Українські хакери зламали сайт "Юнармії" та залишили послання

Українські хакери зламали сайт російської воєнізованої організації "Юнармія".

Так, на сайті з'явилося відео, яке показує, що буде з окупантами, які прийдуть на українську землю.

Адресували це батькам "юнармійців".

"Сьогодні твої діти в "Юнармії". Завтра в українській землі", - йдеться в дописі.

Українські хакери зламали сайт Юнармії

https://www.youtube.com/watch?v=scqEwm1NJhg Гитлер Югенд Рок-н-Ролл
20.06.2024 13:52 Відповісти
урря!
20.06.2024 14:02 Відповісти
 
 