Власти России не выдают учебные визы иностранным студентам. Зато Кремль вербует их к участию в войне против Украины и заставляет подписывать контракты с министерством обороны РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом России удалось привлечь в ряды своей армии тысячи иностранных студентов и рабочих. Последним также резко перестали продолжать рабочие визы, без этого документа оставаться в РФ нет шансов, отмечает ЦНС.

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В ЦНС отметили, что есть случаи, когда африканские студенты не получили соответствующей визы и одновременно избежали подписания контракта. Им удалось подкупить нужных чиновников и таким образом решить свой вопрос.

"Россия активно вербует убийц из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов", - добавили в Сопротивлении.

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