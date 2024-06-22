Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.
Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час розмови він поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.
Також співрозмовники обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.
Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", - наголошує Сирський.
Раніше головнокомандувач зазначав, що коли надійдуть перші F-16 та озброєння, час гратиме на користь України. Також він інформував, що основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може проблема в тому що народ тупий ? Бо як розумна адекватна відповідальна людина може проголосувати за зека або клоуна ? Я особисто не можу зрозуміти.
Та, нє, вони завжди такими були. Про повій, яких беруть в слугу урода, про ригів, про казнокрадів і шахраїв знали всі і голосували .
Отака ситуйовина.
Или вам помогли "забыть" такое, квартал пересмотрели
І покінчили б. Ніхто не знав, що кацапетівка введе на Донеччину свою регулярну армію.
Ох уж ці негідники і зрадники при владі…
винищувати їх тільки вогнем і мечем…
тільки страх смерті і невідворотного покарання може примусити їх дісно щось робити!!!
По декілька снарядів на добу видають…
Відчутність просто «приголомшива…