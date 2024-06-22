РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11645 посетителей онлайн
Новости Война
3 936 27

Украинские подразделения уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу, - Сырский

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время разговора он поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт.

Также собеседники обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки наших войск.

Также смотрите: Сырский посетил учебный центр, где проходит подготовка мобилизованных. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать. Украинские подразделения уже почувствовали реальное усиление своей способности давать отпор врагу", - отмечает Сырский.

Ранее главнокомандующий отмечал, что когда поступят первые F-16 и вооружение, время будет играть в пользу Украины. Также он информировал, что основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок.

Автор: 

помощь (8061) США (27726) Александр Сырский (692)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Якби він не пообіцяв, його би і не обрали. Справа в тому, що наш народ треба постійно дурити, інакше він втрачає інтерес. Вже починаю думати. що даремно ЄС відмовились від послуг дристовича. Срав би у вуха піплу, дивись мали би нормальну владу а не оце шапіто
показать весь комментарий
22.06.2024 10:29 Ответить
+4
Про ,,час гратиме на користь,, це він зайвого наговорив.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:22 Ответить
+4
"мол за пару недель покончим"
І покінчили б. Ніхто не знав, що кацапетівка введе на Донеччину свою регулярну армію.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про ,,час гратиме на користь,, це він зайвого наговорив.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:22 Ответить
Мабуть , после этой статьи вдогонку, от солдат, полетят .буки.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:23 Ответить
Хотя я и - за Пороха, но бахвальство никогда не любил. Помните в 14-ом, летом , мол за пару недель покончим... Точь то же самое и сегодня. Остолопы. Сделал дело -гуляй смело. Брали бы с амеров пример. Амеры начинают трындеть о начале поставок, только после того, как эти поставки уже работают на поле боя.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:27 Ответить
Якби він не пообіцяв, його би і не обрали. Справа в тому, що наш народ треба постійно дурити, інакше він втрачає інтерес. Вже починаю думати. що даремно ЄС відмовились від послуг дристовича. Срав би у вуха піплу, дивись мали би нормальну владу а не оце шапіто
показать весь комментарий
22.06.2024 10:29 Ответить
Якби влада була нормальною - її б перевибрали. А народ дурили, що в 2014-ому, що в 2019-ому. Народ у нас завжди дурять.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:31 Ответить
З чого такі висновки ?
Може проблема в тому що народ тупий ? Бо як розумна адекватна відповідальна людина може проголосувати за зека або клоуна ? Я особисто не можу зрозуміти.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:38 Ответить
Коли в 2014-ому, на вимогу Майдана змінити корумповану олігархічну систему, народ проголосував за олігарха (бджоли проти меду), то народ був розумним. А коли, практично, ті ж самі люди, подивившись на його правління, проголосували за іншого - то став тупий? Навпаки, народ не став наступати двічі на одні й ті ж самі граблі. Бо ще пам'ятає другий президентський строк Кучми, при якому зародилася олігархічна система і Україна була пограбованою. Керманичів треба змінювати, у нас не раша. Тільки не на старих, які не виправдали довіру народу. І це не нерод тупий, а керманичі, які думають, що вони такі хитромудрі, що можуть всіх надурити.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:02 Ответить
Став тупим, коли почав слухати ідіотів, проросійських агітаторів, проголосував за дебіла, за зграю продажних тварєй, тим самим зрадив державу і сам себе.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:16 Ответить
Молодi, чи старi .ердуны, итог - тот же, все профукивается в их пользу, починаючи з невеличкоi хатинки в альпах, на скромненьку зарплатню Президента, ще й коштом за пiв неповного термiну. Стесняюсь спросить у народа, мовляв, що це ж не прибульцi якiсь, а такi ж самi голодранцi, як i ми... То й що жза тенденцiю ми спостерiгаемо...ЗЫ... гнила у нас тенденцiя, та як, що з воза упало - те не вирубаеш сокирою.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:18 Ответить
