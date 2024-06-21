Липці зараз схожі на руїни. У селі залишаються 23 людини, - заступник очільника СВА Криветченко

Населений пункт Липці, що на півночі Харківщини, перебуває під щоденними обстрілами російських загарбників. Через це село зараз схоже на руїни.

Про це розповів "Суспільному" заступник очільника Липецької сільської військової адміністрації Сергій Криветченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, попри постійні обстріли, у селі залишаються 23 людини. Вони фактично живуть у підвалах.

"У центрі немає нікого, люди ховаються у двох районах у нас в громаді. Вони ховаються і живуть у підвалах. У погребах, у підвалах живуть", - розповів представник Липецької СВА.

Він зазначив, що цивільні, які залишилися у селі, наразі відмовляються від евакуації до Харкова.

"Ми їм привозимо (їжу - ред.), намагаємося їх вмовити виїхати. Вони не хочуть кидати свої будинки. Є родини, є одинокі. Кажуть, вони жили тут, зростали та помруть у своїх будинках", - розповів посадовець.

Криветченко додав, що евакуаційні групи намагаються вмовити мешканців села виїхати до більш безпечних місць.

"Сьогодні поїхала наша евакуаційна група, може ще когось вивезуть. Переконають. Вони не хочуть виїжджати, ми їдемо, переконуємо, намагаємося їм пояснити, що у Харкові буде краще. Вони нам кажуть, що по Харкову теж може прилетіти. Ми відповідаємо, що у Харкові вас хоча б можуть врятувати. А до Липців не можуть виїхати ані швидка допомога, ані наша пожежна служба. У нас зруйнована пожежна частина", - розповів заступник очільника СВА.

Посадовець зазначив, що наразі життя у Липцях неможливе, оскільки ворог б'є і вдень, і вночі. А населений пункт перетворюється на руїни.

Дивіться також: Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців на Харківщині. ФОТОрепортаж

"Липці зараз схожі на руїни... У нас були дуже красиві школи, дуже красиві будинки, центр був дуже красивий. Зараз все зруйновано. Десь під нуль вже зруйновано. В нас будинок культури, який був дуже красивий в Липцях, він під нуль зруйнований. Навіть стін не лишилося, добили", - розповів Криветченко.

Раніше повідомлялося, що рашисти завдали удару по пожежній частині у Липцях.

Читайте також: Зранку окупанти атакували Куп’янський район, вночі били по Ізюмському району Харківщини