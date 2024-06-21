РУС
Оккупант на мотоцикле растворяется в воздухе после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-мотоциклист наезжает на противотанковую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи виден мощный взрыв, после которого захватчик, буквально, растворяется в воздухе.

+14
Crazy frog
21.06.2024 12:35 Ответить
+14
Едет Ваня на машине
Весь размазанный по шине
21.06.2024 12:37 Ответить
+11
Это та самая телепортация,о которой как то говорило х@йло?Ну что ж-прогресс таки есть.Следующий этап-телепортация мотоцикла с коляской.
21.06.2024 12:35 Ответить
Колобок-наїбок.
21.06.2024 12:30 Ответить
пацан к успєху прішол 😂
21.06.2024 13:17 Ответить
Улыбнитесь, каскадьоры !
21.06.2024 14:57 Ответить
ну та да: орк - в рай, а мина - в ад
21.06.2024 14:58 Ответить
Crazy frog
21.06.2024 12:35 Ответить
Кацапи всі під психотропами. Це вже очевидно.
21.06.2024 12:36 Ответить
А можете этот не успел, а только ехал.
21.06.2024 13:09 Ответить
Сєл Єгорка на KAVAKI*
І подумал "міни до сракі".
Но датчік ТМкі збілся нємного --
Отдєлялі пацани
От карбюратора ногу. 😂

* -- марка дешевих китайських моциків, що продається на алібаба.
21.06.2024 12:44 Ответить
Виходить - правду мені казали колись - пружину протитанкової міни можливо послабить - щоб вона спрацьовувала на меншу вагу
21.06.2024 12:43 Ответить
Ми з Вами практично одночасно написали схожі коменти
21.06.2024 12:46 Ответить
В противотанковій міні підрив іницюється прогибом корпуса підривника.
21.06.2024 12:58 Ответить
Не знаю!
21.06.2024 13:06 Ответить
Спеціально набрав "ТМ-62 Механізм підриву" та прослухав інструктивне практичне заняття сапера Рекомендую і тобі прочитать - дізнаєшся багато корисного
21.06.2024 13:18 Ответить
Я сам сапер і маю бойовий досвід
21.06.2024 13:46 Ответить
Мені колись мисливець з багаторічним досвідом полювання на сайгаків на повному серйозі доводив що у момент смертельної небезпеки у сайгака відкривається додаткова ніздря віж ратицями передньої лівої ноги Вона дає можливість спожить більше кисню і отримать додаткові сили для втечі
Ти - з таких "мисливців"?
21.06.2024 13:55 Ответить
Не знаю що ти там на дивився но підривники МПЧ ініціюється (приводиться в дію бойок) прогибом наклонної частини корпуса вагою 150 кг, для зменшення ваги натискання підпилюють в трьох чотирьох місцях ту частину підривника, тоді міна підривається під любою людиною
21.06.2024 14:27 Ответить
Вижу теоретики, прочитавшие инструкцию к минам, считают себя круче чем реальные саперы. Спорят. Прикольно
21.06.2024 23:16 Ответить
Він , що з глузду з'їхав ; мотоциклом на протитанкову міну---де тих мотоциклів набрати і як їх списувати ?
21.06.2024 12:48 Ответить
Высчитать будут с похоронных, да и лапти может залишилися
21.06.2024 13:07 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля..
21.06.2024 12:49 Ответить
Так космiческiе войска же, епть
21.06.2024 12:54 Ответить
А еще против таких шустрых мотоциклистов хорошо работает колючая проволока егоза. С разгону влетит в нее и замотается в ней как паук и будет медленно подыхать и визжать отпугивая остальных
21.06.2024 12:58 Ответить
Только и успел сказать, ладу им **** захотелось....
21.06.2024 13:05 Ответить
Развил скорость 88 миль в час и переместился назад в будущее
21.06.2024 13:10 Ответить
Остались от козлика
рожки да ножки
21.06.2024 13:19 Ответить
Прямо в пекло з вітерцем на швидкості.....Пекельний байкер..
21.06.2024 13:27 Ответить
машина растворилась, белая такая
21.06.2024 13:33 Ответить
У цього теж родичі без каліни ,чи мішка картоплі залишаться- нема тіла ,нема діла
21.06.2024 13:42 Ответить
А я раніше нелюбив "фокуси"...
21.06.2024 13:58 Ответить
чотири секунди кацапської слави..
21.06.2024 13:58 Ответить
А чё? Обыкновенная телепортация!
21.06.2024 14:30 Ответить
Кацапи- окупант розчинився в повітрі на дрібні частинки
21.06.2024 16:01 Ответить
Гіпер стрибок
21.06.2024 16:58 Ответить
21.06.2024 18:20 Ответить
фокус покус абра кадабра сім салабім! опля і нема
21.06.2024 20:07 Ответить
Прямь джин с Кавказских гор
21.06.2024 20:46 Ответить
Вместо бронетехники мотоциклы. Креативно. Но согласитесь, попасть в едущего на 50-70км мотоциклиста сложнее чем в пехотинца. И оружия с патронами он может больше взять. Если доедет куда надо - проблема.
21.06.2024 23:20 Ответить
Смертельный номер - Сальто Мортале!
21.06.2024 23:38 Ответить
Не зник, а просто впав в ОРКестрову яму на концерті кобзона!
21.06.2024 23:58 Ответить
Назад в будущее - ушел в другое измерение.
22.06.2024 00:24 Ответить
 
 