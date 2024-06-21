Россияне набирают судебные приставы в фейковые суды на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях россияне активно набирают судебных приставов в фейковые суды.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"В то время как судей, которые выносят юридически ничтожные приговоры нашим гражданам на ВОТ, назначают из рф - их обслугу пытаются набрать из местных. Сейчас россияне активно ищут приставов.

Если на ВОТ Херсонщины даже открыли "школу приставов", то на ВОТ Запорожья берут всех без опыта какой-либо работы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Несмотря на роспропаганду, военное командование РФ предупреждает солдат перед отправкой в Украину о "нелояльности местных", - Центр нацсопротивления

Как отмечается, обещают социальный пакет и высокие для захваченного региона зарплату.

"Центр национального сопротивления отмечает, что работа приставом является участием в репрессиях против украинского народа и поэтому считается тяжким преступлением без срока давности", - добавили в ЦНС.

Читайте также: Оккупанты обещают "желающим" воевать против Украины сертификаты на квартиры, - Центр нацсопротивления