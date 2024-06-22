Ворог не полишає спроб просунутися в напрямку Часового Яру, триває бій неподалік Водяного, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 21 червня 2024 року, на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Удари по території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 62 авіаційні удари (зокрема, із застосуванням 91 КАБ), здійснив понад 3600 обстрілів, в тому числі 112 із реактивних систем залпового вогню, завдав 1150 ударів дронами-камікадзе.

Удари по ворогу

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу, також чотири райони зосередження ОВТ, три пункти управління та один артилерійський засіб.

Генштаб нагадує, що минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БпЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

Комбінована повітряна атака у ніч на 22 червня 2024 року

Також нагадується, що у ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Всього терористи використали 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, а саме: 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область (рф); дві крилаті ракети "Іскандер-К" (із ТОТ українського Криму); чотири крилаті ракети "Калібр" (із акваторії Чорного моря); 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф) та Балаклава (ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою було збито 25 повітряних цілей: сім крилатих ракет Х-101/Х-555; чотири крилаті ракети "Калібр"; крилату ракету "Іскандер-К" та 13 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Обстановка з початку доби

За даними Генштабу, від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Обстановка на Сході

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. На даний час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

"Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка - Торецьк. Бій триває", - йдеться у повідомленні.

"На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України", - додають у Генштабі.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.