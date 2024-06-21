УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9486 відвідувачів онлайн
Новини
8 097 19

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 531 980 осіб (+1060 за добу), 8001 танк, 14 106 артсистем, 15 372 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 531 980 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 531980 (+1060) осіб,
  • танків  ‒ 8001 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,
  • артилерійських систем – 14106 (+54) од,
  • РСЗВ  – 1106 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 2298 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2367 (+10)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОБШр показали знищення 250 російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО (оновлено)

Втрати ворога на 21 червня

Автор: 

армія рф (18469) Генштаб ЗС (7108) ліквідація (4354) знищення (7987)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Минув 3771 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1060! чумардосів за день.
Арта 55!, броня 49, логістика 47.
Танчики перевалили за 8 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 531 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
показати весь коментар
21.06.2024 08:47 Відповісти
+17
Уничтожено 8000! танков. Это большая работа по утилизации танков и их экипажей. Это уничтожен стратегический запас, который Россия никогда уже не восполнит и не буде угрожать цивилизованному миру. Спасибо все кто провел утилизацию. Слава ВСУ!
показати весь коментар
21.06.2024 09:06 Відповісти
+16
показати весь коментар
21.06.2024 07:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.06.2024 07:54 Відповісти
Палке вітання танчикам!
показати весь коментар
21.06.2024 08:03 Відповісти
Ага,8 тисяч!!!
показати весь коментар
21.06.2024 08:05 Відповісти
Желаю чтоби всье
показати весь коментар
21.06.2024 08:12 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 08:50 Відповісти
"Рожева мрія" "*****" - щоб "бойовий хом"як" у рамках підписаного ними договору направив мільйон своїх солдат для "защиты Рассии ат нападения НАТО"!
показати весь коментар
21.06.2024 10:27 Відповісти
Я за!!!!
показати весь коментар
21.06.2024 09:11 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!! Смерть московським потворам!!))
показати весь коментар
21.06.2024 08:24 Відповісти
нехило и брони и арты и автотехники сожгли... невже орки решились на наступление на Покровск или Угледар?
показати весь коментар
21.06.2024 08:28 Відповісти
Дайош графу "НПЗ" в щоденне зведення!
показати весь коментар
21.06.2024 08:38 Відповісти
+ мотоцикли , самокати , ровери і кравчучки
показати весь коментар
21.06.2024 10:20 Відповісти
Знову почали ворожу броню юзати.
показати весь коментар
21.06.2024 08:40 Відповісти
Здається танчики з Кузбаса доїхали,тож утилізація металобрухту триває!!))
показати весь коментар
21.06.2024 09:46 Відповісти
Минув 3771 день москальсько-української війни.
163! одиниці техніки та 1060! чумардосів за день.
Арта 55!, броня 49, логістика 47.
Танчики перевалили за 8 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 531 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
показати весь коментар
21.06.2024 08:47 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 08:49 Відповісти
Уничтожено 8000! танков. Это большая работа по утилизации танков и их экипажей. Это уничтожен стратегический запас, который Россия никогда уже не восполнит и не буде угрожать цивилизованному миру. Спасибо все кто провел утилизацию. Слава ВСУ!
показати весь коментар
21.06.2024 09:06 Відповісти
де-милитаризация, де-нацификация росии в разгаре 👍
показати весь коментар
21.06.2024 13:24 Відповісти
Бий москаля!
Складай в штабеля!
Слава Україні! Героям Слава!
показати весь коментар
21.06.2024 09:23 Відповісти
Танки нарешті доповзли до ювілею, а як бадьоро починали, жовтень 23-го 521 танк це навіть більше чим в березні 22-го - 427. Загалом з жовтня по сьогодні (так зване вікно можливостей яке вже закрилось) наші козаки спалили 3 299 танків і 6 381 ББМ. У кацапів хронічна нестача броньованих машин, на 1 танк (при нормальній укомплектованості) має бути 4-6 ББМ.
І пинання по шахедам, у звіті 0 невже закінчились?
показати весь коментар
21.06.2024 11:41 Відповісти
 
 