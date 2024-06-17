Когда поступят первые F-16 и вооружение, время будет играть в пользу Украины, - Сырский
Российские оккупанты понимают, что поступление вооружения и западных истребителей F-16 усилят возможности Сил обороны Украины.
Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - отметил главнокомандующий.
Именно поэтому, сказал Сырский, командование российских войск сейчас прилагает все усилия для наращивания интенсивности и расширения географии боевых действий с целью максимального истощения наших войск, срыва подготовки резервов, недопущения перехода к активным наступательным действиям.
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Та й русня вже більше року готується. У них з'явились ЗКР дальністю понад 300 км.
Звісно з часом дадуть більше, але це не "час гратиме на користь України".
А справа в тому, хто керує їх застосуванням...
Проросійські протеже на чолі нашої держави зроблять все, щоб знівелювати вплив любої західної зброї на хід війни.
Коли їм не вдавалось зупинити поставки, вони змінили талановитого українця-головкома на Піноккіо, що української не знає зовсім.
В результаті-безперервне просування кацапів та збільшення окупованих територій.
Самальоти лєтят, будім всє бамбіть?
А найголовніше - у нас тривоги можуть бути по 5 разів на день і тривати годинами - палива вистачить стільки літати? А якщо під час тривоги влучать по злітним смугам - куди сідатимуть F-16?
Без більш потужних ракет, ніж нам зараз надають, і без дозволу застосування тих ракет по всій росії, а не лише прикордонню, ті F-16 також до сраки. Кацапські сушки та міги ще живі лише тому, що знаходяться поза межами дії українських ракет, а ударні дрони набагато менш ефективні, ніж балістичні ракети.