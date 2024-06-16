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Оккупанты обещают "желающим" воевать против Украины сертификаты на квартиры, - Центр нацсопротивления

Найманці РФ

Оккупационные власти предлагают лицам, которые готовы к участию в войне против Украины, сертификаты на квартиры.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Из-за провальной мобилизационной кампании кремлевские пособники прибегают к разнообразным "мотивационным" поощрениям, только бы исправить ситуацию. Новую меру поощрения за контракт с министерством нападения РФ инициировали нацистские организации "Патриотический центр "Русская победа"", отделения "Союза десантников России" и "Союз строителей". Они предлагают за готовность к участию в войне против Украины сертификаты на квартиры", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, наличие сертификата отнюдь не означает, что за него желающий убивать в Украине получит квартиру: "это только бумажка, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей".

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"Все указывает на то, что бесплатные квартиры для оккупантов закончились. Или же местная оккупационная власть ввела схему по хищению средств на жилье для участников своей так называемой "СВО".

Недавно, так называемый, народный совет "ЛНР" принял закон, который "регулирует" передачу в госсобственность квартир, принадлежащих украинцам, которые вынуждены были бежать от войны. При этом был создан реестр такого жилья. А еще в этот перечень внесено не одну тысячу заброшенных помещений", - добавили в Центре.

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Автор: 

армия РФ (19387) Центр национального сопротивления (570)


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Топ комментарии
+11
Ну так - затишні такі квартирки - 2Х1
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16.06.2024 09:55
+7
Можна довго ржати з кацапів, але є одне уточнення, підйомні, у них, 6 тищ плюс так звані губернаторські ще від 6 до 15 тищ. Не платять? Так і нам не платять
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16.06.2024 10:02
+6
..Ну це дивлячись що називати ква-ква-квартирою ...Кому і канава - квартира
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16.06.2024 09:53
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..Ну це дивлячись що називати ква-ква-квартирою ...Кому і канава - квартира
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16.06.2024 09:53 Ответить
канава буде їм і домовиною
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16.06.2024 11:03 Ответить
"квартирка с мебелью" и новоселье тоже за казенный счет

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16.06.2024 14:02 Ответить
Ну так - затишні такі квартирки - 2Х1
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16.06.2024 09:55 Ответить
Тиха студія, з усіма вигодами, гарним краєвидом та сусідами.
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16.06.2024 09:59 Ответить
.....а також квіти та вінки, безкоштовно😕
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16.06.2024 10:28 Ответить
Можна довго ржати з кацапів, але є одне уточнення, підйомні, у них, 6 тищ плюс так звані губернаторські ще від 6 до 15 тищ. Не платять? Так і нам не платять
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16.06.2024 10:02 Ответить
Нарили вже квартир(метр на два). Шикуйтесь, бажаючі росіяни!
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16.06.2024 10:25 Ответить
Обіцяють лапотнікам, що в Україні вони одержать домовину. А ті і раді, бо нікого зі слов'ян ті орки не розуміють.
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16.06.2024 10:32 Ответить
На Пєчєрскє ілі в Адєссє квартіри будут давать?
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16.06.2024 10:33 Ответить
Обіцяють не квартири, а лише сертифікати на квартири. На таке лиш ведуться адепти секти «Какая разніца».
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16.06.2024 10:47 Ответить
В маасквє, лєнінґрадє і в сочЯх.
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16.06.2024 12:03 Ответить
мозок, мозок - серттфікати на мозок пора видавати. тоді і квартира буде.
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16.06.2024 10:52 Ответить
Я розумію і згоден що москалі погані, але в Україні того немає. Бусикувати певно дешевше.
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17.06.2024 00:24 Ответить
 
 