Общие боевые потери РФ с начала войны - около 533 090 человек (+1110 за сутки), 8009 танков, 14 188 артсистем, 15 383 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 533 090 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 533 090 (+1110) человек,
  • танков - 8009 (+8) единиц,
  • боевых бронированных машин - 15 383 (+11) единицы,
  • артиллерийских систем - 14 188 (+28) единиц,
  • РСЗО - 1106 (+0) единиц,
  • средств ПВО - 861 (+0) единица,
  • самолетов - 359 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 305 (+15) единиц,
  • крылатых ракет - 2302 (+4) единицы,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 204 (+23) единицы,
  • специальной техники - 2369 (+2) единиц.

Также смотрите: От принятия присяги до утилизации под Купянском - 11 дней: документы оккупантов, уничтоженных на Харьковщине. ВИДЕО

Інфографіка на 22 червня

+28
Минув 3772 день москальсько-української війни.
72 одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 28, броня 19, логістика 23.
Техніка знову просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 533 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
22.06.2024 08:32 Ответить
+15
22.06.2024 08:34 Ответить
+11
532000 проскочили . Слава ЗСУ .
22.06.2024 08:31 Ответить
532000 проскочили . Слава ЗСУ .
22.06.2024 08:31 Ответить
Агов, наразі вже і 533000 проскочили. Героям слава!
22.06.2024 09:19 Ответить
Я мав наувазі тисячі .
22.06.2024 10:29 Ответить
Минув 3772 день москальсько-української війни.
72 одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 28, броня 19, логістика 23.
Техніка знову просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 533 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
22.06.2024 08:32 Ответить
22.06.2024 08:34 Ответить
Не партнерам , а союзникам.
партнери бувають по ліжку, пляшці і т п
22.06.2024 08:38 Ответить
Партнер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. partenaire - учасник)
учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0 гри учасник гри на сцені, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 танцях
компаньйон, товариш у справі
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Діловий партнер , співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Партнер (тижневик) - обласний інформаційно-аналітичний тижневик (Хмельницька область).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80 Сексуальний партнер

Зробимо наголос на третьому пункті: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Діловий партнер , співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона.
22.06.2024 08:43 Ответить
На жаль, у тому-то й справа, що у війні є союзники (що мають обов'язково допомагати - зброєю та/чи солдатами), а є партнери (що співчувають, але не зобов'язані допомагати, а можуть це робити по власному бажанню. Чи не робити).
На жаль, у України немає жодного союзника, тільки партнери. Тому ми мусимо бути вдячними за кожен патрон чи снаряд. Бо нам ніхто не винен. Тільки добра воля.
22.06.2024 09:46 Ответить
нам ОБЯЗАНЫ помогать бриты и америкосы... если орки нарушили Будапештский меморандум, то для 2х других его никто не отменял
22.06.2024 09:54 Ответить
Нагадаю, що меморандум не більше ніж декларація про наміри, в якій відсутні навіть згадки про якісь зобов'язання ...
22.06.2024 12:29 Ответить
К сожалению, не обязаны. Будапештский меморандум - ни к чему не обязывающая бумажка, к тому же прописанная так, что страны, её подписавшие, в случае нападения на Украину ДОЛЖНЫ обеспокоиться и собрать СовБез ООН (сто раз собирали - толку ноль, потому что в СовБезе сидит напавшая страна, ещё и с неограниченным правом вето!). А в случае нанесения ядерного удара МОГУТ заступиться за неё (если захотят)!

