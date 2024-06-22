Украинские подразделения уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.

По его словам, во время разговора он поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт.

Также собеседники обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки наших войск.

"Поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать. Украинские подразделения уже почувствовали реальное усиление своей способности давать отпор врагу", - отмечает Сырский.

Ранее главнокомандующий отмечал, что когда поступят первые F-16 и вооружение, время будет играть в пользу Украины. Также он информировал, что основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок.