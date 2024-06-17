Несмотря на роспропаганду, военное командование РФ предупреждает солдат перед отправкой в ​​Украину о "нелояльности местных", - Центр нацсопротивления

Перед отправкой в Украину солдат армии РФ предупреждают о "нелояльности местных", дают указания не вступать с ними в диалог и не доверять.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Пока российская пропаганда отчитывается об "освобождении" и "исконно русских землях", военное командование предупреждает солдат ВС РФ о нелюбви местных к ним", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в ЦНС, перед отправкой в Украину российским солдатам дают указания не вступать в диалоги с жителями временно оккупированных территорий из-за их нелояльности. По факту командиры прямо говорят подчиненным, что их в Украине не любят и не стоит доверять местным.

"Поэтому не стоит думать, что российские солдаты обмануты пропагандой и не подозревают, что они оккупанты. Российская армия сознательно совершает преступления против другой страны на съедение своему помешанному фюреру", - подчеркнули в ЦНС.

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