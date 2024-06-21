Росіяни набирають судових приставів до фейкових судів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни активно набирають судових приставів до фейкових судів.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"В той час як суддів, які виносять юридично нікчемні вироки нашим громадянам на ТОТ, призначають з рф – їхню обслугу намагаються набрати з місцевих. Наразі росіяни активно шукають приставів.
Якщо на ТОТ Херсонщини навіть відкрили "школу приставів", то на ТОТ Запоріжжя беруть всіх без досвіду будь-якої роботи", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, обіцяють соціальний пакет та високі для захопленого регіону зарплату.
"Центр національного спротиву зауважує, що робота приставом є участю у репресіях проти українського народу й тому вважається тяжким злочином без терміну давності", - додали в ЦНС.
