Формулу мира и видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна.

Также читайте: Зеленский поблагодарил Варфоломея за поддержку Глобального саммита мира

Президент подчеркнул, что "стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство".

"Именно поэтому мы создали формат Саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - резюмировал Зеленский.

В общем, теперь под документом есть подписи 78 стран и пяти международных организаций.

Также читайте: Участники Саммита мира подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, - Госдепартамент США

Справка

Антигуа и Барбуда - независимое государство, в состав которого входят одноименные острова и еще несколько меньших. Оно является членом Содружества наций и расположено между Карибским морем и Атлантическим океаном.

Страна признала независимость Украины 27 января 1993 года. Страны установили дипломатические отношения 17 марта 1993 года.

Островное государство знаменито курортами, тропическими лесами, а также пляжами с коралловыми рифами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит мира был успешным, - Кирби

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+16
пАтужнА!

Аве бЗЕдуче!
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19.06.2024 11:08
+15
Найпотужніший Дипломат ВСЕСВІТУ!
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19.06.2024 11:12
+12
Радість - звідки и не ждали
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19.06.2024 11:09
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пАтужнА!

Аве бЗЕдуче!
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19.06.2024 11:08 Ответить
парочка ТУДИ сквиздіти хоче, коли на них справи відкриють? Не до Мацкви?
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19.06.2024 13:35 Ответить
Радість - звідки и не ждали
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19.06.2024 11:09 Ответить
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19.06.2024 11:10 Ответить
От би тобі ще Гваделупу на воротнік!
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19.06.2024 11:11 Ответить
Вона якраз там поряд
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19.06.2024 11:16 Ответить
Так вона не є незалежною державою ,а тільки закордонним департаментом Франції. а тоб і вони підписались.
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19.06.2024 12:57 Ответить
я так розумію, це третій сезон серіалу, "саміт миру"?
перший: розсилання запрошень.
другий: балачки в швейцарії за мір во всьом мірє.
третій: збір підписів.
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19.06.2024 11:11 Ответить
Найпотужніший Дипломат ВСЕСВІТУ!
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19.06.2024 11:12 Ответить
Интересно в вечернем видосике он будет вспоминать про такую важную дипломатическую победу?
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19.06.2024 11:14 Ответить
обов'язково. І місячну книжку напише!
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19.06.2024 11:39 Ответить
Ну слава Богу! А я так переживав...
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19.06.2024 11:13 Ответить
Ну все. Потрібно готувати шампанське, бо Перемога вже близько! Принаймі, по Харківській області вже не лупитимуть.
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19.06.2024 11:13 Ответить
Антігуа і барбадіа то справді потуга .
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19.06.2024 11:13 Ответить
Потуга, Тортуга, какая разніца
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19.06.2024 11:15 Ответить
Вони мабуть тільки на саміті і дізнались,що є десь така собі Україна.А потрапили туди,бо побачили,що всі кудись збираються,та і собі вирішили глянути,що там таке.
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19.06.2024 11:15 Ответить
В статье написано, что они в саммите не участвовали. Это все Кулеба зарешал
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19.06.2024 11:16 Ответить
Вони були.Двоє.В буфеті.Поки намагалися зрозуміти,що і до чого,всі вже розійшлися.Потім,перед тим,як сісти в лодку,дали щось підписати.
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19.06.2024 11:20 Ответить
А от даремно ви так.
"Антигуа і Барбуда та Україна встановили між собою дипломатичні відносини 17 березня 1993 р.
6 лютого 2018 року у Вашингтоні (США) відбулося підписання угоди про взаємне скасування віз між Україною та Антигуа і Барбуда."
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19.06.2024 11:20 Ответить
Це ж добре.Можна до них полетіти по безвізу.І вони до нас.Тільки для чого-незрозуміло.Но то вже таке.
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19.06.2024 11:28 Ответить
Острівна держава знаменита курортами, тропічними лісами, а також пляжами з кораловими рифами. Туди ще неступала нога "Слуг народу".Мабуть краще,чим в ОМАНі?Треба Кірюшу Тимошенко туди послом,щоб підготував "Велике втікавництво".
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19.06.2024 11:15 Ответить
Та є вже одна сосна на прикметі.Недавно з таіланду повернулася.Вже досвідчена.
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19.06.2024 11:36 Ответить
Там в Тайланді є краща сосна,Злата Некрасова,яка крала вагонами гуманітарку в Запоріжжі,за що Зеленський нагородив її орденом "Княгині Ольги".
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19.06.2024 11:41 Ответить
Мабуть приймає з любої сторони і в любій кількості.Ще й успіває красти.
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19.06.2024 11:54 Ответить
А ще Бамбарбія-Кергуду.Це буде прорив в дипломатії Всесвіту.
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19.06.2024 11:15 Ответить
Хотілось би доповнити "довідку"
Очільник держави - монарх Великої Британії Карл III, представлений генерал-губернатором.
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19.06.2024 11:15 Ответить
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19.06.2024 11:21 Ответить
То це одна країна а не дві?Єх,це досягнення стає в двоє менш потужним.
Може ці острови хоч скумбрію експортують?
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19.06.2024 11:24 Ответить
Ту саму, по 8 грн 😂
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19.06.2024 11:35 Ответить
чергова перемога перемог недоумка
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19.06.2024 11:25 Ответить
антигуа то добре, а барбуда ще краще! буде куди зеопі чухати коли їх спитають за розмінування, за здачу територій за шашлик на майскіє... а їх обовязково спитають
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19.06.2024 11:27 Ответить
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19.06.2024 11:32 Ответить
Я таких і не чув. Це там де ще людей жруть і вождіі біля круглих мазанок з пробитими носами паличкою і в набедрених пов*язках стоять?! Добре хоч не на деревах живуть.
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19.06.2024 11:32 Ответить
Ніт.Це там,де пальми, пляжі з білим піском та карнавали.Все як любить Зегевара.
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19.06.2024 11:49 Ответить