Гадостная бумажка. Но текст её есть в Сети, ознакомьтесь на досуге, чтобы больше на неё не ссылаться.
22.06.2024 13:53 Ответить
Сгинь пропагандон в пении кобздона - тьфу-тьфу на тебя
Не "бриты и америкосы"
А БРИТАНЦІ - громадяни Величної Великобританії!!!
АМЕРИКАНЦІ - громадяни Величних Сполучених Штатів Америки!!!
22.06.2024 14:24 Ответить
впевнений, що деяку кількість з тих шести тисяч зжерли наші лисиці, і навіть щось дісталось і ракам.
22.06.2024 09:22 Ответить
Але основну частину з'їли хробаки ))
22.06.2024 09:32 Ответить
хробакам мало шо залишається, бо вони харчуються тільки у теплу пору року, а лисиці та песи - цілий рік. Тому кацапи більше перетворюються на собачій кал. Добрива такі собі, але що поробиш...
показать весь комментарий
Але багато присипані земелькою в бункерах та окопах, де тваринки не можуть дістатись. А от хробаки є всюди )) Да і нема нема на лінії зіткнення вже стільки фауни, біжить від канонади ...
показать весь комментарий
22.06.2024 10:11 Ответить
то так. Сподіваюсь, як тільки ЗСУ почнуть просуватись, і фауна тоді буде йти слідом та відїдатись.
22.06.2024 10:16 Ответить
А що казати якщо на 3000 населення посьолок , 600 ухайдоханих. Поясніть мені що таке посьолок ?
22.06.2024 10:35 Ответить
Ви про що? Я не знаю слова посьолок.
22.06.2024 12:35 Ответить
Схоже, кацапам сподобалося голою сракою атакувати.
22.06.2024 08:34 Ответить
Рашиському виродку путіну абсолютно не шкода свого гарматного мяса ,за втратами в фашиської росії ця війна є третьою поступаючись першій та другій світовим войнам ,ось так ввійде в історію цей злочинець 21 століття, терористь№1 путін ,а рашиське бидлонаселеніє мовчить.
22.06.2024 08:38 Ответить
Ось тому, всiм гуртом , кожного ранку, треба слати в космос знаменний посил:" ХУТIН, 3ДОХНИ" !!! I все стане на круги своя - Киiв цапорилих породив, Киiв цих покидькiв i вiдспiвае. АМiНЬ !!!
22.06.2024 08:46 Ответить
С такими результатами - это в пределах пол ляма цапорылыхс свинособак на скотомогильнику в год. Один выход из сложившегося положения - гасить, гасит и гасить кацапинфраструктуру, как и военную технику, чтобы до победы самим с меньшими потерями быть и побыстрее закончить войну. Бо как видим, около 15 млн какцап-орков при багнетах замучаешься уничтожать на протяжении 30 лет.
22.06.2024 08:40 Ответить
А тепер радicнi новини: все скiнчиться скоро, неочiкувано й на нашу користь.
22.06.2024 08:49 Ответить
все почнеться як тільки здохне рамзанка диров. Дуже спдіваюсь, що до весни він не дотягне.
22.06.2024 09:30 Ответить
Ваші слова би Богу до вуха!
22.06.2024 09:49 Ответить
"на протяжении 30 лет" - це безперспективно.
Бо це якраз той самий випадок - "бабинаражают".
22.06.2024 09:25 Ответить
Але це не зупиняє орків і дальше лізти,поки не буде дієвої,шокуючої зброї,яка б зупинила рашистів.
22.06.2024 08:50 Ответить
Це вже схоже на агонію, бо їздити по відірваних ізгоях на колінах з протягнутою рукою це показник.
22.06.2024 08:59 Ответить
показник ,що тоталітарні і диктаторські режими,між собою об'єднануються
22.06.2024 09:26 Ответить
Саме так як і демократичні. Це чергова світова війна, її початок (може її і не бути зараз). Тому саме час для всіх країн вибрати бік, відсидітись в стороні мало кому вдасться. Тому треба покрутити головою і подивитись хто з нами і хто з ними.
22.06.2024 09:31 Ответить
Арта на вчора 14 106, арта на сьогодні +28 - 14 188, оголошено 28, а записано 82, чисто механічна помилка, сподіваюсь виправлять.
Якщо ж таки 82 стволи (хоча навряд чи) то це новий рекорд і тисяча стволів у цьому місяці.
З БПЛА незрозуміло як так.
На вчора в звіті їх не було, а загалом - 11 260
На сьогодні +15 і загальна кількість 11 305
Це що, ще +30 на складах в краснодарському краї?
22.06.2024 09:02 Ответить
чекають на трампа, с**і діти.
22.06.2024 09:04 Ответить
Трамп вже був і не сильно їм допоміг. Президент в США не цар, а тільки одна з гілок влади.
22.06.2024 09:07 Ответить
трамп - не одна з гілок влади. трамп - це трамп. окрім того верховний суд - вже республіканський, а шанси на перемогу на виборах в конгрес і сенат у республіканців не гірші ніж 50 на 50.
22.06.2024 10:04 Ответить
Трамп це зараз просто Трамп, конгресмен і колишній президент США. А якщо стане президентом знову, то стане посадовою особою, яка крім прав має і обов'язки. І я не сперечаюся стане чи не стане, я кажу що якщо стане, то це не кінець світу, це ми вже проходили ...
22.06.2024 10:09 Ответить
Апятьтрамп...
кацапская методичка пошла по-кругу
22.06.2024 14:26 Ответить
що, знову дощі пішли по всій лінії фронту, що так мало броні вразили?

І арти вполовину менше, ніж зазвичай...
22.06.2024 09:50 Ответить
Броня закінчилася - але ти продовжуй вірити в кацапську мєтодічку "даждіпафрону"
22.06.2024 14:27 Ответить
Часов Яр и Покровск не получится взять танками (они на высоте), поэтому и жарится орковское мясо без поддержки брони
22.06.2024 09:56 Ответить
@ "З початку активної фази війни рашистська "коричнева чума" поширилася ще на 66 056 км2 території України.
З них 99% було захоплено в 2022-му році. А на 1% території, що "залишилась", припало в середньому 73% втрат."

22.06.2024 13:25 Ответить
артилерійських систем - 14188 где искать смайл ЗИГА
22.06.2024 14:07 Ответить
 
 