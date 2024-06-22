Кількість робітників-українців стрімко скорочується через війну. Роботодавці почали завозити гастарбайтерів з бідних країн, - Конфедерація роботодавців
Кількість робітників-українців стрімко скорочується через війну. Роботодавці в Україні почали запрошувати на роботу іноземців, оскільки в країні наразі дефіцит українських працівників. Крім того, працівники з Пакистану, Непалу, Індії готові працювати за менші гроші, ніж українці.
Про це пише Forbes з посиланням на дані Конфедерації роботодавців України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що за 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4% – майже до 300 тис. осіб. Як стверджує голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, окремі компанії вже втратили до половини персоналу.
Як результат, будівельні компанії почали залучати трудових мігрантів з інших країн: Пакистану; Непалу; Індії; Бангладеш; Філіппін; країн Африки; Молдови; Узбекистану.
Крім того, іноземці готові працювати за менші гроші, ніж ті суми, на які погоджуються українці:
- зарплати різноробочих, авторемонтників, електрозварювальників, мулярів, вантажників, паркувальників стартують від 450 доларів на місяць;
- досвідчених мулярів – від 650 доларів.
Для порівняння, фахівці-українці отримують зазвичай від 900 доларів, а в умовах, що склалися, претендують і на більше.
Зазначається, що іноземці вигідні для роботодавцім, незважаючи на те, що необхідно подбати про їхнє офіційне працевлаштування та обов’язково надати їм житло.
Пропрацювавши 20 років в колективах де були філіпінці, непросте життя кинуло мене на роботу де замість філінов - українці. Нікого не загониш до праці, сидять п'ють каву по 45 хвилин, якщо кажу іди наприклад чистити отой фільтр то відповідь "а чого я?" і т. д.
Якщо що, то "працюють" вони за 1500- 2000 $.
Читайте пані Е. Лібанову, директорку Институту демографії НАНУ.