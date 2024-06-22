Враг не оставляет попыток продвинуться в направлении Часового Яра, продолжается бой недалеко от Водяного, - Генштаб

За минувшие сутки, 21 июня 2024 года, на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара, с применением шести ракет, 62 авиационных удара (в частности, с применением 91 КАБ), совершил более 3600 обстрелов, в том числе - 112 из реактивных систем залпового огня, нанес 1150 ударов дронами-камикадзе.

Удары по врагу

За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава, также - четыре района сосредоточения ВВТ, три пункта управления и одно артиллерийское средство.

Генштаб напоминает, что за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также враг потерял восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 15 БПЛА ОТР, четыре ракеты, 23 автомобиля и две единицы специальной техники.

Комбинированная воздушная атака в ночь на 22 июня 2024 года

Также напоминается, что в ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего террористы использовали 16 ракет различных типов и 13 ударных БПЛА, а именно: 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская область (рф); две крылатые ракеты "Искандер-К" (с ВОТ украинского Крыма); четыре крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря); 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (районы пусков - Приморско-Ахтарск (рф) и Балаклава (ВОТ украинского Крыма).

В результате противовоздушного боя было сбито 25 воздушных целей: семь крылатых ракет Х-101/Х-555; четыре крылатые ракеты "Калибр"; крылатую ракету "Искандер-К" и 13 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Обстановка с начала суток

По данным Генштаба, с начала этих суток уже произошло 53 боевые столкновения. Захватчики осуществили девять авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Обстановка на Востоке

На Купянском направлении с начала суток произошло уже восемь атак врага в районах Степной Новоселовки, Мясожаровки и Стельмаховки. Шесть попыток оккупантов продвинуться вперед нашими защитниками отражены, два штурмовых действия продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Сиверском направлении наблюдается умеренная активность российских оккупантов. В настоящее время враг 13 раз пытался оттеснить украинских защитников с занимаемых позиций вблизи Верхнекаменского, Спирного и Раздолевки. Семь атак российских захватчиков отбиты, бои продолжаются.

На Краматорском направлении оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться в направлении Часового Яра, вблизи которого продолжается боестолкновение. Украинские защитники надежно держат оборону на указанном участке и дают достойный отпор агрессору.

"Подразделения Сил обороны сдерживают врага на направлении Горловка - Торецк. Бой продолжается", - говорится в сообщении.

"На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск вглубь нашей территории. За сегодня уже произошло 21 боевое столкновение. Враг продолжает давить на позиции наших защитников вблизи Новоалександровки, Воздвиженки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Новопокровска. Девять атак отбиты, боестолкновения продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны Украины", - добавляют в Генштабе.

На Кураховском направлении три штурмовые действия противника вблизи Георгиевки и Парасковиевки успеха не имели.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтожено два танка, две артиллерийские системы и автомобиль.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении успеха не имела атака врага около Старомайорского, еще один бой продолжается неподалеку Водяного.

На Ореховском направлении потерпело неудачу штурмовое действие оккупационных войск в районе Работино. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Малой Токмачки и Каменского.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.