Оккупант на мотоцикле растворяется в воздухе после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-мотоциклист наезжает на противотанковую мину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв, после которого захватчик, буквально, растворяется в воздухе.
Топ комментарии
+14 Sergei M #570318
показать весь комментарий21.06.2024 12:35 Ответить Ссылка
+14 Dmitry Klaus
показать весь комментарий21.06.2024 12:37 Ответить Ссылка
+11 олег иванов #434516
показать весь комментарий21.06.2024 12:35 Ответить Ссылка
Весь размазанный по шине
І подумал "міни до сракі".
Но датчік ТМкі збілся нємного --
Отдєлялі пацани
От карбюратора ногу. 😂
* -- марка дешевих китайських моциків, що продається на алібаба.
Ти - з таких "мисливців"?
Немає москаля..
рожки да ножки