Кількість робітників-українців стрімко скорочується через війну. Роботодавці почали завозити гастарбайтерів з бідних країн, - Конфедерація роботодавців

Кількість робітників-українців стрімко скорочується через війну. Роботодавці в Україні почали запрошувати на роботу іноземців, оскільки в країні наразі дефіцит українських працівників. Крім того, працівники з Пакистану, Непалу, Індії готові працювати за менші гроші, ніж українці.

Про це пише Forbes з посиланням на дані Конфедерації роботодавців України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за 2 роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4% – майже до 300 тис. осіб. Як стверджує голова правління Української асоціації девелоперів Євген Фаворов, окремі компанії вже втратили до половини персоналу.

Як результат, будівельні компанії почали залучати трудових мігрантів з інших країн: Пакистану; Непалу; Індії; Бангладеш; Філіппін; країн Африки; Молдови; Узбекистану.

Крім того, іноземці готові працювати за менші гроші, ніж ті суми, на які погоджуються українці:

зарплати різноробочих, авторемонтників, електрозварювальників, мулярів, вантажників, паркувальників стартують від 450 доларів на місяць;

досвідчених мулярів – від 650 доларів.

Для порівняння, фахівці-українці отримують зазвичай від 900 доларів, а в умовах, що склалися, претендують і на більше.

Зазначається, що іноземці вигідні для роботодавцім, незважаючи на те, що необхідно подбати про їхнє офіційне працевлаштування та обов’язково надати їм житло.