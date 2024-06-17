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Несмотря на роспропаганду, военное командование РФ предупреждает солдат перед отправкой в ​​Украину о "нелояльности местных", - Центр нацсопротивления

Армія РФ

Перед отправкой в Украину солдат армии РФ предупреждают о "нелояльности местных", дают указания не вступать с ними в диалог и не доверять.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Пока российская пропаганда отчитывается об "освобождении" и "исконно русских землях", военное командование предупреждает солдат ВС РФ о нелюбви местных к ним", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в ЦНС, перед отправкой в Украину российским солдатам дают указания не вступать в диалоги с жителями временно оккупированных территорий из-за их нелояльности. По факту командиры прямо говорят подчиненным, что их в Украине не любят и не стоит доверять местным.

"Поэтому не стоит думать, что российские солдаты обмануты пропагандой и не подозревают, что они оккупанты. Российская армия сознательно совершает преступления против другой страны на съедение своему помешанному фюреру", - подчеркнули в ЦНС.

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Автор: 

армия РФ (19387) пропаганда (3684) Центр национального сопротивления (570)


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Топ комментарии
+3
Давид Самойлов, 40 рр. ХХ ст.

Бандитка
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: "Слушай, хлопец,
Я всё равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо".
И я сказал: "Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала".
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
1946
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17.06.2024 14:26
+2
Я помню, как во времена брежневского СССР, тоталитарного режима Компартии и КГБ, я - советская школьница, пионерка слушала по радио воспоминания престарелого НКВД-иста, как он воевал с бандеровцами и устанавливал советский порядок на территории Западной Украины. НКВД-ист вспоминал, как он преследовал в лесу раненую 16-летнюю девушку-связную УПА и когда они ее окружили, она подорвала себя гранатой, чтобы не сдаться им в плен.
Не смотря на то, что моя мама и бабушка были оболванены советской пропагандой про "страшную жестокость" бандеровцев, мне 10-летней пионерке было очень жалко связную УПА и я ненавидела этого НКВД-иста и с уважением относилась к УПА.
Так получилось, что 10-летний ребенок ощущал правду и пропаганда не затрагивала.
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17.06.2024 15:59
+2
А я розповідь бабки чув - про зустріч з "бандерівцем" "Поїхали в "Западну" - по хліб Міняли на залишки одежі Їхали на платформі вузькоколійки Заскочив на полустанку чоловік з рушницею На картузі "тризуб" Ми од нього жахнулися А він хлібом з салом поділився! "
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17.06.2024 16:14
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Правила форума Совет форумчан
Перед відправленням в Україну солдатів армії РФ попереджають про "нелояльність місцевих", надають вказівки не вступати з ними в діалог і не довіряти.
======

Товарищи-поцреоты, сегодня вы выступаете с исторической миссией освобождения мирных городов и деревень Украины от многолетнего фошыстского, русофобсткого, людоедского гнета. За это вас будут любить, помнить и чтить на многие века и поколения.

Поэтому, освобождаемые поселения разбомбить до основания и сжечь, освобождаемому и радостному населению не доверять и в диалоги с ним не вступать.
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17.06.2024 14:00 Ответить
Так це ж визволення! Нє? Чи по типу НКВС "я тебя научу родину любить!"
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17.06.2024 14:01 Ответить
95%pycні треба утилізувати
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17.06.2024 14:03 Ответить
Так прямо и говорят,что в Украине не любят Ху..ло и его Ху..лят.
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17.06.2024 14:05 Ответить
Хм, а в якій країні до ворогів лояльні?
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17.06.2024 14:14 Ответить
Давид Самойлов, 40 рр. ХХ ст.

Бандитка
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
Смотрела гордо и сердито.
Платок от боли закусила.
Потом сказала: "Слушай, хлопец,
Я всё равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
Кипит зелёная горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
Им не жиреть на нашем сале
И нашей водкой не обпиться!
Ещё не начисто вписали
Хохлов в Россию летописцы!
Пускай уздечкой, как монистом,
Позвякает бульбаш по полю!
Нехай як хочут коммунисты
В своей Руси будуют волю…
Придуманы колхозы ими
Для ротозея и растяпы.
Нам всё равно на Украине,
НКВД или гестапо".
И я сказал: "Пошли, гадюка,
Получишь то, что заслужила.
Не ты ль вчера ножом без звука
Дружка навеки уложила.
Таких, как ты, полно по свету,
Таких, как он, на свете мало.
Так помирать тебе в кювете,
Не ожидая трибунала".
Мы шли. А поле было дико.
В дубраве птица голосила.
Я вёл расстреливать бандитку.
Она пощады не просила.
1946
показать весь комментарий
17.06.2024 14:26 Ответить
Я помню, как во времена брежневского СССР, тоталитарного режима Компартии и КГБ, я - советская школьница, пионерка слушала по радио воспоминания престарелого НКВД-иста, как он воевал с бандеровцами и устанавливал советский порядок на территории Западной Украины. НКВД-ист вспоминал, как он преследовал в лесу раненую 16-летнюю девушку-связную УПА и когда они ее окружили, она подорвала себя гранатой, чтобы не сдаться им в плен.
Не смотря на то, что моя мама и бабушка были оболванены советской пропагандой про "страшную жестокость" бандеровцев, мне 10-летней пионерке было очень жалко связную УПА и я ненавидела этого НКВД-иста и с уважением относилась к УПА.
Так получилось, что 10-летний ребенок ощущал правду и пропаганда не затрагивала.
показать весь комментарий
17.06.2024 15:59 Ответить
А я розповідь бабки чув - про зустріч з "бандерівцем" "Поїхали в "Западну" - по хліб Міняли на залишки одежі Їхали на платформі вузькоколійки Заскочив на полустанку чоловік з рушницею На картузі "тризуб" Ми од нього жахнулися А він хлібом з салом поділився! "
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17.06.2024 16:14 Ответить
А я люблю кацапів!
Дохлих!
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17.06.2024 14:42 Ответить
російську пропаганду дивляться лише тварини, незалежно від країни проживання.
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17.06.2024 15:24 Ответить
 
 