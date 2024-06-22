УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10416 відвідувачів онлайн
Новини
17 953 205

Кількість робітників-українців стрімко скорочується через війну. Роботодавці почали завозити гастарбайтерів з бідних країн, - Конфедерація роботодавців

Будівництво

Кількість робітників-українців стрімко скорочується через війну. Роботодавці в Україні почали запрошувати на роботу іноземців, оскільки в країні наразі дефіцит українських працівників. Крім того, працівники з Пакистану, Непалу, Індії готові працювати за менші гроші, ніж українці.

Про це пише Forbes з посиланням на дані Конфедерації роботодавців України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4% – майже до 300 тис. осіб. Як стверджує голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, окремі компанії вже втратили до половини персоналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість українських біженців у ЄС зросла одразу у 19 країнах

Як результат, будівельні компанії почали залучати трудових мігрантів з інших країн: Пакистану; Непалу; Індії; Бангладеш; Філіппін; країн Африки; Молдови; Узбекистану.

Крім того, іноземці готові працювати за менші гроші, ніж ті суми, на які погоджуються українці:

  • зарплати різноробочих, авторемонтників, електрозварювальників, мулярів, вантажників, паркувальників стартують від 450 доларів на місяць;
  • досвідчених мулярів – від 650 доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія запропонувала продовжити захист для українських біженців у ЄС до весни 2026 року

Для порівняння, фахівці-українці отримують зазвичай від 900 доларів, а в умовах, що склалися, претендують і на більше.

Зазначається, що іноземці вигідні для роботодавцім, незважаючи на те, що необхідно подбати про їхнє офіційне працевлаштування та обов’язково надати їм житло.

Автор: 

мігранти (1138) будівництво (3064) мобілізація (3197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Здобули называется. Как говорил Кокаинский - главное сохранить державу, про украинцев речи не идет.
показати весь коментар
22.06.2024 23:29 Відповісти
+40
Нищення українського народу примусовою мобілізацією і заміну його на іноземців, з країн Африки та Азії.
А таку пропозицію, як наймати в армію тих же африканців чи азіатів за 2-3 тис.$ не додумались?
Чи їх тільки можна брати на роботи в Україні замість українців а українців в той час на убой.
показати весь коментар
22.06.2024 23:33 Відповісти
+40
Але ж яка класна підміна ЗБЕРЕЖЕМО ДЕРЖАВУ (АПАРАТ НАСИЛЬСТВА ) - замість ЗБЕРЕЖЕМО НАЦІЮ . Правильно - баби іщо наражают . Правда українські в Європах , а в Україні - азіатів та негрів ...
показати весь коментар
22.06.2024 23:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Повертайся в Україну поцріот хєров. Покажи як треба врювати і працювати
показати весь коментар
23.06.2024 19:33 Відповісти
До таких дегенератів як ти повертатись чи що? Дякую, але відмовлюсь.
показати весь коментар
23.06.2024 20:05 Відповісти
Так а чого визвірятися на філіпінців!? Вони християни, спокійні, працьовиті, з правильним менталитетом.
Пропрацювавши 20 років в колективах де були філіпінці, непросте життя кинуло мене на роботу де замість філінов - українці. Нікого не загониш до праці, сидять п'ють каву по 45 хвилин, якщо кажу іди наприклад чистити отой фільтр то відповідь "а чого я?" і т. д.

Якщо що, то "працюють" вони за 1500- 2000 $.
показати весь коментар
23.06.2024 11:47 Відповісти
Абсолютно правильна політика. Вона була невідворотною ще з початку 2000-х.
Читайте пані Е. Лібанову, директорку Институту демографії НАНУ.
показати весь коментар
23.06.2024 14:36 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
23.06.2024 14:38 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 