Українські хакери зламали сайт "Юнармії" та залишили послання
Українські хакери зламали сайт російської воєнізованої організації "Юнармія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, на сайті з'явилося відео, яке показує, що буде з окупантами, які прийдуть на українську землю.
Адресували це батькам "юнармійців".
"Сьогодні твої діти в "Юнармії". Завтра в українській землі", - йдеться в дописі.
