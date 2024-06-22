Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 533090 осіб (+1110 за добу), 8009 танків, 14 188 артсистем, 15383 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 533 090 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб,

танків ‒ 8009 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,

артилерійських систем – 14188 (+28) од,

РСЗВ – 1106 (+0) од,

засоби ППО ‒ 861 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15),

крилаті ракети ‒ 2302 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 2369 (+2)

