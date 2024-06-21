РУС
От принятия присяги до утилизации под Купянском - 11 дней: документы оккупантов, уничтоженных на Харьковщине. ВИДЕО

Короткое видео для сотен тысяч российских семей, безуспешно ищущих своих родных в украинских лесах, полях и посадках. На этих кадрах - продырявленные осколками военные документы, принадлежавшие оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне были ликвидированы 22-23 мая воинами Третьей штурмовой бригады под Купянском.

В частности, Богославский Сергей Олегович из Приморского края принял присягу и стал штурмовиком 11 мая 2024 года, за каких-то полторы недели до своей смерти в Украине. Радиотелефонист Устинкин Сергей Николаевич из Ростовской области прожил на нашей земле чуть дольше - аж две недели.

Смотрите также: Оккупант на мотоцикле растворяется в воздухе после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20331) документ (401) уничтожение (7685) Бутусов Юрий (4409) 3-я Отдельная штурмовая бригада (475) Купянск (738)
Топ комментарии
+13
Одноразові...
21.06.2024 14:32 Ответить
+7
Ты уже погиб, или пишешь с горящего танка
21.06.2024 15:51 Ответить
+6
А в Україні не так? Все що роблять росіянці і з чого у нас сміються - то потім робиться у нас. Тобто сценаристивійни одні і тіж. Вгадайте хто???
21.06.2024 14:53 Ответить
21.06.2024 14:32 Ответить
21.06.2024 14:53 Ответить
21.06.2024 15:51 Ответить
У порівнянні з тобою, я звідти повернувся. А ти ще під мамкиною спідницею..
26.06.2024 15:56 Ответить
та кому потрібне це сміття...
21.06.2024 14:58 Ответить
воно навіть рашці не потрібне.
21.06.2024 15:23 Ответить
А зачем задерживать родичам гробковые, люди же ждут
21.06.2024 15:50 Ответить
Да пусть родичи успокоятся.Какие гробковые?Грибок уже их "мальчикам" ВСУ вылечили.На концерте у Кабздона будут чухаться,но то такое.
21.06.2024 16:52 Ответить
За что? Они просто хотели помочь!
21.06.2024 19:59 Ответить
"защитить русских людей от нацистов и бендеровцев"? 😆
21.06.2024 20:15 Ответить
 
 