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Новости Война
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Когда поступят первые F-16 и вооружение, время будет играть в пользу Украины, - Сырский

Сирський про F16 для України

Российские оккупанты понимают, что поступление вооружения и западных истребителей F-16 усилят возможности Сил обороны Украины.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - отметил главнокомандующий.

Именно поэтому, сказал Сырский, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.

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Автор: 

Александр Сырский (603) F-16 (560)


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Топ комментарии
+7
Ще одна небезпека - в кількості цих літаків. Дадут 5 штук і будуть чекати що ми ними переможемо всю росс авіацію.
Звісно з часом дадуть більше, але це не "час гратиме на користь України".
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17.06.2024 15:38
+4
Як вже казали, найбільша небезпека для літаків - на землі.
Та й русня вже більше року готується. У них з'явились ЗКР дальністю понад 300 км.
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17.06.2024 15:02
+3
Мардерів, Абрамсів, Бредлі та Челенджерів досі достатньо не передають, хоча пройшов вже майже рік з першої їх передачі і майже два з оголошення про передачу... Два знищили - два передали, не більше. А та техніка далі іржавіє під сонцем і дощами на полігонах в США.
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17.06.2024 15:44
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Як вже казали, найбільша небезпека для літаків - на землі.
Та й русня вже більше року готується. У них з'явились ЗКР дальністю понад 300 км.
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17.06.2024 15:02 Ответить
Ще одна небезпека - в кількості цих літаків. Дадут 5 штук і будуть чекати що ми ними переможемо всю росс авіацію.
Звісно з часом дадуть більше, але це не "час гратиме на користь України".
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17.06.2024 15:38 Ответить
Мардерів, Абрамсів, Бредлі та Челенджерів досі достатньо не передають, хоча пройшов вже майже рік з першої їх передачі і майже два з оголошення про передачу... Два знищили - два передали, не більше. А та техніка далі іржавіє під сонцем і дощами на полігонах в США.
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17.06.2024 15:44 Ответить
Врем'я буде грати на нас, тільки після уходу Зеленського.
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17.06.2024 15:35 Ответить
Коли надійдуть перші F-16 та озброєння, час гратиме на користь України, - Сирський Час гратиме на користь України,тоді.коли вороги в середині України будуть висіти на електричних опорах...
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17.06.2024 15:50 Ответить
Коли.....
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17.06.2024 15:54 Ответить
Якщо...
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17.06.2024 16:15 Ответить
І цей до ждунів в секту записався? Щось перечікувати зібрався.
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17.06.2024 16:15 Ответить
те ж саме говорили про гаубиці "777", про Леопарди та Абрамси, Хаймарси та Петріоти...
А справа в тому, хто керує їх застосуванням...
Проросійські протеже на чолі нашої держави зроблять все, щоб знівелювати вплив любої західної зброї на хід війни.
Коли їм не вдавалось зупинити поставки, вони змінили талановитого українця-головкома на Піноккіо, що української не знає зовсім.
В результаті-безперервне просування кацапів та збільшення окупованих територій.
Самальоти лєтят, будім всє бамбіть?
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17.06.2024 16:17 Ответить
F-16 все одно не є зброєю перемоги. орда все одно лізе.
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17.06.2024 16:39 Ответить
Без достатньої захищеності місць їх дислокації засобами ППО вони будуть до сраки. Хто скаже, що при повітряній тривозі всі злітають, нагадаю події в Полтавській області, коли кацапи розвідувальним дроном ще й знімали влучання - як він туди долетів? І чи встигнуть всі злетіти?
А найголовніше - у нас тривоги можуть бути по 5 разів на день і тривати годинами - палива вистачить стільки літати? А якщо під час тривоги влучать по злітним смугам - куди сідатимуть F-16?

Без більш потужних ракет, ніж нам зараз надають, і без дозволу застосування тих ракет по всій росії, а не лише прикордонню, ті F-16 також до сраки. Кацапські сушки та міги ще живі лише тому, що знаходяться поза межами дії українських ракет, а ударні дрони набагато менш ефективні, ніж балістичні ракети.
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17.06.2024 18:17 Ответить
 
 