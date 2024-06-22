На Покровском направлении наибольшую активность враг сохраняет со стороны Очеретино, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 22:00 произошло 120 боевых столкновений. Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении.

Обстрелы территории Украины

В течение суток противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (суммарно шесть ракет) и 45 авиационных ударов (всего сбросил 71 КАБ), применил 407 дронов-камикадзе. Осуществил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении активных наступательных действий враг не проводил. Обстановка изменений не претерпела.

На Купянском направлении количество боестолкновений увеличилось до 14. Оккупанты атаковали в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. 10 атак отражены без успеха для противника, четыре - еще продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении ситуация напряженная, общее количество вражеских штурмовых действий увеличилось до 12. Враг пытается вытеснить наших воинов с занимаемых позиций вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Серебрянского леса. Четыре атаки отражены нашими защитниками, восемь боестолкновений в настоящее время продолжаются.

"Силы обороны осуществляют неотложные меры для недопущения продвижения агрессора вглубь территории Украины. Следует отметить личный состав 3-й ОШБр за успешное выполнение боевых задач, продвижение вперед на определенных участках и нанесение значительных потерь в живой силе и технике российским оккупантам", - отметили в Генштабе.

Десять раз атаковал враг за сегодня на Северском направлении. Девять штурмовых действий противника вблизи Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки и Выемки отражены, одна атака еще продолжается. Наши защитники проводят мероприятия по стабилизации обстановки.

На Краматорском направлении враг 12 раз пытался вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Андреевка и Клещеиевка. Агрессор не оставляет попыток продвинуться в Часов Яр, где в настоящее время продолжаются четыре боевых столкновения.

На Торецком направлении продолжается одно боестолкновение, ситуация под контролем Сил обороны. Четыре вражеские атаки отражены нашими защитниками.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Евгеновка, Сокол и Новоселовка Первая. Наибольшую активность агрессор сохраняет со стороны Очеретино, где произошло две трети боевых столкновений, и в настоящее время продолжаются штурмовые действия противника.

Всего на этом направлении произошло 36 атак. Силы обороны проводят стабилизационные действия. Уже за сегодня оккупанты потеряли на Покровском направлении более 200 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два автомобиля и повреждены две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении враг пытается вклиниться в наши боевые порядки вблизи Карловки, Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Из 11 вражеских атак семь отражены без успеха для противника, боевые действия продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении успеха не имели попытки врага атаковать наших защитников в районе Малой Токмачки.

В то же время, агрессор активизировал свои усилия на вытеснении подразделений Сил обороны с левобережной части Днепра на Приднепровском направлении. Семь атак врага успеха не имели. Потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары ВСУ по врагу

Подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по трем пунктам управления, четырем районам сосредоточения вооружения и военной техники и четырем районам скопления личного состава врага.

