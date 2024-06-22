Окупанти від початку доби 38 разів атакували українські оборонні рубежі на Покровському напрямку, 11 ворожих атак ще тривають, - Генштаб

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи, щоб вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 121. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 19 годину 22 червня.

Атаки на Харківщину

Харківщина продовжує потерпати від підступних ракетно-бомбових ударів з території Російської Федерації. О другій половині дня російські терористи завдали ураження чотирма КАБами по цивільній інфраструктурі Харкова та його околиць. Внаслідок таких підступних та злочинних дій агресора постраждало мирне населення. На превеликий жаль є загиблі та поранені. Водночас, також чотирма керованими авіаційними бомбами, ворожа авіація атакувала Веселе, ще по одній КАБ противник скинув на населені пункти Вовчанськ, Лісне та Липці. Варто додати, що двічі ворог сьогодні намагався атакувати в районі Вовчанська, одну штурмову дію наші воїни відбили, ще один бій – триває.

Обстановка на Сході

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 14 штурмових дій окупаційних військ біля Синьківки, Степової Новоселівки, Андріївки, М’ясожарівки, Стельмахівки та Піщаного. На цей час там тривають ще три боєзіткнення.

Вісім атак противника не мали успіху поблизу населених пунктів Терни та Невське на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Григорівки та Нового. Три атаки українські воїни відбили, одна – ще триває.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до 14. Підрозділи Сил оборони відбили вісім штурмових дій загарбницького війська, шість атак ще продовжуються.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 38 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. Успіху не мали 27 штурмів агресора, ще 11 ворожих атак – тривають.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Від початку дня ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Загальна кількість атак тут зросла до 14, з яких вісім відбито та шість ще тривають.

Як зазначили в генштабі, на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

