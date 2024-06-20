УКР
Сирський відвідав навчальний центр, де відбувається підготовка мобілізованих. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де триває підготовка мобілізованих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.

Головком ЗСУ Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

"Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів.

Навчання мобілізованих
Навчання мобілізованих

Також читайте: Триває оптимізація штатної структури підрозділів Генштабу та формування Сил безпілотних систем, - Сирський


Навчання мобілізованих

Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах", - зазначив Сирський.

Сирський відвідав навчальний центр для мобілізованих

Читайте: Закон про демобілізацію може з’явитись у Раді в жовтні за умови збереження поточних темпів мобілізації, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Чергова показуха. Ті, хто там перебував, мабуть, кілька тижнів мусили замість підготовки займатися ремонтами, прибиранням і т.п. хоча, за великим рахунком, Сирському і Ко. на все те начхати - зробили кілька фоток для піару та звалили.
совок , Остер був найкращій, красили траву перед такими візитами.
+12
Головне , шикування наше все
Чергова показуха. Ті, хто там перебував, мабуть, кілька тижнів мусили замість підготовки займатися ремонтами, прибиранням і т.п. хоча, за великим рахунком, Сирському і Ко. на все те начхати - зробили кілька фоток для піару та звалили.
Головне , шикування наше все
еге ж !
совок , Остер був найкращій, красили траву перед такими візитами.
Ага...й листя на дерева клеїли+плац гуталіном чистили, було таке.
була навіть приказка така "Лучшє жопой сєсть в костьор, чєм попасть служіть в Остьор"))
Да ну їх ті учебки . За місяць каблуки на кирзачах згоріли від стройовоіЯ із сержантської учебки закосив і після присяги в часть
Який же абсурд
Уявіть собі, що на чолі, приміром, ізраїльського війська
Знаходиться араб -хусит,
батько якого живе в Ємені
і служить Хезболлі
оце таке саме сирський
Боже ж ти мій, яка тупість!
Ще й українською не тямить розмовляти
Щелепа ламається...
Чи ми сліпі, а чи що?
в Армії Ізраіля таки служать араби

пейсаті хасіди - ні, а араби служать, як громадяни Ізраілю

В израильской армии, а также в разведке и контрразведке, наряду с евреями всегда служили представители других национальностей. В последние годы в ЦАХАЛ на добровольных началах призывается немалое количество арабов. Причем не только христиан, но и мусульман.
.
ви уважно читаєте?
ви зрозуміли компарацію?
Цікаво, скільки % безграмотних є тут
Що реагують лише на окремі слова, а не на вислів
Так працюють лише боти.
"пейсаті хасіди - ні, а араби служать, як громадяни Ізраілю" - що ти мелеш? не служать майже не ті й не інші! з арабів служать лише бедуїни і друзи, є навіть розвідувальний спецпідрозділ повністю з бедуїнів, інші араби відмовляються служити в ЦАХАЛ (та й їх туди ніхто не зве й не бере), така сама історія з пейсатими, є окремі підрозділи в яких служать суто релігійні, але більшість харедим не служить в ЦАХАЛ, а сидить по йєшивам, та отримує від держави грошову допомогу...
ти ніяк не вгамуєшся
Приїдь хоча б в Україну, попрацюй тут, допоможи чимось.
Бо воюють і працюють в Україна не такі, не правильні та ще й російськомовні.
Знайомі за кордномо тисячу разів бачили таких "патрітотів", які все знають, всіх повчають, а самі навіть ліків зібрати чи з прапорцем на мітинг прийти - зась
Несомненным сионистом был и самый знаменитый израильский военный арабского происхождения Амос Яркони (настоящее имя Абед Аль-Маджид Хадер, 1920-1991), дослужившийся до звания полковника. Он возглавлял одну из самых секретных бригад спецназа, трижды удостаивался высших военных наград страны. Знаменитый генерал Моше Даян называл Амоса Яркони гордостью ЦАХАЛа. Так что арабским солдатам и офицерам израильской армии есть на кого равняться.

Краще б їдальню показали і спальні місця.
Читав репортажі різних журналістів і відомих людей . Усі пишуть пиз*ець. Навіть перед візитом генерала бутафорську сральню стерильну ставлять! Тому довіри до цієї новини навіт не 0 , а -10! Як і довіри до цієї влади.
Да вероятно вся показуха так и осталась с Союза. В Германии,ГДР, показывали новую технику начальству Варшавского договора, так поставили туалет с бочкой наверху для слива а полковник Щегорцов пошел и цепку случайно оторвал, вот уже метусни было..
Даже интересно стало, кто то из высравшихся здесь хоть один день был в этой учебке
звісно ніякої підготовки мобілізованого там нема.це все піздьожь,та навіть якби й була сама жорстка підготовка - що можна людину в 50 років навчити за один місяць ? тим паче людину яка не служила в армії ? хто постановив про підготовку в один місяць ? чому не три,не шість місяців ? українцям не потрібні навчені солдати,просто мясо на забій.
По перше не арабского походження а Бідуінского , а це як кажуть у вас в Одесі , дві великі різниці
Я білш цього скажу , а уявіть собі ,ПМ с Українским прізвищем у Ізраїлі , ну замість Нетаньягу , Шевченко , та і батьки його чисті Українці . Чи в Германії
Стидаюсь спитати, мо хто знає - нащо їм бороди ?
Сирський як головнокомандувач мав би керувати ЗСУ, займатися організацією і забезпеченням стратегічних операцій. А не шастати по шанцях і бліндажах - то робота його підлеглих. Командир (начальник) що виконує роботу своїх підлеглих НЕ НАЧАЛЬНИК А ЛАЙНО. Власне так воно і є і саме для цього його і поставили - погубити Українську Армію.
ОДИН !?)
