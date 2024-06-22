Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном.

Про це Сирський повідомив у фейсбуку.

За його словами, під час розмови він поділився своїм баченням обстановки на полі бою після поїздки на фронт.

Також співрозмовники обговорили аспекти матеріально-технічної допомоги Україні та питання підвищення якості підготовки наших військ.

Подякував за військову допомогу від США, що продовжує надходити. Українські підрозділи вже відчули реальне посилення своєї спроможності давати відсіч ворогу", - наголошує Сирський.

Раніше головнокомандувач зазначав, що коли надійдуть перші F-16 та озброєння, час гратиме на користь України. Також він інформував, що основні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку. Тривають жорсткі бої в районах Глибокого, Часового Яру, Старомайорська, Роботиного, Кринків.