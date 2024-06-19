УКР
Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців на Харківщині. ФОТОрепортаж

В районі Липців на Харківщині воїни 3 батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" взяли в полон трьох російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Військові РФ заблукали на місцевості та потрапили на позиції Сил оборони України.

У полоні вони розповіли, що на території України перебувають лише тиждень. Це двоє військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку та ще один 79-ї окремої мотострілецької бригади.

"Усі троє захоплених військовослужбовці контрактної служби та перебувають в армії рф менше року. Один з окупантів розповів, що за станом здоров’я навіть не проходив будь-яку підготовку перед переміщенням до зони бойових дій. За словами полонених, основною мотивацією для них йти воювати проти України було виключно грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців
Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців
Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців

армія рф (18469) військовополонені (1047) Харківщина (6054) Національна гвардія (1619)
Топ коментарі
+20
Пора показивати просто голови. Нi?
показати весь коментар
19.06.2024 14:52 Відповісти
+15
хто хотів побачити пики так ось вони такі

показати весь коментар
19.06.2024 14:58 Відповісти
+11
Поясніть, навіщо блюрити?
показати весь коментар
19.06.2024 14:56 Відповісти
Пора показивати просто голови. Нi?
показати весь коментар
19.06.2024 14:52 Відповісти
amen
показати весь коментар
19.06.2024 14:58 Відповісти
Або дупи на палі
показати весь коментар
19.06.2024 14:59 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 15:02 Відповісти
Поясніть, навіщо блюрити?
показати весь коментар
19.06.2024 14:56 Відповісти
Потому что их лица просто изуродованы интеллектом.
показати весь коментар
19.06.2024 15:02 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 15:04 Відповісти
логично
показати весь коментар
20.06.2024 01:05 Відповісти
Бояться що хтось пізнае в них своїх катів
показати весь коментар
19.06.2024 19:09 Відповісти
Тоді є шанс їх показово стратити... Вже настав час їм голови відрізати! А потім сказати, що це вони самі себе...
показати весь коментар
19.06.2024 19:54 Відповісти
хто хотів побачити пики так ось вони такі

показати весь коментар
19.06.2024 14:58 Відповісти
ну і нашо?
показати весь коментар
19.06.2024 15:02 Відповісти
ціцьку щє їм дайте....
показати весь коментар
19.06.2024 15:03 Відповісти
про відрізану голову хлопця вже забули?
показати весь коментар
19.06.2024 15:07 Відповісти
Навіщо рила хоч цих свиней вже ховати?!?!! До чого такі "фото" взагалі?
показати весь коментар
19.06.2024 15:10 Відповісти
🔪
показати весь коментар
19.06.2024 15:12 Відповісти
10300 грн в місяць на полоненого 3.14дара
показати весь коментар
19.06.2024 15:12 Відповісти
Ермак своих не бросает, пока они головы хлопцам режут!!!
показати весь коментар
19.06.2024 23:45 Відповісти
Брехня. Нет рож, нет пленных. Можно до всерачки квадратики печатать.
показати весь коментар
19.06.2024 15:16 Відповісти
Навіщо
показати весь коментар
19.06.2024 15:29 Відповісти
Рашисти, за гроші підписали контракт, щоб йти УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ в Україні!!
Їх треба панять, не фсьо так адназначна ???
Пильнуймо суддів МАЙДАНУ та Оманських приблуд95, які ошиваються на прострочених посадах, з 21 травня! Бухгалтери з ДУС, за голову хватаються, бо нецільове використання бюджетних коштів з 21 травня….
Слава Україні!
показати весь коментар
19.06.2024 15:34 Відповісти
Пуйло міняти всіх-на-всіх не хоче. Пуйло пофігу власні люди. Тим більш, що в Україні полонені росіяни відгодовуються до безміри
показати весь коментар
19.06.2024 15:53 Відповісти
Нафіга морди закривати?
показати весь коментар
19.06.2024 18:45 Відповісти
 
 