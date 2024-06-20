Сирський відвідав навчальний центр, де відбувається підготовка мобілізованих. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де триває підготовка мобілізованих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

"Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів.





Також читайте: Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський





Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах", - зазначив Сирський.

Читайте: Закон про демобілізацію може з’явитись у Раді в жовтні за умови збереження поточних темпів мобілізації, - нардеп "Голосу", воїн Костенко