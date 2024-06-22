Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 533090 осіб (+1110 за добу), 8009 танків, 14 188 артсистем, 15383 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 533 090 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,
- артилерійських систем – 14188 (+28) од,
- РСЗВ – 1106 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 861 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15),
- крилаті ракети ‒ 2302 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 2369 (+2)
72 одиниці техніки та 1110! чумардосів за день.
Арта 28, броня 19, логістика 23.
Техніка знову просіла.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 533 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новокузнєцк. Кількість населення за 3 роки зменшилась на 6 000! рил.
партнери бувають по ліжку, пляшці і т п
учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0 гри учасник гри на сцені, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 танцях
компаньйон, товариш у справі
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Діловий партнер , співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Партнер (тижневик) - обласний інформаційно-аналітичний тижневик (Хмельницька область).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80 Сексуальний партнер
Зробимо наголос на третьому пункті: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1 Діловий партнер , співучасник якоїсь справи, діяльності, договірна сторона.
На жаль, у України немає жодного союзника, тільки партнери. Тому ми мусимо бути вдячними за кожен патрон чи снаряд. Бо нам ніхто не винен. Тільки добра воля.
Гадостная бумажка. Но текст её есть в Сети, ознакомьтесь на досуге, чтобы больше на неё не ссылаться.
Не
"бриты и америкосы"А БРИТАНЦІ - громадяни Величної Великобританії!!!
АМЕРИКАНЦІ - громадяни Величних Сполучених Штатів Америки!!!
Бо це якраз той самий випадок - "бабинаражают".
Якщо ж таки 82 стволи (хоча навряд чи) то це новий рекорд і тисяча стволів у цьому місяці.
З БПЛА незрозуміло як так.
На вчора в звіті їх не було, а загалом - 11 260
На сьогодні +15 і загальна кількість 11 305
Це що, ще +30 на складах в краснодарському краї?
кацапская методичка пошла по-кругу
І арти вполовину менше, ніж зазвичай...
З них 99% було захоплено в 2022-му році. А на 1% території, що "залишилась", припало в середньому 73% втрат."