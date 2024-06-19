Нацгвардійці взяли в полон трьох окупантів у районі Липців на Харківщині. ФОТОрепортаж

В районі Липців на Харківщині воїни 3 батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" взяли в полон трьох російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Військові РФ заблукали на місцевості та потрапили на позиції Сил оборони України.

У полоні вони розповіли, що на території України перебувають лише тиждень. Це двоє військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку та ще один 79-ї окремої мотострілецької бригади.

"Усі троє захоплених військовослужбовці контрактної служби та перебувають в армії рф менше року. Один з окупантів розповів, що за станом здоров’я навіть не проходив будь-яку підготовку перед переміщенням до зони бойових дій. За словами полонених, основною мотивацією для них йти воювати проти України було виключно грошове забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади "Хартія" провели вдалий штурм позицій ворога на Харківському напрямку. ВIДЕО





