Несмотря на роспропаганду, военное командование РФ предупреждает солдат перед отправкой в Украину о "нелояльности местных", - Центр нацсопротивления
Перед отправкой в Украину солдат армии РФ предупреждают о "нелояльности местных", дают указания не вступать с ними в диалог и не доверять.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Пока российская пропаганда отчитывается об "освобождении" и "исконно русских землях", военное командование предупреждает солдат ВС РФ о нелюбви местных к ним", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ЦНС, перед отправкой в Украину российским солдатам дают указания не вступать в диалоги с жителями временно оккупированных территорий из-за их нелояльности. По факту командиры прямо говорят подчиненным, что их в Украине не любят и не стоит доверять местным.
"Поэтому не стоит думать, что российские солдаты обмануты пропагандой и не подозревают, что они оккупанты. Российская армия сознательно совершает преступления против другой страны на съедение своему помешанному фюреру", - подчеркнули в ЦНС.
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Товарищи-поцреоты, сегодня вы выступаете с исторической миссией освобождения мирных городов и деревень Украины от многолетнего фошыстского, русофобсткого, людоедского гнета. За это вас будут любить, помнить и чтить на многие века и поколения.
Поэтому, освобождаемые поселения разбомбить до основания и сжечь, освобождаемому и радостному населению не доверять и в диалоги с ним не вступать.
Бандитка
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: "Слушай, хлопец,
Я всё равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо".
И я сказал: "Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала".
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
1946
Не смотря на то, что моя мама и бабушка были оболванены советской пропагандой про "страшную жестокость" бандеровцев, мне 10-летней пионерке было очень жалко связную УПА и я ненавидела этого НКВД-иста и с уважением относилась к УПА.
Так получилось, что 10-летний ребенок ощущал правду и пропаганда не затрагивала.
Дохлих!