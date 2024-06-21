Липцы сейчас похожи на руины. В селе остаются 23 человека, - замглавы СВА Криветченко

Населенный пункт Липцы, что на севере Харьковщины, находится под ежедневными обстрелами российских захватчиков. Поэтому село сейчас похоже на руины.

заместитель главы Липецкой сельской военной администрации Сергей Криветченко

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы, в селе остаются 23 человека. Они фактически живут в подвалах.

"В центре нет никого, люди прячутся в двух районах у нас в громаде. Они прячутся и живут в подвалах. В погребах, в подвалах живут", - рассказал представитель Липецкой СВА.

Он отметил, что гражданские, которые остались в селе, пока отказываются от эвакуации в Харьков.

"Мы им привозим (еду - ред.), пытаемся их уговорить уехать. Они не хотят бросать свои дома. Есть семьи, есть одинокие. Говорят, они жили здесь, росли и умрут в своих домах", - рассказал чиновник.

Криветченко добавил, что эвакуационные группы пытаются уговорить жителей села выехать в более безопасные места.

"Сегодня поехала наша эвакуационная группа, может еще кого-то вывезут. Убедят. Они не хотят выезжать, мы едем, убеждаем, пытаемся им объяснить, что в Харькове будет лучше. Они нам говорят, что по Харькову тоже может прилететь. Мы отвечаем, что в Харькове вас хотя бы могут спасти. А в Липцы не могут выехать ни скорая помощь, ни наша пожарная служба. У нас разрушена пожарная часть", - рассказал заместитель главы СВА.

Чиновник отметил, что сейчас жизнь в Липцах невозможна, поскольку враг бьет и днем, и ночью. А населенный пункт превращается в руины.

"Липцы сейчас похожи на руины... У нас были очень красивые школы, очень красивые дома, центр был очень красивый. Сейчас все разрушено. Где-то под ноль уже разрушено. У нас дом культуры, который был очень красивый в Липцах, он под ноль разрушен. Даже стен не осталось, добили", - рассказал Криветченко.

