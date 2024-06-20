Українські хакери зламали сайт "Юнармії" та залишили послання

Українські хакери зламали сайт російської воєнізованої організації "Юнармія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на сайті з'явилося відео, яке показує, що буде з окупантами, які прийдуть на українську землю.

Адресували це батькам "юнармійців".

"Сьогодні твої діти в "Юнармії". Завтра в українській землі", - йдеться в дописі.

