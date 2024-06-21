УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4795 відвідувачів онлайн
Новини
410 1

Росіяни набирають судових приставів до фейкових судів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Пристави на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях росіяни активно набирають судових приставів до фейкових судів.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"В той час як суддів, які виносять юридично нікчемні вироки нашим громадянам на ТОТ, призначають з рф – їхню обслугу намагаються набрати з місцевих. Наразі росіяни активно шукають приставів.

Якщо на ТОТ Херсонщини навіть відкрили "школу приставів", то на ТОТ Запоріжжя беруть всіх без досвіду будь-якої роботи", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Попри роспропаганду, військове командування РФ попереджає солдатів перед відправленням в Україну про "нелояльність місцевих", - Центр нацспротиву

Як зазначається, обіцяють соціальний пакет та високі для захопленого регіону зарплату.

"Центр національного спротиву зауважує, що робота приставом є участю у репресіях проти українського народу й тому вважається тяжким злочином без терміну давності", - додали в ЦНС.

Читайте також: Окупанти обіцяють "охочим" воювати проти України сертифікати на квартири, - Центр нацспротиву

Автор: 

суд (11814) пристав (3) Центр національного спротиву (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Альо, журналісти! ''Судовий пристав'' українсько -"судовий виконавець''! Хоч би не ганьбилися такими елементарними речами.
показати весь коментар
21.06.2024 16:19 Відповісти
 
 