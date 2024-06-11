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Новости Война
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В РФ студентам из Африки перестали выдавать учебные визы, их вербуют в ряды российской армии, - Центр нацсопротивления

Вербування інозмених студентів до армії РФ

Власти России не выдают учебные визы иностранным студентам. Зато Кремль вербует их к участию в войне против Украины и заставляет подписывать контракты с министерством обороны РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом России удалось привлечь в ряды своей армии тысячи иностранных студентов и рабочих. Последним также резко перестали продолжать рабочие визы, без этого документа оставаться в РФ нет шансов, отмечает ЦНС.

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В ЦНС отметили, что есть случаи, когда африканские студенты не получили соответствующей визы и одновременно избежали подписания контракта. Им удалось подкупить нужных чиновников и таким образом решить свой вопрос.

"Россия активно вербует убийц из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов", - добавили в Сопротивлении.

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Автор: 

армия РФ (19307) вербовка (264) Центр национального сопротивления (569)


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Візи в пекло. Там і навчаться.
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11.06.2024 11:14 Ответить
Більшовики таке саме робили. Тільки тоді вони масово вербували в Красну армію китайців-робітників, які після розвалу російської імперії залишилися без роботи, бо заводи і фабрики зупинилися. Час був голодний, роботи нема, а більшовики обіцяли годувати і одягати в армії.

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11.06.2024 17:54 Ответить
А будут ставить по всей раше памятники Безвмянному Африканцу?
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16.06.2024 18:05 Ответить
 
 