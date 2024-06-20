Від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на Харківщині

До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

Бойові дії на Донбасі

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації – скинули керовану авіабомбу.

На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію – бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Костянтинівки, на Времівському. Відбито ворожу атаку на Оріхівському, поблизу Малої Токмачки, та дві – на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.