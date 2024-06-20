РУС
Сырский посетил учебный центр, где проходит подготовка мобилизованных. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил учебный центр, где продолжается подготовка мобилизованных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома в фейсбуке.

Головком ЗСУ Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

"Мы внедряем комплексный подход к сохранению жизни и здоровья военнослужащих, который состоит из трех базовых элементов: качественная подготовка бойцов, эффективная медицинская помощь и развитие технологического преимущества с максимальной автоматизацией и роботизацией всех процессов.

Навчання мобілізованих
Навчання мобілізованих

Читайте также: В Сухопутных войсках сообщили номера для обращений в случае нарушений со стороны ТЦК


Навчання мобілізованих

Эта система должна стать универсальной для каждого подразделения и эффективно контролироваться на всех этапах", - отметил Сырский.

Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

Читайте также: Закон о демобилизации может появиться в Раде в октябре при сохранении текущих темпов мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

мобилизация (2880) Александр Сырский (692)
+25
Чергова показуха. Ті, хто там перебував, мабуть, кілька тижнів мусили замість підготовки займатися ремонтами, прибиранням і т.п. хоча, за великим рахунком, Сирському і Ко. на все те начхати - зробили кілька фоток для піару та звалили.
20.06.2024 22:38 Ответить
+12
совок , Остер був найкращій, красили траву перед такими візитами.
20.06.2024 22:40 Ответить
+12
Головне , шикування наше все
20.06.2024 22:48 Ответить
Чергова показуха. Ті, хто там перебував, мабуть, кілька тижнів мусили замість підготовки займатися ремонтами, прибиранням і т.п. хоча, за великим рахунком, Сирському і Ко. на все те начхати - зробили кілька фоток для піару та звалили.
20.06.2024 22:38 Ответить
Головне , шикування наше все
20.06.2024 22:48 Ответить
еге ж !
згадую як за совка на срочці жінки виганяли офіцерів під час прибирання на вихідні і вони шикували роту щоб та слухала їх патякання
20.06.2024 22:57 Ответить
совок , Остер був найкращій, красили траву перед такими візитами.
20.06.2024 22:40 Ответить
Ага...й листя на дерева клеїли+плац гуталіном чистили, було таке.
21.06.2024 09:26 Ответить
була навіть приказка така "Лучшє жопой сєсть в костьор, чєм попасть служіть в Остьор"))
23.06.2024 14:43 Ответить
Да ну їх ті учебки . За місяць каблуки на кирзачах згоріли від стройовоіЯ із сержантської учебки закосив і після присяги в часть
20.06.2024 22:47 Ответить
Який же абсурд
Уявіть собі, що на чолі, приміром, ізраїльського війська
Знаходиться араб -хусит,
батько якого живе в Ємені
і служить Хезболлі
оце таке саме сирський
Боже ж ти мій, яка тупість!
Ще й українською не тямить розмовляти
Щелепа ламається...
Чи ми сліпі, а чи що?
20.06.2024 22:52 Ответить
в Армії Ізраіля таки служать араби

пейсаті хасіди - ні, а араби служать, як громадяни Ізраілю

В израильской армии, а также в разведке и контрразведке, наряду с евреями всегда служили представители других национальностей. В последние годы в ЦАХАЛ на добровольных началах призывается немалое количество арабов. Причем не только христиан, но и мусульман.
.
20.06.2024 23:02 Ответить
ви уважно читаєте?
ви зрозуміли компарацію?
Цікаво, скільки % безграмотних є тут
Що реагують лише на окремі слова, а не на вислів
Так працюють лише боти.
20.06.2024 23:04 Ответить
"пейсаті хасіди - ні, а араби служать, як громадяни Ізраілю" - що ти мелеш? не служать майже не ті й не інші! з арабів служать лише бедуїни і друзи, є навіть розвідувальний спецпідрозділ повністю з бедуїнів, інші араби відмовляються служити в ЦАХАЛ (та й їх туди ніхто не зве й не бере), така сама історія з пейсатими, є окремі підрозділи в яких служать суто релігійні, але більшість харедим не служить в ЦАХАЛ, а сидить по йєшивам, та отримує від держави грошову допомогу...
23.06.2024 14:51 Ответить
ти ніяк не вгамуєшся
Приїдь хоча б в Україну, попрацюй тут, допоможи чимось.
Бо воюють і працюють в Україна не такі, не правильні та ще й російськомовні.
Знайомі за кордномо тисячу разів бачили таких "патрітотів", які все знають, всіх повчають, а самі навіть ліків зібрати чи з прапорцем на мітинг прийти - зась
22.06.2024 12:53 Ответить
Несомненным сионистом был и самый знаменитый израильский военный арабского происхождения Амос Яркони (настоящее имя Абед Аль-Маджид Хадер, 1920-1991), дослужившийся до звания полковника. Он возглавлял одну из самых секретных бригад спецназа, трижды удостаивался высших военных наград страны. Знаменитый генерал Моше Даян называл Амоса Яркони гордостью ЦАХАЛа. Так что арабским солдатам и офицерам израильской армии есть на кого равняться.

20.06.2024 23:04 Ответить
Краще б їдальню показали і спальні місця.
20.06.2024 23:24 Ответить
Читав репортажі різних журналістів і відомих людей . Усі пишуть пиз*ець. Навіть перед візитом генерала бутафорську сральню стерильну ставлять! Тому довіри до цієї новини навіт не 0 , а -10! Як і довіри до цієї влади.
21.06.2024 01:12 Ответить
Да вероятно вся показуха так и осталась с Союза. В Германии,ГДР, показывали новую технику начальству Варшавского договора, так поставили туалет с бочкой наверху для слива а полковник Щегорцов пошел и цепку случайно оторвал, вот уже метусни было..
21.06.2024 07:35 Ответить
Даже интересно стало, кто то из высравшихся здесь хоть один день был в этой учебке
21.06.2024 01:46 Ответить
+ 5
21.06.2024 20:31 Ответить
звісно ніякої підготовки мобілізованого там нема.це все піздьожь,та навіть якби й була сама жорстка підготовка - що можна людину в 50 років навчити за один місяць ? тим паче людину яка не служила в армії ? хто постановив про підготовку в один місяць ? чому не три,не шість місяців ? українцям не потрібні навчені солдати,просто мясо на забій.
21.06.2024 07:52 Ответить
По перше не арабского походження а Бідуінского , а це як кажуть у вас в Одесі , дві великі різниці
21.06.2024 16:51 Ответить
Я білш цього скажу , а уявіть собі ,ПМ с Українским прізвищем у Ізраїлі , ну замість Нетаньягу , Шевченко , та і батьки його чисті Українці . Чи в Германії
21.06.2024 16:58 Ответить
Стидаюсь спитати, мо хто знає - нащо їм бороди ?
21.06.2024 20:23 Ответить
22.06.2024 02:06 Ответить
Сирський як головнокомандувач мав би керувати ЗСУ, займатися організацією і забезпеченням стратегічних операцій. А не шастати по шанцях і бліндажах - то робота його підлеглих. Командир (начальник) що виконує роботу своїх підлеглих НЕ НАЧАЛЬНИК А ЛАЙНО. Власне так воно і є і саме для цього його і поставили - погубити Українську Армію.
22.06.2024 20:14 Ответить
ОДИН !?)
23.06.2024 03:13 Ответить
 
 