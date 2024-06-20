Сирський відвідав навчальний центр, де відбувається підготовка мобілізованих. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав навчальний центр, де триває підготовка мобілізованих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома у фейсбуці.
"Ми впроваджуємо комплексний підхід до збереження життя і здоров’я військовослужбовців, який складається із трьох базових елементів: якісна підготовка бійців, ефективна медична допомога та розвиток технологічної переваги із максимальною автоматизацією та роботизацією всіх процесів.
Ця система повинна стати універсальною для кожного підрозділу та ефективно контролюватись на всіх етапах", - зазначив Сирський.
