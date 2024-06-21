Общие боевые потери РФ с начала войны – около 531 980 человек (+1060 за сутки), 8001 танк, 14 106 артсистем, 15 372 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 531 980 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 531980 (+1060) человек,

танков - 8001 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 15372 (+35) ед,

артиллерийских систем - 14106 (+54) ед,

РСЗО - 1106 (+1) ед,

средства ППО - 861 (+2) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+0),

крылатые ракеты - 2298 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19181 (+47) ед,

специальная техника - 2367 (+10)