колю каклєту, марьяшку безмозку і ціле шапіто з сосен і сосунів у парламент нам підкинули чи вони зіпсувались при владі ?
Та, нє, вони завжди такими були. Про повій, яких беруть в слугу урода, про ригів, про казнокрадів і шахраїв знали всі і голосували .
Отака ситуйовина.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:40 Ответить
Риги то ригами, та риги заре нервово палять в сторонi, тiпо, а хiба так можна (було). Клани... Донецьк, Вiнниця, Днiпро... - завше будуть iздити по вухам электорату. Заре "щастя" усмiхнулося днiпропетровським виродкам... ЗЫ... следует отметить, шо экономически мощная Одесса в эти мансы не встряет, подыгрывает очередной власти, а свое дело делает... Быстрее всего Одесса - филиал любой власти по выводу черного нала за бугор в виде материального добра... Как и касса под выборы , которая в руках ВР при любой власти - это вереснi агроздобутки, считай пойменной части р. Iнгульца, вельми врожайного, забитого i темного краю.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:28 Ответить
...згадав , ще й глухого краю.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:31 Ответить
Там i друге менi не подобаеться, тi, хто будували шлеперу басейна, тi ж працювали i на його дiлянцi з фамiльним цвинтарем. Так ось, якщо в себе не можеш, бо наводиш лад через гузно, то що говорити про управлiння(менеджмент) краiною. Наприклад, замiсть того, щоби не вiдсирiвало одне й те ж мiсце в пiдземнiй кiмнатi, не треба робити всiй кiмнатi капiтальну гiдроiзоляцю, тре всього-навсього зверху, знадвору, вiдвести вiд стiни кондицiонерну конденсатну хлорвiнiлову трубку, щобы конденсат вiд кондицiонера не потрапляв на стiну будинку, та не була сирою в тому мiсцi стiна пiдвального примiщення. Тодi б з тебе не насмiхалися б будiвники i ти б не переплачував на ремонтi свого обiйстя.
показать весь комментарий
22.06.2024 12:53 Ответить
Минуточку! А есть разница между АТО (антитеррористической операцией специально подготовленных подразделений сбу и мвд) и вводом войск почти в открытую ???? Есть и очень даже разница!!! Ввели танки и все виды бронетехники, били артой и градами прямо через границу. Отвечать артой запретили Союзники "бо прутин нападет".
Или вам помогли "забыть" такое, квартал пересмотрели
показать весь комментарий
22.06.2024 10:38 Ответить
"мол за пару недель покончим"
І покінчили б. Ніхто не знав, що кацапетівка введе на Донеччину свою регулярну армію.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:46 Ответить
Та звісно, а кацапи пів року війська до нашого кордону просто так стягували.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:58 Ответить
Тоді, в 14-му, мало хто знав, наскільки кацапи #бнуті. А дехто навіть в 2019-му робив вигляд, що нічого нам не загрожує. А ще дехто (ті самі 73%) навіть повірили в це.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:06 Ответить
На кого твоє лайно розраховано?
показать весь комментарий
22.06.2024 11:09 Ответить
Можливо, на ті самі 73%. Ти що, теж одне з них?
показать весь комментарий
22.06.2024 11:11 Ответить
Дійсно «відчули»…
Ох уж ці негідники і зрадники при владі…
винищувати їх тільки вогнем і мечем…
тільки страх смерті і невідворотного покарання може примусити їх дісно щось робити!!!
По декілька снарядів на добу видають…
Відчутність просто «приголомшива…
показать весь комментарий
22.06.2024 10:29 Ответить
Можна знову йти на шашлики?
показать весь комментарий
22.06.2024 10:35 Ответить
Якась дивна заява, після здачі Шумів
показать весь комментарий
22.06.2024 11:02 Ответить
що вже почали просуватися д корду з 3,14дерацією, звільнюючи окуповану українську територію ,чи ще місцями просуваються в глиб України?
показать весь комментарий
22.06.2024 13:15 Ответить
Згоден, що треба міняти вже Сирського. Але виключно на Залужного.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:27 Ответить
Сыркин - бесполезное и бездарное существо, а что ещё может хуже - агент *****.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:51 Ответить
З усіх підрозділів самі різні замовлення через нестачу. Від дронів, до медичних препаратів. А цей перейшов на тексти з опешного суфлера.
показать весь комментарий
22.06.2024 18:08 Ответить
 
 