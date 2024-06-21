От принятия присяги до утилизации под Купянском - 11 дней: документы оккупантов, уничтоженных на Харьковщине. ВИДЕО

Короткое видео для сотен тысяч российских семей, безуспешно ищущих своих родных в украинских лесах, полях и посадках. На этих кадрах - продырявленные осколками военные документы, принадлежавшие оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне были ликвидированы 22-23 мая воинами Третьей штурмовой бригады под Купянском.

В частности, Богославский Сергей Олегович из Приморского края принял присягу и стал штурмовиком 11 мая 2024 года, за каких-то полторы недели до своей смерти в Украине. Радиотелефонист Устинкин Сергей Николаевич из Ростовской области прожил на нашей земле чуть дольше - аж две недели.

