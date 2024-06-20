Україна та ЄС продовжили на рік дію "транспортного безвізу", - Шмигаль

Дію "транспортного безвізу" між Україною та ЄС продовжено на рік.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна та Єврокомісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року. Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребують спеціальних дозволів", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, оновлена угода передбачає низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок.

"Транспортний безвіз" вже посилив нашу економіку. За півтора року дії договору Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання. Очікуємо на збереження цієї позитивної динаміки. "Безвіз" сприяє імпорту, який зростає на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу", - пояснив глава уряду.

Також читайте: Партнери пообіцяли виділити на відновлення енергосистеми України $1 мільярд, – Шмигаль