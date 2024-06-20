Сырский посетил учебный центр, где проходит подготовка мобилизованных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил учебный центр, где продолжается подготовка мобилизованных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

"Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов.





Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах", - отметил Сырский.

