Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 531 980 осіб (+1060 за добу), 8001 танк, 14 106 артсистем, 15 372 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 531 980 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 531980 (+1060) осіб,

танків ‒ 8001 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 15372 (+35) од,

артилерійських систем – 14106 (+54) од,

РСЗВ – 1106 (+1) од,

засоби ППО ‒ 861 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11260 (+0),

крилаті ракети ‒ 2298 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19181 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 2367 (+10)

