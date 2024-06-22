Украинские подразделения уже ощутили реальное усиление своей способности давать отпор врагу, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, во время разговора он поделился своим видением обстановки на поле боя после поездки на фронт.
Также собеседники обсудили аспекты материально-технической помощи Украине и вопросы повышения качества подготовки наших войск.
"Поблагодарил за военную помощь от США, которая продолжает поступать. Украинские подразделения уже почувствовали реальное усиление своей способности давать отпор врагу", - отмечает Сырский.
Ранее главнокомандующий отмечал, что когда поступят первые F-16 и вооружение, время будет играть в пользу Украины. Также он информировал, что основные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок.
Може проблема в тому що народ тупий ? Бо як розумна адекватна відповідальна людина може проголосувати за зека або клоуна ? Я особисто не можу зрозуміти.
Та, нє, вони завжди такими були. Про повій, яких беруть в слугу урода, про ригів, про казнокрадів і шахраїв знали всі і голосували .
Отака ситуйовина.
Или вам помогли "забыть" такое, квартал пересмотрели
І покінчили б. Ніхто не знав, що кацапетівка введе на Донеччину свою регулярну армію.
Ох уж ці негідники і зрадники при владі…
винищувати їх тільки вогнем і мечем…
тільки страх смерті і невідворотного покарання може примусити їх дісно щось робити!!!
По декілька снарядів на добу видають…
Відчутність просто «приголомшива…