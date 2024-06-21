Суд скасував рішення Мінкульту про зменшення зон охорони навколо музею у Пирогові

Суд скасував рішення Міністерства культури про зменшення охоронних зон навколо Музею народної архітектури та побуту в Пирогово.

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики.

Київський окужний адміністративний суд став на сторону Офісу Генерального прокурора, який вимагав скасувати рішення Міністерства культури від 2007 року про зменшення охоронної зони навколо Музею народної архітектури та побуту у Пирогові.

"20 червня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги Офісу Генерального прокурора до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо скасування абз. 2 п. 1 та п. 2 наказу Міністерства культури і туризму України від 27.08.2007 № 984/0/16-07 (щодо затвердження меж та режимів використання зон охорони (скориговані) Музею народної архітектури та побуту Національної академії наук України (с. Пирогів)", - йдеться у повідомленні.

Тепер Мінкульт має забезпечити розроблення нової науково-проєктної документації коригування зон охорони комплексу архітектурно-етнографічних пам’яток Державного музею народної архітектури та побуту України НАН України.

Згідно із завданням МКІП, новою науково-проєктною документацією буде встановлено такі охоронні зони навколо пам’яток Музею народної архітектури, які забезпечать не тільки збереження культурного ландшафту навколо, але й перспективу розвитку території Музею.

Коли відповідна документація буде розроблена, МКІП оперативно розгляне її та затвердить відповідним наказом.

Що передувало?

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що попри вимоги чинного законодавства, деякі суб’єкти господарювання не полишали спроб набути право користуватися землею в зоні охоронюваного ландшафту Національного музею і зареєстрували за собою право оренди на частину цих земель. Це відбувалося на підставі договору оренди з Мінкультом, дію якого припинено ще у 2007 році.

Тому прокуратура подала позов до Київського окружного адміністративного суду. У позові вимагалося визнати протиправними та нечинними окремі положення наказу Міністерства культури та туризму України 2007 року, а також вимагалося зобов’язати міністерство вчинити дії в межах його повноважень на захист музею.

