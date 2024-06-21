РУС
Новости
8 102 19

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 531 980 человек (+1060 за сутки), 8001 танк, 14 106 артсистем, 15 372 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 531 980 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 531980 (+1060) человек,
  • танков - 8001 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 15372 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 14106 (+54) ед,
  • РСЗО - 1106 (+1) ед,
  • средства ППО - 861 (+2) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11260 (+0),
  • крылатые ракеты - 2298 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19181 (+47) ед,
  • специальная техника - 2367 (+10)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3-й ОБШр ликвидировали 250 российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО (обновлено)

Втрати ворога на 21 червня

Автор: 

армия РФ (20331) Генштаб ВС (6815) ликвидация (3971) уничтожение (7685)
Топ комментарии
+19
Минув 3771 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1060! чумардосів за день.
Арта 55!, броня 49, логістика 47.
Танчики перевалили за 8 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 531 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:47 Ответить
+17
Уничтожено 8000! танков. Это большая работа по утилизации танков и их экипажей. Это уничтожен стратегический запас, который Россия никогда уже не восполнит и не буде угрожать цивилизованному миру. Спасибо все кто провел утилизацию. Слава ВСУ!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:06 Ответить
+16
показать весь комментарий
21.06.2024 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
показать весь комментарий
21.06.2024 07:54 Ответить
Палке вітання танчикам!
показать весь комментарий
21.06.2024 08:03 Ответить
Ага,8 тисяч!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 08:05 Ответить
Желаю чтоби всье
показать весь комментарий
21.06.2024 08:12 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 08:50 Ответить
"Рожева мрія" "*****" - щоб "бойовий хом"як" у рамках підписаного ними договору направив мільйон своїх солдат для "защиты Рассии ат нападения НАТО"!
показать весь комментарий
21.06.2024 10:27 Ответить
Я за!!!!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:11 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!! Смерть московським потворам!!))
показать весь комментарий
21.06.2024 08:24 Ответить
нехило и брони и арты и автотехники сожгли... невже орки решились на наступление на Покровск или Угледар?
показать весь комментарий
21.06.2024 08:28 Ответить
Дайош графу "НПЗ" в щоденне зведення!
показать весь комментарий
21.06.2024 08:38 Ответить
+ мотоцикли , самокати , ровери і кравчучки
показать весь комментарий
21.06.2024 10:20 Ответить
Знову почали ворожу броню юзати.
показать весь комментарий
21.06.2024 08:40 Ответить
Здається танчики з Кузбаса доїхали,тож утилізація металобрухту триває!!))
показать весь комментарий
21.06.2024 09:46 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 08:47 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 08:49 Ответить
показать весь комментарий
21.06.2024 09:06 Ответить
де-милитаризация, де-нацификация росии в разгаре 👍
показать весь комментарий
21.06.2024 13:24 Ответить
Бий москаля!
Складай в штабеля!
Слава Україні! Героям Слава!
показать весь комментарий
21.06.2024 09:23 Ответить
Танки нарешті доповзли до ювілею, а як бадьоро починали, жовтень 23-го 521 танк це навіть більше чим в березні 22-го - 427. Загалом з жовтня по сьогодні (так зване вікно можливостей яке вже закрилось) наші козаки спалили 3 299 танків і 6 381 ББМ. У кацапів хронічна нестача броньованих машин, на 1 танк (при нормальній укомплектованості) має бути 4-6 ББМ.
І пинання по шахедам, у звіті 0 невже закінчились?
показать весь комментарий
21.06.2024 11:41 Ответить
 
 