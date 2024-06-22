УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 938 27

Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час розмови він поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Також співрозмовники обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.

Також читайте: Сирський відвідав навчальний центр, де відбувається підготовка мобілізованих. ФОТОрепортаж

Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", - наголошує Сирський.

Раніше головнокомандувач зазначав, що коли надійдуть перші F-16 та озброєння, час гратиме на користь України. Також він інформував, що основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринків.

Автор: 

допомога (8667) США (24092) Сирський Олександр (722)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Якби він не пообіцяв, його би і не обрали. Справа в тому, що наш народ треба постійно дурити, інакше він втрачає інтерес. Вже починаю думати. що даремно ЄС відмовились від послуг дристовича. Срав би у вуха піплу, дивись мали би нормальну владу а не оце шапіто
показати весь коментар
22.06.2024 10:29 Відповісти
+4
Про ,,час гратиме на користь,, це він зайвого наговорив.
показати весь коментар
22.06.2024 10:22 Відповісти
+4
"мол за пару недель покончим"
І покінчили б. Ніхто не знав, що кацапетівка введе на Донеччину свою регулярну армію.
показати весь коментар
22.06.2024 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про ,,час гратиме на користь,, це він зайвого наговорив.
показати весь коментар
22.06.2024 10:22 Відповісти
Мабуть , после этой статьи вдогонку, от солдат, полетят .буки.
показати весь коментар
22.06.2024 10:23 Відповісти
Хотя я и - за Пороха, но бахвальство никогда не любил. Помните в 14-ом, летом , мол за пару недель покончим... Точь то же самое и сегодня. Остолопы. Сделал дело -гуляй смело. Брали бы с амеров пример. Амеры начинают трындеть о начале поставок, только после того, как эти поставки уже работают на поле боя.
показати весь коментар
22.06.2024 10:27 Відповісти
Якби він не пообіцяв, його би і не обрали. Справа в тому, що наш народ треба постійно дурити, інакше він втрачає інтерес. Вже починаю думати. що даремно ЄС відмовились від послуг дристовича. Срав би у вуха піплу, дивись мали би нормальну владу а не оце шапіто
показати весь коментар
22.06.2024 10:29 Відповісти
Якби влада була нормальною - її б перевибрали. А народ дурили, що в 2014-ому, що в 2019-ому. Народ у нас завжди дурять.
показати весь коментар
22.06.2024 11:31 Відповісти
З чого такі висновки ?
Може проблема в тому що народ тупий ? Бо як розумна адекватна відповідальна людина може проголосувати за зека або клоуна ? Я особисто не можу зрозуміти.
показати весь коментар
22.06.2024 11:38 Відповісти
Коли в 2014-ому, на вимогу Майдана змінити корумповану олігархічну систему, народ проголосував за олігарха (бджоли проти меду), то народ був розумним. А коли, практично, ті ж самі люди, подивившись на його правління, проголосували за іншого - то став тупий? Навпаки, народ не став наступати двічі на одні й ті ж самі граблі. Бо ще пам'ятає другий президентський строк Кучми, при якому зародилася олігархічна система і Україна була пограбованою. Керманичів треба змінювати, у нас не раша. Тільки не на старих, які не виправдали довіру народу. І це не нерод тупий, а керманичі, які думають, що вони такі хитромудрі, що можуть всіх надурити.
показати весь коментар
22.06.2024 12:02 Відповісти
Став тупим, коли почав слухати ідіотів, проросійських агітаторів, проголосував за дебіла, за зграю продажних тварєй, тим самим зрадив державу і сам себе.
показати весь коментар
22.06.2024 12:16 Відповісти
Молодi, чи старi .ердуны, итог - тот же, все профукивается в их пользу, починаючи з невеличкоi хатинки в альпах, на скромненьку зарплатню Президента, ще й коштом за пiв неповного термiну. Стесняюсь спросить у народа, мовляв, що це ж не прибульцi якiсь, а такi ж самi голодранцi, як i ми... То й що жза тенденцiю ми спостерiгаемо...ЗЫ... гнила у нас тенденцiя, та як, що з воза упало - те не вирубаеш сокирою.
