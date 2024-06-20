Сырский посетил учебный центр, где проходит подготовка мобилизованных. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил учебный центр, где продолжается подготовка мобилизованных.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.
"Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов.
Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах", - отметил Сырский.
Топ комментарии
+25 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий20.06.2024 22:38 Ответить Ссылка
+12 Дмитрий Че #570475
показать весь комментарий20.06.2024 22:40 Ответить Ссылка
+12 Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий20.06.2024 22:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
згадую як за совка на срочці жінки виганяли офіцерів під час прибирання на вихідні і вони шикували роту щоб та слухала їх патякання
Уявіть собі, що на чолі, приміром, ізраїльського війська
Знаходиться араб -хусит,
батько якого живе в Ємені
і служить Хезболлі
оце таке саме сирський
Боже ж ти мій, яка тупість!
Ще й українською не тямить розмовляти
Щелепа ламається...
Чи ми сліпі, а чи що?
пейсаті хасіди - ні, а араби служать, як громадяни Ізраілю
В израильской армии, а также в разведке и контрразведке, наряду с евреями всегда служили представители других национальностей. В последние годы в ЦАХАЛ на добровольных началах призывается немалое количество арабов. Причем не только христиан, но и мусульман.
.
ви зрозуміли компарацію?
Цікаво, скільки % безграмотних є тут
Що реагують лише на окремі слова, а не на вислів
Так працюють лише боти.
Приїдь хоча б в Україну, попрацюй тут, допоможи чимось.
Бо воюють і працюють в Україна не такі, не правильні та ще й російськомовні.
Знайомі за кордномо тисячу разів бачили таких "патрітотів", які все знають, всіх повчають, а самі навіть ліків зібрати чи з прапорцем на мітинг прийти - зась