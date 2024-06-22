Общие боевые потери РФ с начала войны - около 533 090 человек (+1110 за сутки), 8009 танков, 14 188 артсистем, 15 383 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 533 090 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 533 090 (+1110) человек,
- танков - 8009 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин - 15 383 (+11) единицы,
- артиллерийских систем - 14 188 (+28) единиц,
- РСЗО - 1106 (+0) единиц,
- средств ПВО - 861 (+0) единица,
- самолетов - 359 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 305 (+15) единиц,
- крылатых ракет - 2302 (+4) единицы,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 204 (+23) единицы,
- специальной техники - 2369 (+2) единиц.
72 одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 28, броня 19, логістика 23.
Техніка знову просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 533 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
партнери бувають по ліжку, пляшці і т п
учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0 гри учасник гри на сцені, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 танцях
компаньйон, товариш у справі
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Діловий партнер , співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Партнер (тижневик) - обласний інформаційно-аналітичний тижневик (Хмельницька область).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80 Сексуальний партнер
Зробимо наголос на третьому пункті: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Діловий партнер , співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона.
На жаль, у України немає жодного союзника, тільки партнери. Тому ми мусимо бути вдячними за кожен патрон чи снаряд. Бо нам ніхто не винен. Тільки добра воля.
Гадостная бумажка. Но текст её есть в Сети, ознакомьтесь на досуге, чтобы больше на неё не ссылаться.
Не
"бриты и америкосы"А БРИТАНЦІ - громадяни Величної Великобританії!!!
АМЕРИКАНЦІ - громадяни Величних Сполучених Штатів Америки!!!
Бо це якраз той самий випадок - "бабинаражают".
Якщо ж таки 82 стволи (хоча навряд чи) то це новий рекорд і тисяча стволів у цьому місяці.
З БПЛА незрозуміло як так.
На вчора в звіті їх не було, а загалом - 11 260
На сьогодні +15 і загальна кількість 11 305
Це що, ще +30 на складах в краснодарському краї?
кацапская методичка пошла по-кругу
І арти вполовину менше, ніж зазвичай...
З них 99% було захоплено в 2022-му році. А на 1% території, що "залишилась", припало в середньому 73% втрат."