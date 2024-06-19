Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців на Харківщині. ФОТОрепортаж
В районі Липців на Харківщині воїни 3 батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" взяли в полон трьох російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
Військові РФ заблукали на місцевості та потрапили на позиції Сил оборони України.
У полоні вони розповіли, що на території України перебувають лише тиждень. Це двоє військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку та ще один 79-ї окремої мотострілецької бригади.
"Усі троє захоплених військовослужбовці контрактної служби та перебувають в армії рф менше року. Один з окупантів розповів, що за станом здоров’я навіть не проходив будь-яку підготовку перед переміщенням до зони бойових дій. За словами полонених, основною мотивацією для них йти воювати проти України було виключно грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Їх треба панять, не фсьо так адназначна ???
Пильнуймо суддів МАЙДАНУ та Оманських приблуд95, які ошиваються на прострочених посадах, з 21 травня! Бухгалтери з ДУС, за голову хватаються, бо нецільове використання бюджетних коштів з 21 травня….
Слава Україні!