показати весь коментар
22.06.2024 12:18 Відповісти
колю каклєту, марьяшку безмозку і ціле шапіто з сосен і сосунів у парламент нам підкинули чи вони зіпсувались при владі ?
Та, нє, вони завжди такими були. Про повій, яких беруть в слугу урода, про ригів, про казнокрадів і шахраїв знали всі і голосували .
Отака ситуйовина.
показати весь коментар
22.06.2024 11:40 Відповісти
Риги то ригами, та риги заре нервово палять в сторонi, тiпо, а хiба так можна (було). Клани... Донецьк, Вiнниця, Днiпро... - завше будуть iздити по вухам электорату. Заре "щастя" усмiхнулося днiпропетровським виродкам... ЗЫ... следует отметить, шо экономически мощная Одесса в эти мансы не встряет, подыгрывает очередной власти, а свое дело делает... Быстрее всего Одесса - филиал любой власти по выводу черного нала за бугор в виде материального добра... Как и касса под выборы , которая в руках ВР при любой власти - это вереснi агроздобутки, считай пойменной части р. Iнгульца, вельми врожайного, забитого i темного краю.
показати весь коментар
22.06.2024 12:28 Відповісти
...згадав , ще й глухого краю.
показати весь коментар
22.06.2024 12:31 Відповісти
Там i друге менi не подобаеться, тi, хто будували шлеперу басейна, тi ж працювали i на його дiлянцi з фамiльним цвинтарем. Так ось, якщо в себе не можеш, бо наводиш лад через гузно, то що говорити про управлiння(менеджмент) краiною. Наприклад, замiсть того, щоби не вiдсирiвало одне й те ж мiсце в пiдземнiй кiмнатi, не треба робити всiй кiмнатi капiтальну гiдроiзоляцю, тре всього-навсього зверху, знадвору, вiдвести вiд стiни кондицiонерну конденсатну хлорвiнiлову трубку, щобы конденсат вiд кондицiонера не потрапляв на стiну будинку, та не була сирою в тому мiсцi стiна пiдвального примiщення. Тодi б з тебе не насмiхалися б будiвники i ти б не переплачував на ремонтi свого обiйстя.
показати весь коментар
22.06.2024 12:53 Відповісти
Минуточку! А есть разница между АТО (антитеррористической операцией специально подготовленных подразделений сбу и мвд) и вводом войск почти в открытую ???? Есть и очень даже разница!!! Ввели танки и все виды бронетехники, били артой и градами прямо через границу. Отвечать артой запретили Союзники "бо прутин нападет".
Или вам помогли "забыть" такое, квартал пересмотрели
показати весь коментар
22.06.2024 10:38 Відповісти
"мол за пару недель покончим"
І покінчили б. Ніхто не знав, що кацапетівка введе на Донеччину свою регулярну армію.
показати весь коментар
22.06.2024 10:46 Відповісти
Та звісно, а кацапи пів року війська до нашого кордону просто так стягували.
показати весь коментар
22.06.2024 10:58 Відповісти
Тоді, в 14-му, мало хто знав, наскільки кацапи #бнуті. А дехто навіть в 2019-му робив вигляд, що нічого нам не загрожує. А ще дехто (ті самі 73%) навіть повірили в це.
показати весь коментар
22.06.2024 11:06 Відповісти
На кого твоє лайно розраховано?
показати весь коментар
22.06.2024 11:09 Відповісти
Можливо, на ті самі 73%. Ти що, теж одне з них?
показати весь коментар
22.06.2024 11:11 Відповісти
Дійсно «відчули»…
Ох уж ці негідники і зрадники при владі…
винищувати їх тільки вогнем і мечем…
тільки страх смерті і невідворотного покарання може примусити їх дісно щось робити!!!
По декілька снарядів на добу видають…
Відчутність просто «приголомшива…
показати весь коментар
22.06.2024 10:29 Відповісти
Можна знову йти на шашлики?
показати весь коментар
22.06.2024 10:35 Відповісти
Якась дивна заява, після здачі Шумів
показати весь коментар
22.06.2024 11:02 Відповісти
що вже почали просуватися д корду з 3,14дерацією, звільнюючи окуповану українську територію ,чи ще місцями просуваються в глиб України?
показати весь коментар
22.06.2024 13:15 Відповісти
Згоден, що треба міняти вже Сирського. Але виключно на Залужного.
показати весь коментар
22.06.2024 15:27 Відповісти
Сыркин - бесполезное и бездарное существо, а что ещё может хуже - агент *****.
показати весь коментар
22.06.2024 15:51 Відповісти
З усіх підрозділів самі різні замовлення через нестачу. Від дронів, до медичних препаратів. А цей перейшов на тексти з опешного суфлера.
показати весь коментар
22.06.2024 18:08 Відповісти
 
 