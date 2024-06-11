В РФ студентам из Африки перестали выдавать учебные визы, их вербуют в ряды российской армии, - Центр нацсопротивления
Власти России не выдают учебные визы иностранным студентам. Зато Кремль вербует их к участию в войне против Украины и заставляет подписывать контракты с министерством обороны РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что таким образом России удалось привлечь в ряды своей армии тысячи иностранных студентов и рабочих. Последним также резко перестали продолжать рабочие визы, без этого документа оставаться в РФ нет шансов, отмечает ЦНС.
В ЦНС отметили, что есть случаи, когда африканские студенты не получили соответствующей визы и одновременно избежали подписания контракта. Им удалось подкупить нужных чиновников и таким образом решить свой вопрос.
"Россия активно вербует убийц из бедных стран мира, где имеет разветвленные агентурные сети, ведь империи всегда ведут свои колониальные войны руками чужих народов", - добавили в Сопротивлении.
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