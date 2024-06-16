Оккупанты обещают "желающим" воевать против Украины сертификаты на квартиры, - Центр нацсопротивления

Оккупационные власти предлагают лицам, которые готовы к участию в войне против Украины, сертификаты на квартиры.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Из-за провальной мобилизационной кампании кремлевские пособники прибегают к разнообразным "мотивационным" поощрениям, только бы исправить ситуацию. Новую меру поощрения за контракт с министерством нападения РФ инициировали нацистские организации "Патриотический центр "Русская победа"", отделения "Союза десантников России" и "Союз строителей". Они предлагают за готовность к участию в войне против Украины сертификаты на квартиры", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, наличие сертификата отнюдь не означает, что за него желающий убивать в Украине получит квартиру: "это только бумажка, которой предусмотрено погашение суммы на 200 тысяч российских рублей".

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"Все указывает на то, что бесплатные квартиры для оккупантов закончились. Или же местная оккупационная власть ввела схему по хищению средств на жилье для участников своей так называемой "СВО".

Недавно, так называемый, народный совет "ЛНР" принял закон, который "регулирует" передачу в госсобственность квартир, принадлежащих украинцам, которые вынуждены были бежать от войны. При этом был создан реестр такого жилья. А еще в этот перечень внесено не одну тысячу заброшенных помещений", - добавили в Центре.

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