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19.06.2024 12:00 Ответить
Одна з країн Карибського басейну. Відома своїми пляжами, ромом та ананасами, тут, зокрема вирощуються чорні ананаси, що вважаються найсолодшими в світі. Основна стаття доходу - туризм. Король - Карл, тобто ця країна по любому підписала б це коммуніке, як дружня. Яка заслуга в цьому криворізької дипломатії - незрозуміла, тут швидше англійцям треба дякувати.
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19.06.2024 13:13 Ответить
До слова: 23.02.2023 надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН ухвалила резолюцію «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні». «За» українську формуру миру проголосували - 141 держава (комюніке "міжгалактичного" саміту миру підписали 78 країн - мінус 63 країни за майже 1,5 року).

Резолюція, що складається з одинадцяти пунктів, «наголошує на необхідності якнайшвидшого досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН» і закликає держави-члени та міжнародні організації «подвоїти підтримку дипломатичних зусиль», спрямованих на це.

Документ підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і повторює вимогу до російської федерації «негайно, повністю і беззастережно» вивести всі свої збройні сили з території України й припинити бойові дії.

Генасамблея закликає до повного обміну військовополоненими, звільнення всіх незаконно затриманих осіб та повернення всіх примусово переміщених і депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей.

Крім того, резолюція містить заклик до негайного припинення атак на критично важливу інфраструктуру України та нападів на цивільні об'єкти, зокрема на житлові будинки, школи й лікарні.

