Когда поступят первые F-16 и вооружение, время будет играть в пользу Украины, - Сырский

Российские оккупанты понимают, что поступление вооружения и западных истребителей F-16 усилят возможности Сил обороны Украины.

Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Враг прекрасно понимает, что в результате постепенного поступления значительного количества вооружения и военной техники от наших партнеров, прибытия первых F-16, что усилит нашу ПВО, время будет играть в нашу пользу, а его шансы на успех будут уменьшаться", - отметил главнокомандующий.