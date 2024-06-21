Общие боевые потери РФ с начала войны – около 531 980 человек (+1060 за сутки), 8001 танк, 14 106 артсистем, 15 372 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 531 980 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 531980 (+1060) человек,
- танков - 8001 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 15372 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 14106 (+54) ед,
- РСЗО - 1106 (+1) ед,
- средства ППО - 861 (+2) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+0),
- крылатые ракеты - 2298 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19181 (+47) ед,
- специальная техника - 2367 (+10)
163! одиниці техніки та 1060! чумардосів за день.
Арта 55!, броня 49, логістика 47.
Танчики перевалили за 8 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 531 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
Складай в штабеля!
Слава Україні! Героям Слава!
І пинання по шахедам, у звіті 0 невже закінчились?