Документ наголошує на необхідності забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань і судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3674324-genasamblea-oon-uhvalila-ukrainsku-rezoluciu-sodo-neobhidnosti-dosagnenna-spravedlivogo-miru.
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19.06.2024 11:35 Ответить
#Цеперемога! З дєцтва за Антигуа. І за Барбуду!
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19.06.2024 11:38 Ответить
Молодец Зе . Даже Антигуа с нами. Теперь дело за малым. Тоесть он совершит вояж к Папуасам и на обратном пути к пигмеям...
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19.06.2024 11:39 Ответить
А що там з Кабо і Верде?
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19.06.2024 11:40 Ответить
Перемога...
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19.06.2024 11:54 Ответить
а пінгвіни та білі ведмеді вже підписали?
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19.06.2024 11:56 Ответить
Таким чином, питання миру можна вважати вирішеним - залишилось дочекатись, щоб Маршаллові острови підписали
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19.06.2024 12:02 Ответить
Хто?
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19.06.2024 12:04 Ответить
Це нечуваний успіх! Слава Сонцеликому Боневтікові Незламному!
Від такої радості нап'юсь "у цицьку"!
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19.06.2024 12:04 Ответить
гроші ховає виконуючий роль президента
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19.06.2024 12:09 Ответить
Бусы вождям племени Антигуанцев и Барбуданцев наконец-то довезли.
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19.06.2024 12:18 Ответить
Потужний прорив
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19.06.2024 12:20 Ответить
Воно ,гнида, сміється над Україною і над тими 73%,що вибрали цього недоумка! Ржіть,суки,хто ще із вас живий,ржіть разом,тупорилі!
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19.06.2024 12:24 Ответить
Розділ світу на саміті світу. Єрмак з'їв Зеленського.

скільки дублів для фото ?



https://www.youtube.com/watch?v=DSplKVGpqHM думка балашова
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19.06.2024 12:31 Ответить
Дублів багато і все марно, як його не посади, а з гівна конхветку не зробиш
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19.06.2024 15:42 Ответить
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19.06.2024 12:39 Ответить
Це вже перемога?
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19.06.2024 12:44 Ответить
боже, яке щястя! слава єрмаку!...
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19.06.2024 12:48 Ответить
А та Антігуа знає де знаходиться Україна ?
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19.06.2024 13:00 Ответить
Припускаю, що знають приблизно так само, як українці, де знаходяться Антигуа та Барбаду Цікаво, Барбадос та Кайманові острови підписали коммуніке чи ні?
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19.06.2024 13:28 Ответить
Мимо Шарля і Мішеля я без жартів не ходжу - то антігуу просуну, то Барбуду покажу
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19.06.2024 13:00 Ответить
Хоть географию подтянет.
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19.06.2024 13:09 Ответить
Тепер, с Антигуа и Барбадос ми безумовно переможемо!!! Велика перемога! Краше б за 2 Роки ракетки будував би! Все можно було своїх ракет та всього багато зробити! Ці довбойоб, чи здає Україну(((
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19.06.2024 13:30 Ответить
А як там корєшкі Дерьмака з Гібона ? За чи проти ? А,,,,, а ?
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19.06.2024 13:36 Ответить
Це вам не термос у патріарха вкрасти. Це б...ь сама сила українців - саме за це вони, як провидці, і голосували у 19 році. Аж сцикотно стає - а може ці 73% всеж таки переможуть Росію.
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19.06.2024 14:46 Ответить
73 в Тисі плавають і за тцк з сокирами та ножами бігають…
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19.06.2024 15:39 Ответить
Нікчема перед своїми зебаранами буде робити вигляд активної діяльності аби не виконувати те, про що вже майже в лоб йому тлумачать союзники: корупція, кроти, свобода слова! Ввімкнув мороз, мурло цеглиною і промотує бюджетне бабло на різну хрєнь.
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19.06.2024 15:38 Ответить
Напевно в цьому сенс заяв про "потужне" рішення, яке нас чекало.
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19.06.2024 17:34 Ответить
Та йди ти)))))))
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19.06.2024 18:21 Ответить
ГОСПОДИ ЯКА РАДІСТЬ! ЯКА ПЕРЕМОГА!! СЛЬОЗИ ТЕКУТЬ ВІД ГІДНОСТІ
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20.06.2024 01:26 Ответить
 
 